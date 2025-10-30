株式会社あおい運輸/ネパール国籍特定技能ドライバー4名の採用を決定/日本式交通教育を手掛ける株式会社アズスタッフと連携

株式会社アズスタッフ（候補者、あおい運輸、株式会社アズスタッフ、Kizuna H.R. Solutions Pvt.Ltd、教習所関係者の集合写真）

建設資材の運搬を行う、株式会社あおい運輸、矢崎翔太専務取締役は10月14日ネパール（首都カトマンズ）に出向きドライバー面接を実施。主催したのはドライバー専門人材会社の株式会社アズスタッフとネパール送り出し機関Kizuna H.R. Solutions Pvt.Ltd。株式会社あおい運輸は同年8月にも株式会社アズスタッフとネパール特定技能ドライバー現地面接を実施しており今回で2度目となる。

面接には候補者4名が参加。候補者はネパールの運転免許を有し、既に特定技能ドライバーになるための条件である日本語能力試験と技能評価試験に合格をしており、年齢は20代や30代と比較的若い層が集まった。

（面接の様子）

面接会の手順については、まずは対面での面接を行い、候補者のこれまでの運転経験や、職務内容や、日本に行きたい動機等の確認を行い、その後候補者からの質疑応答を行い条件のすり合わせを入念に行う。

（面接官が横に乗り運転試験を行っている風景）

対面面接を終えた後は、ひとりひとり運転適性を測るため、面接官が同乗し運転試験を行う。

運転試験はネパールの教習所にて実施。車両はマイクロバスを使用。

実際に運転を見ることで「ギアチェンジのタイミングや、クラッチの扱い方、安全確認の仕方等、それぞれの運転への課題が見える」という。

(あおい運輸 矢崎翔太 専務取締役）

また面接会を終えた矢崎専務は「ネパールの方は働く意欲が非常にあり当社でも頑張って

ほしい、今後の課題はいかに私たちの当たり前を彼らに理解して頂くかが鍵となる」と語る。

（BAJRACHARYA SUNDAR（バジュラチャルヤ・スンダル）さん）

今回面接に参加したBAJRACHARYA SUNDAR（バジュラチャルヤ・スンダル）さんに面接後の話を聞いた「自分の家族は4人いて妹は日本にいて、ネパールでは日々を楽しく過ごしている。今回日本に行けるチャンスを掴めたから早く日本に行き働きたい。働いたお給料で家族に仕送りをしたい」と語る。

株式会社アズスタッフがネパール現地で手掛ける日本式交通教育とは

教習指導員の国家資格を有する、日本の元自動車教習員（黒岩紘司）をネパール現地に常駐させ、

学科教習40時間、実技教習40時間 合計80時間の交通教育を入国までに実施する。

これは日本で新規で免許を取得する時間と同等以上の学習時間となる。

また、ネパールは日本と同様の左側通行、右ハンドルのため交通教育がしやすく、国民性は穏やかでドライバー職に適した性格。

また他国と比較し日本での就業希望者が多く集まるためネパールを選定した。

株式会社アズスタッフ谷口愛斗社長室長は「今後日本のドライバー不足は益々、加速していき外国人ドライバーの力は必要不可欠になっていくことが見込まれる。そうした中ドライバーの質はしっかり担保する必要があるため、株式会社アズスタッフでは徹底した交通教育、安心した人材の紹介を実現させます」と語る。

