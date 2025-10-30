Fuku Fuku Nyanko10周年記念！洋菓子のコロンバンと初コラボ　11月3日（月・祝）より期間限定スペシャルメニュー＆ケーキを原宿2店舗で発売

株式会社コロンバン

株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小澤 俊文、以下：コロンバン）は、REXT株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：塩田徹）の人気キャラクターで、今年10周年を迎える「Fuku Fuku Nyanko（以下：ふくふくにゃんこ）」との初コラボレーションを、2025年11月3日（月・祝）より実施いたします。コロンバン原宿サロンとコロンバン原宿の2店舗限定で、ふくふくにゃんこの可愛らしい世界観を表現したスペシャルメニューとケーキが登場。さらに、11月29日（土）にはファン待望のティーパーティーの開催も決定いたしました。見て癒され、食べて笑顔になる、ふくふくにゃんこの魅力満載のスイーツ＆フードをぜひお楽しみください。

◆ふくふくにゃんこ×コロンバン コラボメニュー

販売期間：2025年11月3日（月・祝）～11月24日（月・振休）

＜コロンバン原宿サロン メニュー＞

１. チャチャ丸とサバ太のくりーむそーにゃ 2種 各税込\1,100（本体\1,000）

２. ミケランジェロのイケネコカレー 税込\1,870（本体\1,700）

３. クロ助とハッチのニャポリタン 税込\1,430（本体\1,300）

４. みんにゃでゴロゴロ コロンバンパンケーキ 税込\1,870（本体\1,700）

５. シャーシャのときめき秋色マロンパフェ

単品：税込\2,255（本体\2,050）ドリンクセット：税込\2,585（本体\2,350）

６. ハッチのつまみぐいプリン 税込\880（本体\800）

７. チャチャ丸のアイスモンブニャン 税込\990（本体\900）

８. しろたまちゃんのショートケーキ 税込\660（本体\600）

９. シャーシャのモンブニャン 税込\715（本体\650）

１０. スコアのガトー・オ・ブール 税込\605（本体\550）

１１. サバ太のサバニャン 税込\715（本体\650）

＊８.～１１.は、イートイン価格を表記しており、テイクアウトも可能です。

ミケランジェロのイケネコカレーチャチャ丸とサバ太のくりーむそーにゃ

＜コロンバン原宿 メニュー＞

１. ミケランジェロのおかおケーキ 税込\1,080（本体\1,000）

２. しろたまちゃんのショートケーキ 税込\918（本体\850）

３. クロ助のきまぐれショートケーキ 税込\918（本体\850）

４. ミケランジェロのバタークリームケーキ 税込\918（本体\850）

５. チャチャ丸のまんぷくシュークリーム 税込\486（本体\450）

＊コロンバン原宿は、全てテイクアウトのみとなります。

◆Fuku Fuku Nyanko ティーパーティー開催決定！

ファンの皆様に感謝を込めて、特別なティーパーティーを、コロンバン原宿サロンにて開催いたします。当日は、本イベントのためだけに考案されたスペシャルデザートをはじめ、ふくふくにゃんことの撮影会など、豪華な企画をご用意。ふくふくにゃんこの記念すべき10周年を、一緒に華やかにお祝いしましょう！

開催日時：2025年11月29日（土）16:00～18:00（開場15:45）

場所：コロンバン原宿サロン

参加費：\11,000（税込） ＊スペシャルデザート、ドリンク、お土産付

参加人数：30名程度

チケット販売：HAPiNSオンラインショップ https://www.hapins-online.com/ にて、11月上旬より販売開始予定。

＊チケット販売時期は、変更になる可能性がございます。

詳細およびチケット販売に関する最新情報は、下記公式アカウントをご確認ください。

・HAPiNS公式Instagram：https://www.instagram.com/hapins_official/

・Fuku Fuku Nyanko公式X：https://x.com/fukufuku_nyanko

◆Fuku Fuku Nyanko（ふくふくにゃんこ）とは

インテリア・生活雑貨専門店HAPiNS（ハピンズ）のオリジナルキャラクターです。ふくふく島でくらす“にゃんこ”たちで、やわらかい絵のタッチが特徴です。にゃんこは全8種類で、2025年に誕生10周年を迎えました。

【コロンバン原宿サロン店舗情報】

住所：東京都渋谷区神宮前6-34-14 原宿表参道ビル1F

(東京メトロ千代田線 明治神宮前〈原宿〉駅4番または7番出口より徒歩2分、JR山手線 原宿駅表参道口より徒歩5分)

営業時間：月～土 10:00～21:00 日・祝：10:00～20:00

定休日：年中無休

座席：店内44席、テラス12席

電話番号：03-6450-5175

【コロンバン原宿 店舗情報】

住所：東京都渋谷区神宮前6-29-4 こみやビル1F

(東京メトロ千代田線 明治神宮前駅7番出口より徒歩1分、JR山手線 原宿駅表参道口より徒歩6分)

営業時間：月～金 9:00～19:00 土・日・祝：10:00～19:00

定休日：年中無休

電話番号：03-3400-3838