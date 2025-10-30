Vectorane 満を持して、新型純水器「KOBUN+Switch」を発表。

2025年10月31日（金）より、株式会社Vectorane（本社：兵庫県、代表取締役：柳谷由真）は、新製品「KOBUN+Switch」をクラウドファンディングサイトMakuake（マクアケ）にて公開いたします。


本製品は、同社が展開する純水器シリーズ「KOBUN」の最新モデルであり、純水⇄水道水をワンタッチで切り替え可能な“Switchバルブ機構”を新搭載。




これにより、従来の純水器における「接続・切替の手間」を大幅に解消しました。



■ 長期間の検証を経て、ついに完成




Vectoraneではこれまで、プロのコーティングショップやカーディーラー、大手ガソリンスタンドなど全国1,000店舗以上に純水器を導入してきました。


そんな同社が家庭用モデルとして新たに送り出す「KOBUN+Switch」は、開発開始から発売までに約1年半の検証・実験期間を経ています。


新構造のバルブシステムは、純水器としては極めて珍しい機構であり、耐久性・水圧安定性・安全性を確保するために繰り返しの耐久テストと実地試験を実施。


簡単に発売できるものではなく、「お客様が心から満足できる製品を届けるため」に時間を惜しまず調整を重ねました。



■ 上位モデル「OYABUN」譲りの流量調整機構を搭載



内部構造には、同社の上位モデル「OYABUN」シリーズから受け継いだ高精度流量調整機構を採用。


これにより、フィルター内部の樹脂流量を細かく制御し、フィルター寿命と純水保持力を最大限に高める設計を実現しました。


また、コンパクトながらも1回のフィルターで約1,000Lの純水を生成可能。


水道水での泡洗いと純水での仕上げを組み合わせることで、


1回あたり約6.5円という高い経済性も実現しています。



■ 「拭き取り不要」の真価を家庭にも





Vectoraneが長年提唱してきた「拭き取り不要」という洗車スタイル。


それは単に時短を目的としたものではなく、拭き取り時に生じる微細なキズや劣化を防ぎ、車体を長く美しく保つための考え方です。


KOBUN+Switchでは、この理念を家庭でも再現できるよう最適化。


プロが使用する大型純水器の性能を、家庭で扱いやすいサイズに凝縮しました。



■ 純水ができる理由 ― 科学的なアプローチ




KOBUN+Switchは内部にイオン交換樹脂フィルターを内蔵。


水道水中のカルシウム・マグネシウムなどのミネラル成分を吸着し、不純物を完全に除去した“0ppmの純水”を生成します。


この技術は、光学レンズや精密機器の洗浄にも採用されているイオン交換法を応用したもの。


そのため、乾いても水シミが残らず、洗車後の艶・透明感・深みが格段に向上します。



■ 全国のプロ現場で磨かれた信頼性



Vectoraneの純水器シリーズは、北海道から沖縄まで全国の1,000を超えるプロ施工店に導入実績を持ち、その使いやすさと信頼性が高く評価されています。


KOBUN+Switchは、その実績を礎に生まれた“家庭用の到達点”。


シリーズ累計販売台数15,000台突破という実績を背景に、「洗車の常識を変える次の一歩」として公開を迎えます。



■ クラウドファンディング概要



・プロジェクト名：「拭き取り不要の超小型純水器KOBUNがさらに進化。家庭用純水器はここまで来た！」




・プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/vectorane07/


・公開期間：2025年10月31日（金）12:00 ～ 2025年11月29日（土）22:00


・プラットフォーム：Makuake（マクアケ）


・早割特典：数量限定・特別価格リターンを用意



■ 株式会社Vectoraneについて



・代表者：代表取締役 柳谷 由真


・事業内容：洗車用純水器・コーティング剤・洗車用品の企画販売


・設立：2020年


・所在地：兵庫県


・公式サイト：https://vectorane.com






【本件に関するお問い合わせ】



株式会社Vectorane 広報担当


E-mail：info@vectorane.com


公式Instagram：@vectorane_official