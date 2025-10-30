“日本を代表するランナー芸人” 間寛平第23回「石垣島マラソン」スターターに決定！交流会でトークショーも

吉本興業株式会社

沖縄県石垣市にて開催される「石垣島マラソン」に、吉本新喜劇GM（ゼネラルマネージャー）の間寛平が出演し、大会当日のスターターを務めることが決定しました。間寛平は、マラソンとヨットで世界一周を果たした壮大な挑戦「アースマラソン」の完遂や、自身が発起人となり現在も継続している「淀川寛平マラソン」などで知られ、全国のランナーから支持を集める“日本を代表するランナー芸人” です。大会当日はスターターとしてランナーを笑顔で送り出すほか、ゴール後に開催される交流会ではトークショーを行い、参加者とのふれあいを楽しみます。

間寛平・コメント

今回「第23回石垣島マラソン」に参加させていただくことになりました。

スターターとして、ランナーの皆さんの背中を全力で押させていただきます。

走る皆さんの健闘を願いながら、トークショーなどを通じて会場を盛り上げ、石垣島の皆さんと

たっぷりふれあえることをとても楽しみにしています。一緒に大会を盛り上げましょう！

石垣島でお会いできるのを楽しみにしています。ア～メ～マ～

1949年7月20日 高知県生まれ。1970年吉本新喜劇へ入団し研究生となる。

1974年に吉本新喜劇の座長に24歳の若さで昇格。

「ア～メ～マ～」「アヘアへ」「かい～の」などのギャグで一世を風靡し新喜劇をお茶の間に浸透させたレジェンド。

ヨットとマラソンによる地球一周「アースマラソン」完走や劇団「間座」によるアインシュタイン等若手発掘のプロデュース力を買われ2022年2月9日吉本新喜劇初のゼネラルマネージャーに就任。

石垣島マラソン概要

名称：第23回石垣島マラソン

開催日：2026年1月18日（日）

開催場所：沖縄県石垣市

種目：１.フルマラソン（42.195km）

２.10km

３.10kmリレー（5人1チーム、各人2Km）先着50チーム

※10kmリレーは定員に達したため、申し込み受付を終了しました

４.ハーフマラソン（21.6km）

申込期間：2025年8月20日（水）～10月31日（金）まで

公式HP：https://www.ishigakijima-marathon.jp/

お申し込み： https://www.ishigakijima-marathon.jp/entry/

【当日のスケジュール】

参加者集合：7時35分 / 開会式：7時40分

競技開始 １.フルマラソン：8時00分 / ２.10km ３.10kmリレー：8時30分 / ４.ハーフマラソン：9時00分

競技終了：15時00分