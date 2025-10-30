株式会社レコスタ、ハウススタジオ・レンタルスタジオ紹介メディア『Recosta Studio（レコスタスタジオ）』を正式リリース
2025年10月、株式会社レコスタ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：谷川彩香） は、
ハウススタジオ・レンタルスタジオの紹介メディア 『Recosta Studio（レコスタスタジオ）』（https://recosta.studio/）を正式にリリースいたしました。
また、本サービスの運営を担う法人として 株式会社レコスタ（https://corporate.recosta.studio/）
を設立し、撮影空間と人・地域をつなぐまちづくり型メディア事業を本格始動いたします。
■ サービス概要
『Recosta Studio』は、撮影に適したハウススタジオやレンタルスペースを
地域・用途・建物タイプ・世界観 など多様な切り口で検索・比較できるスタジオ紹介メディアです。
フォトグラファー、映像クリエイター、広告代理店、制作会社など、
あらゆる制作者が“自分の作品世界に合う空間”を直感的に探すことができる仕組みを提供します。
サービスサイト：https://recosta.studio/
コーポレートサイト：https://corporate.recosta.studio/
■ 背景と設立の目的
近年、SNS・映像広告・EC撮影の需要増加により、撮影スタジオ市場は急速に拡大しています。
しかし、スタジオ情報が分散しており、魅力的な空間が埋もれてしまうという課題がありました。
株式会社レコスタは、「空間と創作を、もっと近くに。」を理念に、
スタジオを“単なる撮影場所”ではなく、“まちの資源”として捉え、
地域の空間を活かした撮影文化の創出と、まちづくりの接点をつくることを目的としています。
すでに世田谷区のハウススタジオ(https://recosta.studio/item-taxonomy3/%E4%B8%96%E7%94%B0%E8%B0%B7%E5%8C%BA/)や目黒区のレンタルスタジオ(https://recosta.studio/item-taxonomy3/%E7%9B%AE%E9%BB%92%E5%8C%BA/)など、人気エリアのスタジオ情報も掲載しており、今後も地域とクリエイターをつなぐメディアとして、掲載エリアや機能の拡張を検討してまいります。
■ 今後の展開
今後は以下の機能を順次リリース予定です。
- スタジオオーナー向け掲載管理システム（無料登録機能）
- 撮影事例・クリエイター投稿機能
- AIによるロケーションレコメンド機能
- 多言語対応（英語・タイ語など）による国際展開
また、撮影文化を地域資源として活用する「まちの撮影拠点構想」を進め、
飲食・宿泊・教育といった他事業との連携を通じ、地域経済の活性化にも取り組みます。
■ 会社概要
会社名：株式会社レコスタ（Recosta Inc.）
代表取締役社長：谷川 彩香
所在地：〒164-0001 東京都中野区中野3-33-20 SNクロスビル5F
電話番号：03-6824-0565
メールアドレス：info@recosta.studio
■ 事業内容
- レコスタメディアの運営
- まちづくり事業
- 飲食店運用
- 宿泊事業
- WEB制作
- マーケティング
- 教育事業
■ 本件に関するお問い合わせ
以下のページよりお問い合わせください。
https://recosta.studio/contact/
Tel：03-6824-0565
コーポレートサイト：https://corporate.recosta.studio/