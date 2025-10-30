株式会社viviONと連携しVTuber育成プロジェクト「Vロード」をスタート！

株式会社uyet

VTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す"IPコンテンツの総合商社"株式会社uyet(ユエット)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹)は、株式会社viviONと連携し、VTuber育成プログラム「Vロード」を実施します。

本プロジェクトはVTuberになりたい、有名VTuber事務所に所属したいVライバー、個人で活動するVTuberを中心とした配信者のためのプログラムであり、VTuber業界の専門家や有名VTuberが出演する事務所オーディション対策に向けた動画コンテンツを中心に展開することで、VTuberの人口増加や業界の課題解決に繋げたいと思っております。

本プロジェクトの実施背景

VTuber文化は日本だけでなく世界中に広がり急速に成長を続けており、矢野経済研究所の調査によると、今後もその規模を大きくしていくことが予測されています。(※)そのような中でVTuberを志し挑戦する方が多くいらっしゃる一方、有名事務所のオーディションに合格できる方はごく限られており、事務所への所属を果たした後も自身の望む活動で脚光を浴びるには様々な試行錯誤と能力的な成長が求められます。

また個人でVTuber活動を行う場合には、自身で多くの判断や対応を行う必要があり、周辺の商習慣への理解や高いリテラシーが欠かせません。いずれの立場の場合も、自身を客観視した上での課題解決やセルフプロデュース力の獲得、活動を支えるコネクションの構築、ファンとのコミュニケーションの中で葛藤や挫折を経験し、中には活動を休止・引退してしまうケースも少なくありません。

これらを回避するために重要な要素は「信頼のおける情報」と「安心して相談が出来るコミュニティ」であると考え、株式会社viviONとともにこれまでのVTuber関連事業で培ってきたノウハウと知識を集約・発信する育成プログラム「Ｖロード」を立ち上げました。

主に、VTuberやVライバーを目指す方、個人で配信活動を行っている方に向けた専用コミュニティを立ち上げ、VTuber業界の最前線で活躍する専門家や有名VTuberによる事務所のオーディション対策動画の公開、実践的な知識が身につく勉強会などを実施していきます。

コミュニティ内の交流も促進し、VTuber、Vライバー同士のコラボレーションなどにつながる横のつながりの作りもサポートしていきます。この取り組みを通して、VTuberとしての飛躍を目指す方の活動を後押しし、より多くのVTuberが持続的かつ個性を活かした活動ができる社会を実現します。

(※)VTuber市場に関する調査を実施より

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3806

プロジェクト内容について

本プロジェクトはVTuberになりたい、有名VTuber事務所に所属したいVライバー、個人で活動するVTuberを中心とした配信者向けのVTuber育成プログラムとなっており、下記コンテンツが提供されます。

1：VTuber事務所のオーディション対策動画の配信

2：VTuber事務所のオーディション対策記事の配信

3：月1回のオンライン勉強会

など

各コンテンツはVTuber専門家や人気VTuberが監修しており、有名VTuber事務所に合格する上でどういったことをやった方が良いのか、また合格する上で必要なスキルを解説します。

▼参加条件

・VTuberとして活動していて、将来的にVTuber事務所のオーディションの合格を目指している方

・Vライバーとして活動していて、将来的にVTuber事務所のオーディションの合格を目指している方

・配信活動はしていないが、将来的にVTuber事務所のオーディションの合格を目指している方

▼プロジェクトへの参加方法

下記の参加フォームから申請をお願いいたします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegbZL2-aW_VDtH3-jZpBc0065m8g9suPrJw8VU02PLfTpzkA/formResponse

▼サービスサイトURL

https://vroad.community

▼参加費

無料

（サービスの中には、一部課金コンテンツもございます）

株式会社viviONについて

ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。

公式サイト：https://vivion.jp/

株式会社uyetについて

株式会社uyetはVTuber、IPコンテンツを通して日本と世界で新たな流通を生み出す“IPコンテンツの総合商社”です。業界情報、技術、トレンド、コンテンツなどの移り変わりが激しいVTuber業界の最新情報を捉え、VTuber業界にフィットする形でプロジェクトを推進します。

現在「バーチャル物産展」や「まちスパチャプロジェクト」をはじめとする事業以外に、VTuber制作 ・オーディション支援やVTuberやVライバーの活動支援、また企業・自治体のPR支援なども行っています。 世の中に“素敵なもの”を残し続ける企業やクリエイター、また弊社サービスをご利用いただいているユーザーを含め、株式会社uyetに関わる全てのステークホルダーの皆様が心を動かされるような“飽きない”時間を過ごし、お金の循環が正常に行われ “商い” が絶えず行われ続ける仕組みをつくり続けます。

uyet公式サイト：https://uyet.jp/

uyet公式X(旧：Twitter)：https://twitter.com/uyet_inc

取材・お問い合わせ：https://uyet.jp/contact