ZOZOTOWN、「即日配送」サービスの対象エリアに沖縄を追加、計41都道府県へ拡大

ZOZOTOWNは10月30日（木）より、「即日配送」サービスの対象エリアに、沖縄県（※1）を追加しました。今回の対象エリア拡大により、41都道府県（※2）での利用が可能となりました。

即日配送は、ZOZOTOWN、ZOZOTOWN Yahoo!店でご注文いただいた商品を最短でお届けする有料サービスです。

沖縄県では、即日配送をご利用いただく場合、0時～7時59分までのご注文を最短で翌日18時以降にお届け、8時～23時59分までのご注文を最短で翌々日の18時以降にお届けが可能となります。

当社はこれまでも、お客様の希望する場所や日時に合わせた非対面での商品受け取りが可能なサービスとして、ヤマト運輸株式会社の「EAZY」の導入（※3）や、余裕のある商品のお届け時期を選択できる「ゆっくり配送」の導入（※4）など、配送の選択肢を広げてまいりました。

今後も、お客様のニーズや状況に応じた配送方法を提供し、さらなる利便性の向上を図るとともに、配送に関する社会課題への解決にも取り組んでまいります。

（※1）一部地域を除く。

（※2）対象エリアについてはZOZOTOWNヘルプぺージ「即日配送とは(https://zozo.jp/_help/default.html?id=5ece39d39ed84e001ea6e33c)」を参照。

（※3）2020年6月16日付プレスリリース：国内初！ヤマト運輸提供の「EAZY」導入により6月24日（水）からZOZOTOWNでの商品購入後、「非対面受け取り」指定が可能に(https://corp.zozo.com/news/20200616-10620/)

（※4）2024年8月5日付プレスリリース：ZOZOTOWN、ゆっくり配送を8月5日より本格導入(https://corp.zozo.com/news/20240805-yukkuri-delivery/)

＜即日配送サービス 対象エリア追加について＞

・追加エリア：沖縄県 ※一部地域を除く

・対象ユーザー：会員登録の有無に関わらずすべてのお客様

・手数料：350円（税込） ※送料330円（税込）は別途必要

・開始日：10月30日（木）

・注意事項：ZOZOTOWNヘルプぺージ「即日配送とは(https://zozo.jp/_help/default.html?id=5ece39d39ed84e001ea6e33c)」を参照。