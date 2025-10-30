2028年東京開催 ねんりんピック（全国健康福祉祭）基本構想（素案）の公表 及び 大会キャッチコピー大募集!!

東京都

ねんりんピック（全国健康福祉祭）は、60歳以上の高齢者を中心としたスポーツ・文化・健康と福祉の総合的な祭典で、 令和10年に東京で初めて開催されます。全国から１万人を超える選手が訪れ、ス

ポーツや文化種目の交流大会で熱戦を繰り広げるほか、美術展や音楽文化祭、あらゆる世代の人が楽し

める様々なイベントを開催します。

このたび、大会の基本方針や目標、愛称、マスコットキャラクター等を「基本構想（素案）」としてとりまとめたので お知らせします。あわせて、大会彩るキャッチコピーを募集します。たくさんのご応募、お待ちしています！

１ ねんりんピック東京大会「基本構想」（素案）の概要

（１）基本方針（主なポイント）

➢高齢者の可能性を拓き、高齢者の未来像を示す

➢東京が持つ様々な強みを活かす

➢誰もがいつまでも輝ける都市、世界に誇る長寿

社会の実現

（２）大会目標

１．心身の健康について見直すきっかけとなる

２．人と人とのつながりを創出する

３．デジタル技術や先端技術の可能性を実感で

きる

４．東京ならではの多彩な魅力を味わうことが

できる

５．東京2020大会やデフリンピック等のレガ

シーを未来へ繋ぐ

（３）愛称

「ねんりんピックChōju東京２０２８」

（４）会期

2028（令和10）年11月３日（金）

～６日（月）

（５）マスコットキャラクター

東京都スポ―ツ推進大使 ゆりーと

※ねんりんピックのデザインを装飾予定

（６）交流大会の実施種目及び実施自治体

３４自治体で３７種目を開催予定

※基本構想（素案）は以下URLに掲載しています。

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/nenrin2028/kihonkousou-soan

２ 大会キャッチコピーの募集

（１）募集内容

「誰もがいつまでも輝ける社会」や「東京らしさ」を表現したキャッチコピー

例）咲き誇れ！長寿と笑顔 彩の国（埼玉大会）、清流に 輝けひろがれ 長寿の輪（岐阜大会）

（２）募集期間

10月31日（金）から12月12日（金）まで

（３）賞

最優秀賞１点（賞金５万円）

優秀賞 ２点（賞金１万円）

※同一作品が複数あった場合は抽選

（４）応募資格・方法

どなたでも応募可能

応募フォーム又ははがきにてご応募ください。

※１回の応募（応募フォーム、はがき）につき作品１点まで

以下URLのページにアクセスのうえ、必要項目を入力くださ

い。 https://logoform.jp/form/tmgform/1270293

<はがき>

キャッチコピーと簡単な説明・郵便番号・住所・氏名(ふりがな)・年齢・性別・電話番号を記載の

上、下記宛先までお送りください。（期間最終日の消印有効）

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎４階南側

東京都スポーツ推進本部 スポーツレガシー活用促進課 連携推進担当

（５）その他

注意事項、受賞作品の取扱等については、以下のページの

「応募要項」をご確認下さい。

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/nenrin2028/theme/

※応募をもって、応募要項に関する全ての事項に同意したも

のとみなします。

【お問合せ先】

スポーツ推進本部スポーツ総合推進部 スポーツレガシー活用促進課

TEL:03-5388-2846（直通）