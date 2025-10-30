ネオ四季時代にパフっとはまる部品たち　「パフ展」が10月31日（金）より期間限定開催！

株式会社ユニクロ

ユニクロは気候変動によって変化している現代の日本の四季を“ネオ四季”と定義し、ネオ四季時代を乗りきるヒントを提案する体験型展示イベント「パフ展」を、10月31日（金）から11月3日（月）まで東京・渋谷区の「クレインズ6142」（神宮前6-14-2）で開催します。

【「パフ展」実施背景】従来の四季から“ネオ四季”に、衣替えから“衣備え”に

近年、日本の四季は気候変動の影響により移ろいが曖昧になり、従来の「季節を読む」感覚が難しく なりつつあります。こうした現状を受け、ユニクロではこの新しい季節感をネオ四季と定義し、全国の 男女1,000人を対象に「生活者が感じる現代の四季についての調査」を実施。開催に先立って実施した内覧会にて、その結果と「パフ展」開催に至る背景について、株式会社ファーストリテイリング グループ執行役員 遠藤真廣から説明しました。

■株式会社ファーストリテイリング グループ執行役員 遠藤真廣 コメント

独自の調査から、日本人の約9割の方が“日本には四季らしさがなくなってきている”と感じていることが分かりました。

1日ごとに暑くなったり寒くなったり、1日の中でも寒暖差が大きかったり、気候・気温の急激な変化に

よって衣類の選び方や扱いに悩みを抱える人も増えています。

そうした現代において、従来の「衣替え」に加えた新しい考え方として、私たちは「衣備え」を提案したいと考えています。

これは、気候・気温の大きな変化に“備える”という発想から生まれた新しい暮らしの知恵です。

この「衣備え」という考え方を楽しく理解・体験できる展示を通して、新たな暮らしの装い方やライフスタイルを考えるきっかけとなれば幸いです。ユニクロは、パフテックといったLifeWearを通して、生活環境の変化に戸惑うお客様に寄り添い、より快適な暮らしを提供し続けます。

■「“ネオ四季時代“の快適な過ごし方」を楽しく体感いただける体験型コンテンツを紹介

今回の「パフ展」では、大きく3つのチャプターに分けて「“ネオ四季時代”の快適な過ごし方」を楽しく体感いただける体験型コンテンツをご用意しています。

【 CHAPTER 01｜なんだか四季の様子がおかしいぞ？わかる～！でポチっ！ネオ四季あるある！】

会場に入るとまず目に入るのは、全国1000人の男女を対象にした調査で明らかになったネオ四季時代の「あるある」です。事前調査で最も共感を集めたのは、「昨日は春、今日は冬、明日はまた春…って感じで季節が日替わり。もう服選びが難しすぎる。」という“日替わり季節”。そのほか、「秋気分でいたら不意打ちの寒波。服選びミスって震える事態に。」といった“いきなり冬将軍”など、気候の変化にまつわる共感の声が並びます。

共感したお悩みの「あるある」ボタンをポチっ！と押して投票すると、会場内のモニターに集計結果がリアルタイムで表示されます。このほか、来場者の投票で施設内の気温を決めるコーナーなど、楽しく体験しながら“ネオ四季”について考えることができるコンテンツを展開しています。

展示では、「あるある」のお悩み対策にぴったりと当てはまるパフテックのアイテムもご提案しています。例えば、“寒暖差ジェットコースター”には、パフテックジャケットがぴったり。軽くて暖かいジャケットタイプのパフテックは、防寒性とファッション性を兼ね備えた一着で、収納袋に入れれば荷物にもなりません。ネオ四季時代のお悩みに“パフっ”とはまるパフテックを紹介します。

【CHAPTER 02｜ネオ四季を乗りきるための衣備え！あなたの衣備えタイプは？】

気温の移り変わりが曖昧で、1日の寒暖差も大きいなど、天気や気温の変化が読みづらいネオ四季時代。そんな新しい時代を乗りきるためには、いつでも着たり脱いだりできる一枚を、あらゆる場所や時間に合わせて備える「衣備え」という考え方を提案します。このチャプターでは、いくつかの簡単な質問であなたの衣備えタイプが診断できるコンテンツと、そのタイプにぴったりな暮らしの部品を紹介しています。

