¡ÖÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×£Ä£Ø¥¢¥Ë¥å¥¢¥ë¥ì¥Ýー¥È£²£°£²£µ¡×¸ø³«(¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー)

¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÂçÍ§¹À»Ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î30Æü¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×DX¥¢¥Ë¥å¥¢¥ë¥ì¥Ýー¥È2025¡×¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×DX¥¢¥Ë¥å¥¢¥ë¥ì¥Ýー¥È2025¡×¡§
https://www.daiwahouse.co.jp/ir/dxar/2025/
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤ò½éÇ¯ÅÙ¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÂè7¼¡Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡×¤Î½ÅÅÀ¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëDX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2021Ç¯¤è¤ê¡ÖÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×DX¥¢¥Ë¥å¥¢¥ë¥ì¥Ýー¥È¡×¤òÀ©ºî¤·¡¢³ô¼ç¡¦Åê»ñ²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿ä¿Ê¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä»Üºö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×DX¥¢¥Ë¥å¥¢¥ë¥ì¥Ýー¥È2025¡×¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿ä¿Ê¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡×¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡×¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¶¦ÁÏ¤·¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡ÖÆÃ½¸¡×¤È¤·¤ÆAI¤Î³èÍÑ¤äÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö·úÀßDX¤¬¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¡×¤òÁÊµá¤¹¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢Åö¼Ò¤Ï»ö¶È¡¦´ðÈ×¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇDX¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤»ö¶È¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
¢¨1¡¥»²²Ã´ë¶È¡Ê¼ç¤Ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡Ë¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëµ»½Ñ¤äÀ½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÈÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëµ»½Ñ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³×¿·Åª»ö¶ÈÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¶¦ÁÏ·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤³¤È
¢¨2¡¥¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÎÎ¬¤Ç¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤¬¼Ò³°¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦Åê»ñ³èÆ°¤Î¤³¤È