世界初の常設K-POP総合デパート「D′PARTMENT」、『aespa WEEK #RichMan POP-UP @TOKYO』にて追加グッズを発売！

株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、常設のK-POPストアとしては世界初となるK-POP総合デパート「D'PARTMENT（ディパートメント）」にて、2025年10月10日（金）から開催中の『aespa WEEK #RichMan POP-UP @TOKYO』のグッズを、11月1日（土）より追加発売いたします。

あわせて、ファン必携の人気アイテム「OFFICIAL FANLIGHT ver.2」の再入荷に加え、D'PARTMENTにて実施中のリズムゲーム「SUPERSTAR SMTOWN aespa - Rich Man」プレイ体験イベントの特典として配布中のフォトカードも、11月1日（土）より新しいビジュアルとなります。

■追加販売グッズについて

【商品概要】

・「EXCLUSIVE T-SHIRTS SET」 \8,100（税込）/ 4種 ※メンバー別フォトカード付

・「EXCLUSIVE HOODIE SET」 \14,500（税込）/ 4種 ※メンバー別フォトカード付

・「EXCLUSIVE STICKER PACK」 \1,200（税込）/ 4枚入り

※「EXCLUSIVE T-SHIRTS SET」および「EXCLUSIVE HOODIE SET」は、「D'PARTMENT」店舗にて実施中の「衣類グッズ対象！ランダムフォトカード（全4種）プレゼント」の対象商品となります。

■公式グッズラインナップ

URL：https://www.d-dpartment.com/event/aesparichmanpp

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※表示価格は税込金額となります。

■「OFFICIAL FANLIGHT ver.2」再入荷について

2025年11月8日（土）・9日（日）に国立代々木競技場第一体育館で開催される【2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN】公演にあわせ、「OFFICIAL FANLIGHT ver.2」を若干数再入荷。11月8日（土）より、購入整理券（先着）の受付および販売を実施いたします。

【購入整理券（先着）の受付時間・場所】

・2025年11月8日（土）

東急プラザ原宿「ハラカド」1F 正面入口付近

9:00～：購入整理券（先着）配布用QRコードの掲示開始

10:00～：購入整理券（先着）の取得受付開始

※D'PARTMENTオープンの11:00以降は東急プラザ原宿「ハラカド」4F D'PARTMENT入口付近に掲示いたします。

【購入整理券（先着）の取得および「OFFICIAL FANLIGHT ver.2」の購入について】

・11月8日（土）9:00より、東急プラザ原宿「ハラカド」1F 正面入口付近に購入整理券（先着）申し込みサイトへアクセスできるQRコードを掲示いたします。お手持ちのスマートフォンなどでQRコードを読み取り、お申し込みください。

※10:00以前にQRコードを読み込んだ方は、10:00になりましたら申し込みサイトページを更新してください。

※申し込み開始時刻まで「ハラカド」周辺での待機や列の形成はご遠慮ください。自発的な列は無効といたします。

※「OFFICIAL FANLIGHT ver.2」のご購入は、当日の購入整理券（先着）をお持ちの方に限ります。翌日以降は無効となりますので、あらかじめご了承ください。

※「OFFICIAL FANLIGHT ver.2」のご購入は、お一人様につき1個までとさせていただきます。

※当日の状況によりQR掲示場所が変更となる場合がございます。ご不明点はお近くのスタッフへお尋ねください。

※LINEアプリを利用した整理券受付となりますので、事前にLINEアプリ（無料）のダウンロードをお願いいたします。（LINEアプリ以外のご応募はいただけません。）

※購入整理券（先着）の発行は、お一人様1枚限りとなります。

※購入整理券（先着）を取得後にキャンセルされた場合は、再取得ができなくなりますのでご注意ください。

■「SUPERSTAR SMTOWN aespa - Rich Man」プレイ体験イベントについて

本ポップアップイベント開催を記念し、D'PARTMENTで実施中のリズムゲーム「SUPERSTAR SMTOWN aespa - Rich Man」プレイ体験イベントの特典のフォトカードが、11月1日（土）より新しいビジュアルに入れ替わって再登場いたします。

