LED TOKYO、「Japan Mobility Show 2025」オフィシャルサプライヤーに就任

LED TOKYO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木直樹、以下「LED TOKYO」）は、2025年10月30日に開催された「Japan Mobility Show 2025」において、オフィシャルサプライヤーとして参画いたします。

Japan Mobility Show 2025について

「Japan Mobility Show」は、自動車業界の枠を超え、多様な産業・テクノロジー・カルチャーが交差するモビリティイベントです。

2025年の開催では、“モビリティで未来を動かす”をテーマに、次世代の移動体験や持続可能な社会の姿を提案しています。

Tokyo Future Tour 2035について

「Tokyo Future Tour 2035」は、“未来はみんなでつくるもの”をテーマに、2035年の都市・交通・ライフスタイルを来場者が見て・触れて・感じることができるメインコンテンツです。

本プロジェクトでは、メインプログラム「Tokyo Future Tour 2035」の演出を中心に、総面積1000平方メートル を超えるLEDディスプレイを提供しています。

高精細な映像表現を通じ、2035年の未来社会を象徴する没入型体験空間の実現を支援しました。

LEDTOKYOの取り組み

LEDTOKYOは、同エリア全体の映像演出・空間演出を支えるビジュアルソリューションを担い、総面積1000平方メートル を超えるLEDビジョンを導入。高精細LED技術を通じて未来社会を象徴する映像体験の実現に貢献しました。

開催概要

