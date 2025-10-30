販売好調継続、『オルビス ザ クレンジング オイル』新たなお客様との出会い、高いリピート率を獲得し、国内販売全チャネル大幅計画超過を維持

オルビス株式会社

オルビス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山口裕絵、以下：オルビス）が2025年5月20日（火）より発売した『オルビス ザ クレンジング オイル』は、想定を上回る反響で販売好調を継続しています。

昨今、「落ちにくいメイク」といったメイク品の機能の向上も背景に、クレンジング市場におけるオイルクレンジングのシェアは年々拡大をしています。※2 そのような背景の中で、『オルビス ザ クレンジング オイル』は、ポーラ化成工業の研究により、日本初、超微粒子技術※3によるうるおい膜で、肉眼では見えない毛穴奥の汚れまでしっかり落とすことができる新技術を採用しています。「落ちる」クレンジングの新基準※4を創出した商品への期待によって多くの新たなお客様にご購入いただいています。全国のオルビス直営店舗においては、一度使用していただくことで『オルビス ザ クレンジング オイル』の商品に納得いただけ、オルビスの商品を初めて手にしてくださったお客様の２人に１人がリピートされています。※5 発売以来５ヵ月連続国内販売全チャネル大幅計画超過し、想定を上回る反響をいただいています。

これらの成果を生み出した『オルビス ザ クレンジング オイル』は、メイク落ちに加えて毛穴汚れ悩みまでケアでき、洗い上がりの保湿感にこだわった商品設計という点にも評価を受けています。「乾燥する季節になってきたが、汚れ落ちや毛穴ケアだけではなく、うるおいを保つという商品特長が魅力的」など、XやYouTubeを中心にSNS経由で認知が広がり、お肌の特性や各年代を問わずに幅広い世代の生活者からの『オルビス ザ クレンジング オイル』の提供価値に対する共感を得て、想定以上の新しいお客様との出会いにつながっています。

また、三大美容誌「VOCE」「美的」「MAQUIA」において【2025年上半期ベストコスメクレンジング部門】で 1 位を同時受賞し、高い外部評価を受けたことによる影響も大きく、SNSでの話題化が継続し、この実績好調に結びついています。

このような好調を受け、今秋、新たに販路を拡大し、全国のマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ、ウエルシアグループ、アインズ＆トルペ、イオン・イオンスタイル、イトーヨーカ堂（すべて一部店舗を除く）などにて順次展開しています。※6 ドラッグストアや一般量販チャネルが当初計画比の300％ベースで売上を伸ばし、想定を大きく上回る反響をいただいています。

オルビスは、これからも一人でも多くの方の「美しくなりたい」想いの実現を目指し、ビューティーを必要としている方に届けきることができるように、生活者に常に新たな選択肢を示し、進化し続けていきます。

『オルビス ザ クレンジング オイル』は、オイルカットのスキンケアで1987年にスタートしたオルビスが、これまでの基準※4を超えるメイク・毛穴奥の汚れまで落ちるクレンジングの必要性を考え、創業38年目にして初めてクレンジングオイルの開発に着手しました。

結論。オルビスからクレンジングの新基準。

日本初 超微粒子技術が毛穴奥の汚れへ

『オルビス ザ クレンジング オイル』 2025年5月20日（火）発売

＜使用量目安＞

適量（2プッシュ程度）

＜使用ステップ＞

オルビス ザ クレンジング オイル ⇒ 洗顔料 ⇒ 化粧水 ⇒ 保湿液 ※W洗顔が必要です

＜商品概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2061/table/688_1_b69e5d9182cbcd3167146686d66cfb9c.jpg?v=202510310227 ]

※1 2025年9月1日～2025年9月30日時点（オルビス株式会社調べ）

※2 参照元：富士経済グループ化粧品マーケティング要覧2025 No.2｜調査レポート

※3 ポーラ化成独自の（Ｃ１２-２０）アルキルグルコシド（保湿）で形成するミセルから、 汚れをはね返す水の膜をつくる技術が日本初（2024年12月時点、J-GLOBALによる自社調べ)

※4 オルビス内

※5 2025年5月20日～8月31日 時点のオルビス初回購入かつオルビス直営店舗購入者の実績（オルビス株式会社調べ）

※6 取り扱い店舗は、状況により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

■詳しくは下記PDFよりご確認ください

https://prtimes.jp/a/?f=d2061-688-40e486a958cc7622c7f03ba0580be883.pdf