【社名変更のお知らせ】2025年11月より「一般社団法人フリーランス協会」へ

フリーランス協会

一般社団法人プロフェッショナル＆パラレルキャリア・フリーランス協会 （東京都中央区、代表理事：平田麻莉、以下「フリーランス協会」）は、2025年11月1日付で登記上の団体名を「一般社団法人フリーランス協会」へ変更いたします。

また、社名変更に伴い、「一般社団法人フリーランス協会」の標準文字およびロゴ、「求人ステーション」「契約書メーカー」のロゴについて、商標登録を出願したことをお知らせ申し上げます。

■社名変更の概要

・新団体名

一般社団法人フリーランス協会

（英文表記変更無し：Freelance Association Japan）

・変更予定日

2025年11月1日

なお、ロゴ、事業内容、運営方針、代表者、理事構成等につきまして、社名変更に伴う変更はございません。

■社名変更の背景

フリーランス協会は、2017年1月に任意団体として設立し、同年4月に一般社団法人化した非営利組織です。設立当時は、これといった「フリーランス」の定義もなく、その存在の輪郭が曖昧で、フリーランス（事業者）とフリーター（非正規労働者）が混同されて語られることも珍しくありませんでした。

法的な環境整備のためには、まずは対象の定義を明確にしなければなりません。そこで、当協会は設立に際し、フリーランスを「特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る人」と定義しました。そして、個人事業主や一人社長のような独立したプロフェッショナルも、日中は組織に属しながら業務時間外で副業を行うパラレルワーカーも、すべて自律した広義のフリーランスであるというメッセージを込め、「プロフェッショナル＆パラレルキャリア」を団体名に冠して活動を開始いたしました。

これまで8年間にわたり多角的な活動を行ってまいりましたが、国内最大規模のフリーランス当事者コミュニティと称される中で、略称の「フリーランス協会」としての認知が定着してまいりました。

また、2024年11月に施行されたフリーランス法（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律）で整理された「特定受託事業者」という枠組みは、当協会の考えるフリーランスの全体像を完全に網羅しているわけではないものの、「プロフェッショナル＆パラレルキャリア」の意図は反映することができました。法的なフリーランスの定義への反映をもって、この枕詞も一定の役割を終えたようにも思えます。

これからは、フリーランスの会員をはじめ、企業、行政、メディア等の多様なステークホルダーの皆さまに、より一貫した認知と信頼を築いてまいりたく、略称として親しまれてきた「フリーランス協会」を正式な団体名といたします。

なお、独立系フリーランスも副業系フリーランスもインクルーシブに受け入れ、頼りにして頂ける存在でありたいと願う「プロフェッショナル＆パラレルキャリア」の想いは、引き続きキャッチコピーとして掲げ、「誰もが自律的なキャリアを築ける世の中へ」というビジョンの実現に向け、さらに邁進してまいります。

■商標登録出願について

この度の社名変更に伴い、フリーランス協会および当協会の掲げるビジョンをより広く認知いただくとともに、さらなる信頼性を高め、フリーランス当事者の皆さまに安心してご入会いただける環境整備を目的として、新団体名およびロゴの商標登録を出願いたしました。

なお、併せて当協会の提供するサービス「求人ステーション」と「契約書メーカー」のロゴについても商標登録出願しております。

商標登録の概要

「一般社団法人 フリーランス協会」（標準文字）

出願番号：商願2025-101841(#)

分類：第35,36,41,42,45類

フリーランス協会（ロゴ）

出願番号：商願2025-102197(#)

分類：第35,36,41,42,45類

求人ステーション（ロゴ）

出願番号：商願2025-101842(#)

分類：第35,42類

契約書メーカー（ロゴ）

出願番号：商願2025-101843(#)

分類：第35,42,45類

■一般社団法人フリーランス協会について

「誰もが自律的なキャリアを築ける世の中へ」というビジョンを掲げ、自分の名前で仕事をしたい人のためのインフラ&コミュニティ。年会費1万円で賠償責任保険や弁護士費用保険、所得補償制度、そのほか多彩な各種優待が使えるベネフィットプラン（福利厚生制度）を提供する。また、政策提言、キャリア支援、ジョブ創出、地方創生など、様々なプロジェクトが進行し、フリーランスのキャリアアップやリテラシー向上のためのセミナーも多数開催。多様な働き方を志向する人々が安心して働くことができる環境づくりと、新たな活躍の場を広げる取組みを推進している。

会員総数133,681名（フリーランス白書等の実態調査の母集団となる一般会員・無料会員・SNSフォロワー）、一般会員数22,068名、法人会員数234（内、コワーキングスペース108）社。（2025年9月30日現在）

<団体概要>

・法人名 ：一般社団法人フリーランス協会

・URL ：https://www.freelance-jp.org

・代表理事：平田麻莉

・設立日 ：2017年1月26日（同年4月20日に一般社団法人化）

・所在地 ：東京都中央区京橋2-13-10 京橋MIDビル4階