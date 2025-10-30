エニタイムフィットネスのオリジナル商品が購入できる「A PROP（ア プロップ）」https://aprop.jp/にて“WIND AND SEA“コラボレーション第二弾を11月4日AM10時発売開始

株式会社Fast Fitness Japan

24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営及びフランチャイズ展開を行う株式会社Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：山部清明）の公式オンラインストア「A PROP（ア プロップ）」は、様々なトレンドシーンを切り抜き常に新たな提案をし続けるアパレルブランド“WIND AND SEA“とコラボレーション第二弾を11月4日AM10時から発売いたします。

エニタイムフィットネスの会員・非会員を問わずご利用いただける「A PROP」は、昨年12月18日（水）にオープンしたFast Fitness Japanの公式オンラインストアで、毎日をもっと楽しく、そしてアクティブに導く、自分らしさを表現できるアイテムが見つかる、をコンセプトに、「アパレル（トレーニングウェアから普段使いのものまで）」「サプリメント」「雑貨（トレーニングに関するものから生活雑貨まで）」等、機能性や素材にこだわったエニタイムフィットネスオリジナルアイテムやセレクト品などを販売しております。

今回、人気アパレルブランドのWIND AND SEA（ウィンダンシー）とのコラボレーション第二弾では、スウェット、フーディー、ベスト、ボトムスのアパレルから、ニット帽子の雑貨を含めた、全5型を展開します。

「A PROP」では、今回発売するWIND AND SEAをはじめ、暮らしを支える上質なアイテムを多数取り揃え、お客様のライフスタイルに寄り添ってまいります。

WIND AND SEA(ウィンダンシー)について

2018年東京に誕生。ユースカルチャーや、現代のトレンドを加味したアイテムと、国内外にかかわらずジャンルレスに様々なブランドとのコラボレーション企画を行うことで話題を呼んでいる。

独自に解釈した様々なカルチャーとの融合を大切にし、ブランド自身、ブランドに関わる人々や企業がより豊かになることを願ってクリエイティブを行い続けるクリエイティブレーベル。

ブランドサイト：https://windandsea.jp/

Fast Fitness Japan X公式アカウント

株式会社Fast Fitness Japan広報・IR公式アカウントです。

最新ニュースやIR関連情報を中心に、企業情報全般をお届けします。

X公式アカウントはこちら :https://x.com/FastFitness_jpA PROP（ア プロップ）について

株式会社Fast Fitness Japanの公式オンラインストア。毎日をもっと楽しく、そしてアクティブに導く、自分らしさを表現できるアイテムが見つかる、をコンセプトに、「アパレル」「サプリメント」「雑貨」等、機能や素材にこだわったエニタイムフィットネスオリジナルアイテムから、独自のセレクト品までなどを販売。

https://aprop.jp/

※PC/スマホからご利用いただけますhttps://lin.ee/sjXdYcy株式会社Fast Fitness Japan

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。

社名 ：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）

＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

代表 ：代表取締役社長 山部 清明

所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F

設立 ：2010年5月21日

HP ：https://fastfitnessjapan.jp/