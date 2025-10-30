「毎日でも着せたい！」と大好評のエプロンデザイン！術後のキズぐちを優しくカバーする術後エプロンがリニューアル！

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）のグループ企業である動物用サポーターメーカーの株式会社anifull(https://anifull.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：川田修司）は、2025年10月27日（月）より、既存の肌ざわりの良い素材はそのままに、デザイン、カラー、機能を一新した新タイプの「キズぐちエプロンSE 犬用」を発売いたしました。術後のキズぐちを優しくしっかり守り、ワンちゃんと飼い主さまの安心を叶えます。

開発の背景

キズぐちエプロンSE 犬用 :https://anifull.jp/products/2025%E5%B9%B410%E6%9C%88%E6%96%B0%E7%99%BA%E5%A3%B2-%E3%82%AD%E3%82%BA%E3%81%90%E3%81%A1%E3%82%A8%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%B3se-%E7%8A%AC%E7%94%A8製品の詳細はこちら

術後のケアとしてエリザベスカラーが広く利用されていますが、「エリザベスカラーが苦手な子でも、術後のキズぐちを優しくしっかりガードしてあげたい」という愛犬と飼い主さまへの想いが、本製品開発の原点となりました。動物用サポーターメーカーとしての知見を活かし、キズぐちを舐めにくいベルト構造と肌ざわりの良い伸縮素材を採用した術後エプロン「キズぐちエプロン」は、2023年1月に誕生しました。そしてこの度、既存の肌ざわりの良い素材はそのままに、デザイン、カラー、機能を一新し、さらに快適にご利用いただける新タイプを開発いたしました。

キズぐちエプロンSE 4つの特徴

１．フルオープン形状で装着しやすい

フルオープンの形状になっているため、足を通さず立ったまま装着でき、服よりも簡単に装着できます。

２．キズぐちを舐めにくい構造

舐めやすい足周りの隙間も「そけい部ベルト」を調整することで愛犬に合わせてフィットさせることができ、キズぐちをしっかり守ります。

３．肌ざわりの良い伸縮素材を採用

人間用のアンダーウェアに採用している伸縮性の高い生地を使っているため、肌ざわりが良く、体型に合わせてしっかりフィットします。

４．フリーカット素材で調整自在

フリーカット素材を使用しているため、ご希望の形やサイズに自由自在にハサミでカットすることができます。股部分はおしっこが当たらないようにカットするなど、調整しながらお使いいただけます。

製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60537/table/464_1_9c5868456642c3d7f2be86b35a798b21.jpg?v=202510310227 ]

※猫、フレンチブルドッグ、パグはサイズ範囲内でも構造が体型に合わない可能性がありますので、使用できません。

※素材：ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン

※使用後は水、またはぬるま湯で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。

会社概要

【株式会社anifull】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役社長 川田修司

設立：2021年11月

TEL：086-282-1297

Mail：info@anifull.jp

URL：https://anifull.jp

公式Instagram： https://www.instagram.com/anifull_pet/ （@anifull_pet）

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日：9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売