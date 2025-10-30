2028年東京開催 ねんりんピック（全国健康福祉祭）基本構想（素案）の公表 及び 大会キャッチコピー大募集!!

写真拡大 (全9枚)

東京都

　ねんりんピック（全国健康福祉祭）は、60歳以上の高齢者を中心としたスポーツ・文化・健康と福祉の総合的な祭典で、 令和10年に東京で初めて開催されます。全国から１万人を超える選手が訪れ、ス


ポーツや文化種目の交流大会で熱戦を繰り広げるほか、美術展や音楽文化祭、あらゆる世代の人が楽し


める様々なイベントを開催します。


　このたび、大会の基本方針や目標、愛称、マスコットキャラクター等を「基本構想（素案）」としてとりまとめたので　お知らせします。あわせて、大会彩るキャッチコピーを募集します。たくさんのご応募、お待ちしています！



１　ねんりんピック東京大会「基本構想」（素案）の概要



（１）基本方針（主なポイント）


➢高齢者の可能性を拓き、高齢者の未来像を示す


➢東京が持つ様々な強みを活かす


➢誰もがいつまでも輝ける都市、世界に誇る長寿


　社会の実現







（２）大会目標


　１．心身の健康について見直すきっかけとなる


　２．人と人とのつながりを創出する


　３．デジタル技術や先端技術の可能性を実感で


　　　きる


　４．東京ならではの多彩な魅力を味わうことが


　　　できる


　５．東京2020大会やデフリンピック等のレガ


　　　シーを未来へ繋ぐ






（３）愛称


　　「ねんりんピックChōju東京２０２８」



（４）会期


　　　2028（令和10）年11月３日（金）


　　　～６日（月）






（５）マスコットキャラクター



　　　東京都スポ―ツ推進大使 ゆりーと


　　　※ねんりんピックのデザインを装飾予定






（６）交流大会の実施種目及び実施自治体


　　 ３４自治体で３７種目を開催予定


　　※基本構想（素案）は以下URLに掲載しています。


　　　https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/nenrin2028/kihonkousou-soan 　






２　大会キャッチコピーの募集


（１）募集内容


　　　「誰もがいつまでも輝ける社会」や「東京らしさ」を表現したキャッチコピー


　　　　例）咲き誇れ！長寿と笑顔 彩の国（埼玉大会）、清流に 輝けひろがれ 長寿の輪（岐阜大会）



（２）募集期間　


　　　10月31日（金）から12月12日（金）まで



（３）賞


　　　最優秀賞１点（賞金５万円）


　　　優秀賞 ２点（賞金１万円）


　　　※同一作品が複数あった場合は抽選







（４）応募資格・方法


　　　どなたでも応募可能


　　　応募フォーム又ははがきにてご応募ください。


　　　※１回の応募（応募フォーム、はがき）につき作品１点まで


　


　　以下URLのページにアクセスのうえ、必要項目を入力くださ


　　い。　https://logoform.jp/form/tmgform/1270293








　<はがき>


　　キャッチコピーと簡単な説明・郵便番号・住所・氏名(ふりがな)・年齢・性別・電話番号を記載の


　　上、下記宛先までお送りください。（期間最終日の消印有効）


　〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号　東京都庁第一本庁舎４階南側


　東京都スポーツ推進本部　スポーツレガシー活用促進課　連携推進担当




（５）その他


　　　注意事項、受賞作品の取扱等については、以下のページの


　　　「応募要項」をご確認下さい。


　　　https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/nenrin2028/theme/


　　　※応募をもって、応募要項に関する全ての事項に同意したも


　　　　のとみなします。









【お問合せ先】


　スポーツ推進本部スポーツ総合推進部 スポーツレガシー活用促進課　


　TEL:03-5388-2846（直通）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　