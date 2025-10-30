ADAM ET ROPE′ HOMMEがPOP UP STOREを期間限定で六本木ヒルズに出店！

写真拡大 (全5枚)

株式会社ジュン


株式会社ジュン（本社:東京都港区／代表取締役社長:佐々木進）が展開する「ADAM ET ROPE'（アダム エ ロぺ） 」は、2025年10月31日（金）より、2025年11月30日（日）の期間で、六本木ヒルズにてポップアップ・ストアを出店いたします。


本イベント会場では、ADAM ET ROPE' HOMMEが提案する大人のワードローブとして、生産背景にこだわりを持つ様々なブランドとのコラボレーションやPOP UPなど、洋服好きには垂延のアイテムを多数展開します。



ディレクターの長岡利和氏が「日本のレザーを世界へ」をテーマに、日本製のレザーにこだわりモノづくりを展開する注目のブランドである「A LEATHER（エー レザー）」との別注アイテムや、カシミヤを素材とした丈夫なデイリーウェアを制作するプロジェクトcash & barbaより、“Mongolian Cashmere（モンゴリアン カシミヤ）”と、“Cash Baby（キャッシュベイビー）”の様々なアイテムを取り揃えます。


また、伝統的かつモダンなデザインの革小物を制作する「HEREU（ヘリュー） 」と、「MARKAWERE（マーカウェア）」とのトリプルコラボレーションシューズの限定販売や、ADAM ET ROPE' HOMMEで取り扱うアイテムの素材や生地をアップグレードした、ダウン、コート、レザージャケット、シャツの計4型をラグジュアリーラインとしてPOP UP STORE限定で展開します。




<イベント特設ページ>


https://www-test.junonline.jp/special/25aw_pop_up_roppongi/





A LEATHER for ADAM ET ROPE'


EXCLUSIVE ITEM RELEASE



A LEATHERの展開するアイテムの中でも支持者の多い、TRACKER JACKETを別注として制作。


ジビエレザーを使用した鹿革で、特別モデルとして20着限定で展開。


1～20までのシリアルナンバーを首元に配しました。





cash & barba POP UP




“Mongolian Cashmere（モンゴリアン カシミヤ）” “Cash Baby（キャッシュベイビー）”のシリーズより、様々なニットアイテムを取り揃えます。





HEREU × MARKAWERE for ADAM ET ROPE'


EXCLUSIVE ITEM RELEASE




HEREU、MARKAWAREとADAM ET ROPE' によるトリプルコラボレーションモデル第二弾が発売。


HEREUの名作「ALBER」をベースに、ディテールを独自にアレンジした特別なアイテムです。





ROPPONGI HILLS LIMITED ITEMS


RELEASE




ADAM ET ROPE' HOMMEで取り扱うアイテムの素材や生地をアップグレードしたアイテムを本イベントのために数量限定で制作。 今回のイベントでは、ダウン、コート、レザージャケット、シャツの計4型のラグジュアリーラインを展開いたします。


◇POP UP STORE INFORMATION


▪POP UP STORE INFORMATION


【開催場所】


六本木ヒルズ ヒルサイド2F ヒルズ ボックス


〒106-0032


東京都港区六本木六丁目10-1


六本木ヒルズ森タワー ヒルサイド2階 ヒルズボックス



【開催期間】


10/31(金) ～ 11/30(日)　11:00～20:00


※10月31日（金）のみ、営業時間を11:00～17:30迄とさせていただきます。


※10月31日（金）は、営業時間内で一部入場を制限させていただく可能性がございます。あらかじめご了承くださいませ。



【ADAM ET ROPE'（アダム エ ロペ）について】


ORDINARY NEWNESS,


ORDINARY COMFORT




毎日に、洗練された心地よさと新しさを。




本当に必要なものだけを選択し、長く、繰り返し使うことの価値感が大切にされる今こそ、


もう一度思い出すべき、機能・効率主義では語りきれない美学。


それはミニマルさ、スタイリッシュさと、手の温もりや、心地よさが共存したスタイル。


意義・機能・美しさというものさしをもち、変わり続ける今と、積み上げられた歴史を行き来しながら、


アップデートされていく自分を楽しむこと。


ADAM ET ROPE'は、毎日に、洗練された心地よさと新しさを提案します。



▪公式オンラインストア


J'aDoRe JUN ONLINE


https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/


▪公式インスタグラム】


https://www.instagram.com/adametrope/