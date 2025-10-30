“高品質な肉をもっと気軽に！”大衆ステーキ酒場「BEEF KITCHEN STAND」横浜アソビル店が、横浜・アソビルに11月1日(土)オープン

株式会社奴ダイニング

株式会社奴ダイニング（代表取締役：松本丈志）が運営する「BEEF KITCHEN STAND（ビーフキッチンスタンド）」は、牛肉のプロフェッショナルが選び抜いた高品質な牛肉とリーズナブルな価格で人気を博す“大衆ステーキ酒場”です。

このたび、横浜駅東口直結の体験型複合施設「アソビル」内に、横浜アソビル店を2025年11月1日(土)にオープンいたします。

“高品質 × 大衆価格”をコンセプトに、ステーキ290円（税込319円）～、小皿料理99円（税込109円）～という圧倒的なコストパフォーマンスを実現。さらに「第14回日本から揚げグランプリ金賞」のハンバーグの唐揚げなど、他では味わえない個性派メニューも多数取り揃えています。

BEEF KITCHEN STAND ブランド理念

BEEF KITCHEN STANDは、“もっと身近に、もっと日常に、美味しい牛肉を”という思いから誕生しました。高級ステーキハウスに匹敵する肉質を、大衆価格で気軽に楽しめるよう、独自の仕入れルートと調理技術を確立。

「お肉を囲んだ時間が、人生の特別なひとときになるように」--それが私たちの変わらぬ想いです。

何杯飲んでも0円！ハイボールキャンペーンを開催

オープンを記念して、

11月3日(日)11:00～17:00限定で「何杯飲んでも0円ハイボールキャンペーン」を開催いたします。

さらに！

11月中は毎週日曜日（3日・9日・16日・23日・24日・30日）11:00～17:00の時間帯にも

同様に「ハイボール何杯でも0円」キャンペーンを実施予定です。

ぜひこの機会に、お得に乾杯しにいらしてください。

忘年会・新年会シーズンに最適な、肉好きのための“バズる肉コース”が登場！

ビーフキッチンスタンド新コース誕生 ― 金賞ハンバーグ唐揚げ＆グランプリ肉焼きラーメン入り！

株式会社奴ダイニング（代表取締役：松本丈志）が運営する「BEEF KITCHEN STAND（ビーフキッチンスタンド）」は、2025年秋より新しい宴会コースを提供開始いたしました。

《コース内容》

プロが認めた受賞歴メニューとSNS映え必至の肉プレートを一度に楽しめる豪華ラインナップ！

・冷菜盛り合わせ（和風ポテサラ、チーズ、生ハム、もつぽん）

・枝豆食べ放題

・和牛ステーキ入りミートプレート

└ 豪快な肉料理盛り合わせ＋とろけるチーズフォンデュソースでアレンジ自由

・揚げ物盛り合わせ（ハムカツ、オニオン、ポテト、ハンバーグの唐揚げ）

└ 日本唐揚げグランプリ金賞受賞！肉汁溢れる唯一無二の逸品

・元祖肉焼きラーメン └ ジャパンフードセレクション最高金賞受賞！全国から注目を集める名物

・バケット

・デザート

《コース料金》

お料理のみ 5,000円（税込）飲み放題付き 6,980円（税込）

《このコースが“バズる”理由》

・W受賞メニュー入り（唐揚げグランプリ＆フードセレクショングランプリ）

・SNS映え必至：肉プレート×チーズフォンデュの組み合わせ

・幹事安心：飲み放題付き7,000円以下の圧倒的コスパ

・季節限定感：忘年会・新年会シーズンにピッタリ！

圧倒的コスパの本格肉料理

写真はイメージです。

ステーキ290円（税込319円）～

小皿料理99円（税込109円）～398円（税込438円）

少量サイズだから色々頼めて満足度抜群

多彩なフードラインナップ

すごい煮干ラーメン

ターバンカレー監修の本格カレー

日本唐揚げグランプリ金賞「ハンバーグの唐揚げ」

お客様の食べたい！が叶うフードラインナップを揃えております。

幅広い利用シーン

仕事帰りのちょい飲み

休日の家族ランチ

横浜観光の食事休憩

飲み会の二次会利用

幅広い利用シーンで使えるお店となっております。

出店背景

横浜駅直結の複合型エンタメ施設「アソビル」は、観光・ビジネス・ショッピングなど多様な人が集まる人気スポットです。この立地を活かし、地元の常連客から観光客まで、幅広い層が気軽に立ち寄れる店舗を目指します。

ビーフキッチンスタンド公式SNS

YouTube

https://youtube.com/@beefkitchenstandofficial?si=CTw3mkzhW9yxVhQg

インスタ

https://www.instagram.com/beef_kitchen_stand_official?igsh=NzV5M3lpeGExbTdi

TikTok

https://www.tiktok.com/@beef_kitchen_stand?_t=8naymyxB64W&_r=1(https://www.tiktok.com/@beef_kitchen_stand?_t=8naymyxB64W&_r=1)

X

https://twitter.com/bifukichi

店舗情報

店名：大衆ステーキ酒場「BEEF KITCHEN STAND」横浜アソビル店

フロア：横浜アソビル1階

営業時間：11:00~23:30

詳細はこちら :https://asobuild.com/shops/21915/