「衣備え先読みタイプ」のあなたは、あらゆる気温や環境に対応できる衣服を、取り出しやすいクローゼットやカバンの中に常備したいタイプ。「衣備え柔軟発想タイプ」は、天気や気温の変化が読みづらい中でも、季節を問わず着回しできる服を日常に取り入れることで、気温に左右されず心地よく過ごしたいタイプです。さらに「衣備え快適追求タイプ」は、暖冬によって暖房を使うほどではない近年の

冬に、軽くて脱ぎ着しやすい外出用アウターを部屋着として活用することで、寒暖差に柔軟に対応したいタイプなど、それぞれの暮らし方や価値観に“パフっ”とはまる、新しいアイデアを展示しています。

【 CHAPTER 03｜ネオ四季を楽しんじゃえ！ネオ四季ライフスタイル大集合！】

最後のコンテンツでは、「衣備え」を踏まえて、ネオ四季時代をもっと楽しめる暮らしのアイデアを紹介しています。「整える」「食べる」「集まる」「浸る」という生活の4つのシーンにおいて、軽くて暖かいパフテックをはじめとした新しい部品たちと、ネオ四季時代の暮らしを快適にするライフスタイルを展示します。そのほか、会場では「パフっとはまれる」フォトスポットや限定サービスもご用意しています。

■イベント概要

タイトル ネオ四季時代にパフっとはまる部品たち「パフ展」

開催期間 10月31日（金）～11月3日（月・祝）

営業時間 11:00～19:00（11月3日（月）のみ11:00～17：00の営業となります）

入場料 無料（予約不要）

主催 株式会社ユニクロ

会場 クレインズ6142（東京都渋谷区神宮前6-14-2）

アクセス 千代田線・副都心線「明治神宮前」駅から徒歩5分

JR山手線「原宿」駅から徒歩8分

銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道」駅から徒歩10分

■「パフ展」開催中の限定サービスについて

１.会場内特設店舗で「PUFFTECH（パフテック）」の各種商品を販売

10月31日（金）～11月3日（月）の「パフ展」開催期間中、「パフテック」の全アイテムを会場内の特設店舗にて販売します。※一部特別コレクション商品除く

２.「パフ展」についてSNSで投稿すると、先着でわたあめをプレゼント

開催期間中、「パフ展」の会場へ足をお運びいただき、Instagram、X、TikTokで「パフ展」について写真付きで投稿していただいた方には、毎日先着150名様限定でふわふわのパフテックをイメージしたわたあめをご提供します。

３.「パフ展」についてSNSで投稿すると、UNIQLOCOFFEEのドリンク1杯を無料で提供

さらに投稿者全員に、会場内特設のUNIQLOCOFFEEのドリンクを1杯無料で提供するサービスもご用意します。

メニュー：コーヒー（HOT/ICE）、ラテ（HOT/ICE）、デカフェ（HOT/ICE）、リンゴジュース、アイスティ

■「PUFFTECH（パフテック）」について

ユニクロ史上、最も軽くて暖かい機能性中綿を使用した次世代高機能アウター

「PUFFTECH（パフテック）」は天然の羽毛（ダウン）を使わない、革新的な次世代中綿を使った、新しいアウターです。天然羽毛の構造を化学繊維で模した中綿は、2種の繊維で構成されています。その一本一本が空洞でバネ状になっており髪の毛の約1/5の極細繊維を含む粒綿が空気の層を作ることで高い断熱効果と保温性を実現しました。

「パフ展」特設サイト：https://www.uniqlo.com/jp/ja/special-feature/cp/pufftech-exhibition

ユニクロ公式サイト：https://www.uniqlo.com/jp/ja/women/outerwear/pufftech