【参加方法】

- D'PARTMENTにて「SUPERSTAR SMTOWN - aespa Rich Man」に挑戦- 最後までゲームプレイを完走できた方には、スタッフの確認後に限定特典フォトカードをプレゼント

※フォトカードは全4種の中から1枚、ランダムでのお渡しとなります。

※特典はなくなり次第、配布は早期に終了となる場合がございます。

【ゲーム体験プレイおよび特典について】

・「SUPERSTAR SMTOWN aespa - Rich Man」を最後まで完走した場合のみ、フォトカードをランダムで1枚お渡しいたします。

・特典のフォトカードはランダムでのお渡しとなり、交換はできかねますので、あらかじめご了承ください。

・特典配布の終了後も「SUPERSTAR SMTOWN」のプレイは引き続き可能です。

・「RHYTHM & Rich Man」は韓国で開催しておりました『aespa WEEK - #RichMan POP-UP』と同一のゲームになります。

※「SUPERSTAR SMTOWN - aespa Rich Man」のプレイ体験には、LINEアプリを利用したデジタル整理券システム「mogily（モギリー）」を使用いたします。「D'PARTMENT」店舗内に掲示のQRコードより整理券を発券いただけます。

■店舗内装について

開催中の『aespa WEEK #RichMan POP-UP @TOKYO』では、aespaならではのエネルギーとパワーに満ちた「Rich Man」の世界観を通じて、より際立ったaespaの個性と音楽スタイルをご体感いただくことができます。本ポップアップイベントの詳細につきましては、下記特設サイトからご確認ください。

・特設サイト：https://www.d-dpartment.com/event/aesparichmanpp

■『aespa WEEK #RichMan POP-UP @TOKYO』について

aespa（エスパ）は、SM ENTERTAINMENTの人気ガールズグループです。2024年5月に韓国でリリースした1stフルアルバム『Armageddon』収録のタイトル曲「Supernova」が韓国チャートMelonにて15週間連続1位、Melon歴代最長記録を更新するなど、数々の記録を塗り替えており、2024年7月3日には『Hot Mess』で日本デビューした、世界から注目されているグローバルグループです。

aespaの6枚目となるミニアルバム『Rich Man』の発売を記念して開催される、『aespa WEEK #RichMan POP-UP @TOKYO』は、韓国やアメリカにて先行開催され好評を博したポップアップイベントです。この度の開催が3カ所目となり、日本では「D'PARTMENT」のみの限定開催となります。公式グッズの発売や、購入特典の配布、各種展示などaespaファン必見のイベントとなります。

■K-POP総合デパート「D'PARTMENT（ディパートメント）」について

世界初となるD'ICON公式のK-POP総合デパート。2025年6月28日（土）に東急プラザ原宿「ハラカド」4Fにオープン。D'PARTMENTでしか買えないK-POPアーティストの限定グッズの販売やアーティストの特設展示をお楽しみいただけます。

URL：https://www.d-dpartment.com/

【「D'PARTMENT」混雑時の入場について】

『aespa WEEK #RichMan POP-UP @TOKYO』では、混雑状況に応じて当日入場制限を実施する場合がございます。

混雑緩和のため、店舗へのご案内には順番待ちシステムを導入いたします。「D'PARTMENT」店舗前に掲示のQRコードより整理券を発券いただけます。

※LINEアプリを利用した整理券受付となりますので、普段LINEをお使いでない場合は事前にLINEアプリ（無料）のダウンロードをお願いいたします。（LINEアプリ以外のお申込みはいただけません。ご了承ください。）

※QRコードの掲示場所は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

当社は今後も、「D'PARTMENT」を通して、人々の心を豊かにする感動的なコンテンツの創出を実現し、グローバル・デジタル・エンターテインメントカンパニーへの飛躍を目指してまいります。

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL： https://www.booklive.co.jp/

