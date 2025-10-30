「日総テクニカルセンター愛知」を開設しました

日総工産株式会社

ＮＩＳＳＯホールディングス傘下である日総工産株式会社（本社：横浜市 代表取締役社長執行役員：藤野賢治）は、10月2日のニュースでお伝えしていた通り、2025年10月29日に新たな自社教育訓練施設として「日総テクニカルセンター愛知」（愛知県豊田市）を開設し、その開所式を執り行いました。

（施設外観）

開所式にはトヨタ自動車株式会社様、トヨタ車体株式会社様、トヨタバッテリー株式会社様、豊田市役所 産業部様、三河高等技術専門校様より、数多くの皆様にご参列いただきました。

（代表の藤野よりご挨拶）

開所式後の施設見学会では、当施設の教育方針の説明から、自動車をはじめとする次世代の製造業を支える人材を育成するための設備とプログラムをご見学頂きました。

皆様のご期待に応えるべく、当社はこの「日総テクニカルセンター愛知」を、日本の自動車産業の中心地である愛知県に根差した人材育成拠点として、定着・進化させてまいります。

（施設見学会の様子）

また本施設を紹介するプロモーション動画も作成しておりますので、施設の詳細は下記からご視聴頂ければ幸いです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Rkg3i6uISpQ ]

施設開設の目的や施設の概要は、当社HPより10月2日のニュースをご覧ください。

（https://www.nisso.co.jp/news/4108/）

【施設概要】

名称：日総テクニカルセンター愛知

所在地：愛知県豊田市栄町７丁目６-８ ＴＯＳＨＯ-ＢＬＤＧ豊田 １Ａ

【会社概要】

会社名 ： 日総工産株式会社(ニッソウコウサン)

所在地 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜1-4-1

代表者 ： 藤野 賢治

事業内容： 製造系人材サービス／求人サイト「工場求人ナビ」「エンジニア求人ナビ」を運営

創業 ： 1971年2月 2021年に創業50周年を迎えた

URL ： https://www.nisso.co.jp/