2025年10月、株式会社レコスタ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：谷川彩香） は、

ハウススタジオ・レンタルスタジオの紹介メディア 『Recosta Studio（レコスタスタジオ）』（https://recosta.studio/）を正式にリリースいたしました。

また、本サービスの運営を担う法人として 株式会社レコスタ（https://corporate.recosta.studio/）

を設立し、撮影空間と人・地域をつなぐまちづくり型メディア事業を本格始動いたします。

■ サービス概要

『Recosta Studio』は、撮影に適したハウススタジオやレンタルスペースを

地域・用途・建物タイプ・世界観 など多様な切り口で検索・比較できるスタジオ紹介メディアです。

フォトグラファー、映像クリエイター、広告代理店、制作会社など、

あらゆる制作者が“自分の作品世界に合う空間”を直感的に探すことができる仕組みを提供します。

サービスサイト：https://recosta.studio/

コーポレートサイト：https://corporate.recosta.studio/

■ 背景と設立の目的

近年、SNS・映像広告・EC撮影の需要増加により、撮影スタジオ市場は急速に拡大しています。

しかし、スタジオ情報が分散しており、魅力的な空間が埋もれてしまうという課題がありました。

株式会社レコスタは、「空間と創作を、もっと近くに。」を理念に、

スタジオを“単なる撮影場所”ではなく、“まちの資源”として捉え、

地域の空間を活かした撮影文化の創出と、まちづくりの接点をつくることを目的としています。

すでに世田谷区のハウススタジオ(https://recosta.studio/item-taxonomy3/%E4%B8%96%E7%94%B0%E8%B0%B7%E5%8C%BA/)や目黒区のレンタルスタジオ(https://recosta.studio/item-taxonomy3/%E7%9B%AE%E9%BB%92%E5%8C%BA/)など、人気エリアのスタジオ情報も掲載しており、今後も地域とクリエイターをつなぐメディアとして、掲載エリアや機能の拡張を検討してまいります。

■ 今後の展開

今後は以下の機能を順次リリース予定です。

- スタジオオーナー向け掲載管理システム（無料登録機能）- 撮影事例・クリエイター投稿機能- AIによるロケーションレコメンド機能- 多言語対応（英語・タイ語など）による国際展開

また、撮影文化を地域資源として活用する「まちの撮影拠点構想」を進め、

飲食・宿泊・教育といった他事業との連携を通じ、地域経済の活性化にも取り組みます。

■ 会社概要

会社名：株式会社レコスタ（Recosta Inc.）

代表取締役社長：谷川 彩香

所在地：〒164-0001 東京都中野区中野3-33-20 SNクロスビル5F

電話番号：03-6824-0565

メールアドレス：info@recosta.studio

■ 事業内容

- レコスタメディアの運営- まちづくり事業- 飲食店運用- 宿泊事業- WEB制作- マーケティング- 教育事業

■ 本件に関するお問い合わせ

以下のページよりお問い合わせください。

https://recosta.studio/contact/

Tel：03-6824-0565

コーポレートサイト：https://corporate.recosta.studio/