ADAM ET ROPE′ HOMMEがPOP UP STOREを期間限定で六本木ヒルズに出店！

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社:東京都港区／代表取締役社長:佐々木進）が展開する「ADAM ET ROPE'（アダム エ ロぺ） 」は、2025年10月31日（金）より、2025年11月30日（日）の期間で、六本木ヒルズにてポップアップ・ストアを出店いたします。

本イベント会場では、ADAM ET ROPE' HOMMEが提案する大人のワードローブとして、生産背景にこだわりを持つ様々なブランドとのコラボレーションやPOP UPなど、洋服好きには垂延のアイテムを多数展開します。

ディレクターの長岡利和氏が「日本のレザーを世界へ」をテーマに、日本製のレザーにこだわりモノづくりを展開する注目のブランドである「A LEATHER（エー レザー）」との別注アイテムや、カシミヤを素材とした丈夫なデイリーウェアを制作するプロジェクトcash & barbaより、“Mongolian Cashmere（モンゴリアン カシミヤ）”と、“Cash Baby（キャッシュベイビー）”の様々なアイテムを取り揃えます。

また、伝統的かつモダンなデザインの革小物を制作する「HEREU（ヘリュー） 」と、「MARKAWERE（マーカウェア）」とのトリプルコラボレーションシューズの限定販売や、ADAM ET ROPE' HOMMEで取り扱うアイテムの素材や生地をアップグレードした、ダウン、コート、レザージャケット、シャツの計4型をラグジュアリーラインとしてPOP UP STORE限定で展開します。

<イベント特設ページ>

https://www-test.junonline.jp/special/25aw_pop_up_roppongi/

A LEATHER for ADAM ET ROPE'

EXCLUSIVE ITEM RELEASE

A LEATHERの展開するアイテムの中でも支持者の多い、TRACKER JACKETを別注として制作。

ジビエレザーを使用した鹿革で、特別モデルとして20着限定で展開。

1～20までのシリアルナンバーを首元に配しました。

cash & barba POP UP

“Mongolian Cashmere（モンゴリアン カシミヤ）” “Cash Baby（キャッシュベイビー）”のシリーズより、様々なニットアイテムを取り揃えます。

HEREU × MARKAWERE for ADAM ET ROPE'

EXCLUSIVE ITEM RELEASE

HEREU、MARKAWAREとADAM ET ROPE' によるトリプルコラボレーションモデル第二弾が発売。

HEREUの名作「ALBER」をベースに、ディテールを独自にアレンジした特別なアイテムです。

ROPPONGI HILLS LIMITED ITEMS

RELEASE

ADAM ET ROPE' HOMMEで取り扱うアイテムの素材や生地をアップグレードしたアイテムを本イベントのために数量限定で制作。 今回のイベントでは、ダウン、コート、レザージャケット、シャツの計4型のラグジュアリーラインを展開いたします。

◇POP UP STORE INFORMATION

▪POP UP STORE INFORMATION

【開催場所】

六本木ヒルズ ヒルサイド2F ヒルズ ボックス

〒106-0032

東京都港区六本木六丁目10-1

六本木ヒルズ森タワー ヒルサイド2階 ヒルズボックス

【開催期間】

10/31(金) ～ 11/30(日) 11:00～20:00

※10月31日（金）のみ、営業時間を11:00～17:30迄とさせていただきます。

※10月31日（金）は、営業時間内で一部入場を制限させていただく可能性がございます。あらかじめご了承くださいませ。

【ADAM ET ROPE'（アダム エ ロペ）について】

ORDINARY NEWNESS,

ORDINARY COMFORT

毎日に、洗練された心地よさと新しさを。

本当に必要なものだけを選択し、長く、繰り返し使うことの価値感が大切にされる今こそ、

もう一度思い出すべき、機能・効率主義では語りきれない美学。

それはミニマルさ、スタイリッシュさと、手の温もりや、心地よさが共存したスタイル。

意義・機能・美しさというものさしをもち、変わり続ける今と、積み上げられた歴史を行き来しながら、

アップデートされていく自分を楽しむこと。

ADAM ET ROPE'は、毎日に、洗練された心地よさと新しさを提案します。

▪公式オンラインストア

J'aDoRe JUN ONLINE

https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/

▪公式インスタグラム】

https://www.instagram.com/adametrope/