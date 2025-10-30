Ninout、Google Cloud との共催イベント「プロダクト開発における『Google Cloud』AI実装の最前線」を開催

ナインアウト株式会社

ナインアウト株式会社（以下、Ninout）は、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社と共催で生成AIを活用したプロダクト開発の最前線をテーマにしたオフラインイベント「プロダクト開発における『Google Cloud』AI実装の最前線」を、2025年11月19日（水）に渋谷ストリーム内の Google オフィスにて開催いたします。

申し込みURL：https://event.ninout.ai/ng/answers/20251119_googlecloud-ninout_ai/

イベント概要

生成AIを活用したプロダクト開発に関心はありながらも、 「具体的なユースケースが見えない」「実装のハードルが高い」と感じていませんか。また、進化のスピードがあまりに速く、どこから取り組むべきか迷っているという声も少なくありません。

本イベントでは、Google Cloud の最新AI機能と、Gemini 2.5 を活用した最前線の実装事例をテーマに、Google Cloud と Ninout が登壇。生成AIの導入課題から、開発現場での具体的な実装プロセス、そして成果創出までを体系的に紐解きます。後半のパネルディスカッションでは、メルカリ、Sansanのテクノロジーリーダーを交え、実務の現場から見たAI実装のリアル、成功に導くための組織と設計の在り方、そして次なる進化の方向性を議論します。

「AIをプロダクトにどう組み込むべきかを知りたい」 「他社の最新事例からヒントを得たい」 「自社の開発現場での活用を加速させたい」という方に必見のイベントです。

開催概要

イベント名：プロダクト開発における「Google Cloud」AI実装の最前線

開催日時 ：2025年11月19日（水）19:00～20:30（受付開始18:30～）

会場 ：渋谷ストリーム Google オフィス（東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム5F）

定員 ：90名

主催 ：ナインアウト株式会社

共催 ：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

参加費用 ：無料（事前登録制）

お申し込み

こちらのURLよりご登録ください：

登壇者情報

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

カスタマーエンジニアリング技術本部 カスタマーエンジニア 段野祐一郎

プリンシパル アーキテクト 北迫 清訓

ナインアウト株式会社 プロダクト本部

CTO 鈴木 康寛

Sansan株式会社

Sansan事業部 プロダクト室 VPoP 川瀬圭亮



メルカリ株式会社

Mercari Marketplace VPoE / Mercari India Managing Director Carlos Donderis

（以上）

ナインアウト株式会社

会社名：ナインアウト株式会社（英語表記：Ninout, Inc.）

代表者：代表取締役 石野 真吾

設立：2014年7月2日

所在地：東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容：あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、顧客とブランドのつながりを強くする「CREATIVE SURVEY」、ブランドとファンの繋がりを彩る「Fan Fan Fan」の開発・提供

URL：https://www.ninout.ai

取材や報道に関するお問い合わせ先

ナインアウト株式会社 広報

Mail: pr@ninout.ai