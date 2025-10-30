第４回学生ビジネスプランコンテスト“Ｏ-ＢＵＣｓ(オブックス)” 最終審査会観覧募集！！

大阪信用金庫

　大阪信用金庫（理事長　高井嘉津義）が主催する「第４回学生ビジネスプランコンテスト“O-BUCｓ (オブックス)” 」の最終審査会を１１月２６日（水）に大阪信用金庫本店８階Ｄホールにて開催いたします。


　当日は、書類審査とプレゼン審査を勝ち抜いた１０組のファイナリストが自らの想いとアイデアを詰め込んだビジネスプランを披露します。


　最終審査会の模様は現地観覧のほか、ＹｏｕＴｕｂｅＬｉｖｅによるオンライン配信でもご覧いただけます。





【開催趣旨】


　地域社会および地域経済の活性化をテーマに、新しいアイデアとチャレンジ精神を持つ学生起業家や起業を目指す学生のビジネスプランを募集し、学生の起業マインド醸成、ならびにビジネスプランの実現化に向けたサポートを行います。



【開催日時】


　２０２５年１１月２６日 （水）


　１３：００～１７：００



【参加費】


　無料




【会場】


　大阪信用金庫本店８階Ｄホール（大阪市天王寺区上本町8-9-14）



【プログラム(予定)】


　12：30～　受付開始


　13：00～　開会


　13：10～　主催者挨拶


　13：20～　ビジネスプラン発表


　　　　　 発表者5名(発表7分、質疑5分、入替2分)


　14：30～　休憩


　14：40～　ビジネスプラン発表


　　　　　 発表者5名(発表7分、質疑6分、入替2分)


　15：50～　休憩


　15：55～　ゲストトーク


　　　　　 講師：久保 駿貴氏 株式会社ABABA代表取締役


　16：30～　表彰式


　　　　　 審査員講評


　17：00　　閉会



【審査員】


　ＢＣＣ株式会社 伊藤 一彦 氏（審査員長）


　近畿経済産業局 砂川 嘉彦 氏


　日本政策金融公庫 高上 勝彦 氏


　株式会社ＡＢＡＫＡＭ 松本 直人 氏



【観覧方法】


　現地観覧またはYouTube配信


　※YouTube配信にお申込みいただいた方には後日視聴URLをお送りいたします。


　※データ通信にかかる費用は参加される方の自己負担となります。




　申込み方法および審査会の詳細は、下記のＵＲＬをご覧ください。


　https://www.osaka-shinkin.co.jp/campaign/gakusei_bizcon/index.html