【電子閲覧も可能！】JISを分野別にギュッとまとめたJISハンドブック　2026年版1月発行分をご予約受付中！ハンドブック1冊で特定分野のJIS最新版を管理できます！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、2026年1月30日（金）に2026年版1月発行分 JIS ハンドブックを発行いたします。

JISハンドブックは、分野別に主要なJISを1冊に集約しており、個別にご購入いただくよりもお手頃な価格でお買い求めいただけます。また、A5サイズで持ち運びにも便利です。

現在ご予約を受け付けております。お目当ての分野の有無は下記「★JISハンドブック 2026年版1月発行ラインナップ★」からご確認ください。

★JISハンドブック 2026年版1月発行ラインナップ★

2026年1月には、以下の和文版33種類を発行予定です。

＜前版からの変更点＞

・「熱硬化性プラスチック」関連規格は、2026年1月発行分より『26 プラスチックI（試験）』から『27 プラスチックII（材料）』へ移管しております。

収録規格の確認・ご予約はこちらをクリック :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0010/?post_type=book_common&page_id=b_j_top_riyou_h1&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251017_1

2025年版7月発行分も好評発売中です！

★JISハンドブック2025年版7月発行ラインナップ★

現在発売中のJISハンドブック一覧 :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11S0260/getSearchAllListByLink?large_cls_cd=014&middle_cls_cd=008&small_cls_cd=002&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251017_2

JSA ライブラリサーバ（JISハンドブックPLUS）

～JISハンドブックが電子データでどこでも見られます～

「JSA ライブラリサーバ（JISハンドブックPLUS）」にお申込みいただくと、JISハンドブックに収録されているJISをインターネット上の専用ビューアで閲覧いただけます。

事務所、現場、テレワーク、移動中等、場所を問わずにご活用ください！

詳細を見る :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0010/?post_type=book_common&page_id=b_j_libraryserver_h1&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251017_3

★LINEで発売予定、予約開始、発売開始などの購入タイミングに関する情報をお届け★

LINE公式アカウント「JISハンドブックのお知らせ」を友だち登録いただいた方に、JIS ハンドブックの発行予定などの便利な情報をお届けします。

※LINEは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。

LINEサービスのご登録 :https://page.line.me/004zndwc?openQrModal=true

（担当部門：カスタマーサービス部 販売サービスチーム E-MAIL：csd@jsa.or.jp）

●日本規格協会（JSA）グループについて

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。