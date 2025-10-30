ニューヨーカー メンズ「The Timeless Cashmere Collection Vol.1 -Knit-」を紹介する特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「The Timeless Cashmere Collection Vol.1 -Knit-」を自社通販サイトで公開しました。

The Timeless Cashmere Collection Vol.1 -Knit-

軽く、そして確かな温もりを纏う。大人を虜にする、冬の上質な素材「カシミヤ」。

とろけるような滑らかな肌触りが特徴的で、ニットやジャケット・コートなどの冬の定番アイテムに用いられ、時代を超えて愛され続けてきました。今シーズンのニューヨーカーでは、この「カシミヤ」の魅力を存分に感じていただけるカシミヤ100％使用したアイテムを展開いたします。

上質素材だからこその高級感、思わず袖を通したくなる肌触り、そして洗練された発色の良いカラーリング。今回は、そんなカシミヤ素材そのものの魅力を改めて紐解きながら、カシミヤを贅沢に100％使用したニットを使ったコーディネートをお届けいたします。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-men-newyorker-2025aw-thetimelesscashmerecollection?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-men-newyorker-2025aw-thetimelesscashmerecollection?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

Cashmere Sweater Coordination

気温が低下してきた今取り入れたい、カシミヤアイテム。滑らかな肌触りと柔らかな着心地が魅力のカシミヤを贅沢に使用したクルーネックセーターは素材本来の上品なドレープや、美しい発色を実感できる今シーズン一押しのニットアイテムです。すっきりとしたシルエットで、1枚での着用はもちろんジャケットやアウターのレイヤードスタイリングを鮮やかに彩ります。

赤を品よく纏う。秋のブリティッシュスタイル

深みのある赤のニットに、爽やかなブルーのロンドンストライプシャツ、そして柔らかなアイボリーのパンツ。調和とコントラストが絶妙に溶け合うこの装いに、各アイテムの色をさりげなく拾ったニューヨーカータータンベルトとバッグを取り入れれば、洗練と遊び心が同居したスタイルが完成します。季節の空気を纏いながら軽やかで品格を感じさせる、大人のカジュアルスタイルです。

ニット 税込 \33,000

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11506529-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11506529-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

シャツ 税込 \17,600

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11766705-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11766705-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

パンツ 税込 \18,700

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15285880-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15285880-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

ベルト 税込 \16,500

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15915610-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15915610-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

バッグ 税込 \44,000

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15925653-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15925653-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

その他 参考商品

モノトーンを基調としたアーバンカジュアル

グレーのニットに、ネイビーのリラックスシルエットパンツを合わせ、さらにNEWYORKERの“OLDLOGO”デニムキャップやトートバッグをプラスすれば、上品さと抜け感を兼ね備えたスタイルが完成します。シンプルな装いでありながら、大人の落ち着きとさりげないこだわりが光るコーディネートです。足元はレザーのローファーで引き締めることで、どこかアーバンな空気を纏った洗練されたワンマイルスタイルに仕上がります。

ニット 税込 \33,000

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11506529-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11506529-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

Tシャツ(長袖) 税込 \16,500

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15605661-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15605661-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

パンツ 税込 \30,800

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g85266882-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g85266882-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

キャップ 税込 \8,800

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g85986063-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g85986063-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

バッグ 税込 \5,500

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g85926062-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g85926062-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

その他 参考商品

カラーで演出する季節感。落ち着きあるオータムレイヤード

モスグリーンのニットに、やわらかな色合いのフランネルチェックシャツ、そして同系色で馴染ませたチノパンツをコーディネート。そこへ、千鳥格子のショート丈コートを軽やかに羽織れば、素材の質感と奥行きある色彩が重なり合い、大人の装いに深みと気品を添えてくれます。落ち着いたトーンの中に、ほんのりと温もりが漂う、穏やかで洗練された冬のレイヤードスタイルです。

ニット 税込 \33,000

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11506529-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11506529-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

コート 税込 \79,200

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11306306-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11306306-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

シャツ 税込 \22,000

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11766711-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11766711-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

パンツ 税込 \18,700

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15285880-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15285880-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

その他 参考商品

▽その他のニットはこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&filtercode3=1310&filtercode4=1&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&filtercode3=1310&filtercode4=1&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽25AW商品一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&filtercode4=1&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&filtercode4=1&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽特集一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#brand11(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#brand11)

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）