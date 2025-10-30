ADAM ET ROPE′ HOMMEがPOP UP STOREを期間限定で六本木ヒルズに出店！
株式会社ジュン（本社:東京都港区／代表取締役社長:佐々木進）が展開する「ADAM ET ROPE'（アダム エ ロぺ） 」は、2025年10月31日（金）より、2025年11月30日（日）の期間で、六本木ヒルズにてポップアップ・ストアを出店いたします。
本イベント会場では、ADAM ET ROPE' HOMMEが提案する大人のワードローブとして、生産背景にこだわりを持つ様々なブランドとのコラボレーションやPOP UPなど、洋服好きには垂延のアイテムを多数展開します。
ディレクターの長岡利和氏が「日本のレザーを世界へ」をテーマに、日本製のレザーにこだわりモノづくりを展開する注目のブランドである「A LEATHER（エー レザー）」との別注アイテムや、カシミヤを素材とした丈夫なデイリーウェアを制作するプロジェクトcash & barbaより、“Mongolian Cashmere（モンゴリアン カシミヤ）”と、“Cash Baby（キャッシュベイビー）”の様々なアイテムを取り揃えます。
また、伝統的かつモダンなデザインの革小物を制作する「HEREU（ヘリュー） 」と、「MARKAWERE（マーカウェア）」とのトリプルコラボレーションシューズの限定販売や、ADAM ET ROPE' HOMMEで取り扱うアイテムの素材や生地をアップグレードした、ダウン、コート、レザージャケット、シャツの計4型をラグジュアリーラインとしてPOP UP STORE限定で展開します。
<イベント特設ページ>
https://www-test.junonline.jp/special/25aw_pop_up_roppongi/
A LEATHER for ADAM ET ROPE'
EXCLUSIVE ITEM RELEASE
A LEATHERの展開するアイテムの中でも支持者の多い、TRACKER JACKETを別注として制作。
ジビエレザーを使用した鹿革で、特別モデルとして20着限定で展開。
1～20までのシリアルナンバーを首元に配しました。
cash & barba POP UP
“Mongolian Cashmere（モンゴリアン カシミヤ）” “Cash Baby（キャッシュベイビー）”のシリーズより、様々なニットアイテムを取り揃えます。
HEREU × MARKAWERE for ADAM ET ROPE'
EXCLUSIVE ITEM RELEASE
HEREU、MARKAWAREとADAM ET ROPE' によるトリプルコラボレーションモデル第二弾が発売。
HEREUの名作「ALBER」をベースに、ディテールを独自にアレンジした特別なアイテムです。
ROPPONGI HILLS LIMITED ITEMS
RELEASE
ADAM ET ROPE' HOMMEで取り扱うアイテムの素材や生地をアップグレードしたアイテムを本イベントのために数量限定で制作。 今回のイベントでは、ダウン、コート、レザージャケット、シャツの計4型のラグジュアリーラインを展開いたします。
◇POP UP STORE INFORMATION
【開催場所】
六本木ヒルズ ヒルサイド2F ヒルズ ボックス
〒106-0032
東京都港区六本木六丁目10-1
六本木ヒルズ森タワー ヒルサイド2階 ヒルズボックス
【開催期間】
10/31(金) ～ 11/30(日) 11:00～20:00
※10月31日（金）のみ、営業時間を11:00～17:30迄とさせていただきます。
※10月31日（金）は、営業時間内で一部入場を制限させていただく可能性がございます。あらかじめご了承くださいませ。
【ADAM ET ROPE'（アダム エ ロペ）について】
ORDINARY NEWNESS,
ORDINARY COMFORT
毎日に、洗練された心地よさと新しさを。
本当に必要なものだけを選択し、長く、繰り返し使うことの価値感が大切にされる今こそ、
もう一度思い出すべき、機能・効率主義では語りきれない美学。
それはミニマルさ、スタイリッシュさと、手の温もりや、心地よさが共存したスタイル。
意義・機能・美しさというものさしをもち、変わり続ける今と、積み上げられた歴史を行き来しながら、
アップデートされていく自分を楽しむこと。
ADAM ET ROPE'は、毎日に、洗練された心地よさと新しさを提案します。
▪公式オンラインストア
J'aDoRe JUN ONLINE
https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/
▪公式インスタグラム】
https://www.instagram.com/adametrope/