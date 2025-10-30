福岡　麻生リハビリテーション大学校　11月2日(日)に学園祭「三樹祭」を開催！

学校法人麻生塾

福岡 麻生リハビリテーション大学校は、11月2日(日)に毎年恒例の学園祭「三樹祭」を開催します！

今年のテーマは、「ASOでASOぼう！ー麻生の最高到達点ー」です。

当日は、ブラスバンド演奏会をはじめとして様々な企画をご用意しております。ぜひお越しください！

開催概要

日程： 令和7年11月2日（日）

会場： 麻生リハビリテーション大学校（本館）

〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-2-1 (地下鉄東比恵駅5番出口より徒歩0分)

時間： 10：00 ～ 16：00

【メインステージ企画】

◎ AM

10:10～ ブラスバンド演奏会（東光小学校吹奏楽部の皆さま・ASO吹奏楽部の皆さま）

11:00～ 講演会 講師：川野 将太 氏（車いすテニスプレイヤー）

◎ PM

13:50～ビンゴ大会

14:20～パフォーマンス大会（学生によるステージ発表、ボディメイク大会）

☆模擬店・クラス企画・外部出店も多数！

学生による模擬店や展示企画、外部店舗の出店など、多彩なブースをお楽しみいただけます。また、麻生工科自動車大学校とのコラボ特別ブースでは体験・展示コーナーなどを予定しています！

【特別ご招待】中高生の皆さんには嬉しいプレゼントをご用意しています

１. 中学生以下限定！

→ 当日限定で使える学内通貨 「300 asso」プレゼント！

２. 高校生限定！

→ 1,000円分のQUOカード プレゼント！

※当日1階受付でお申し出ください。

▼詳細はこちらからご確認ください！

麻生リハビリテーション大学校 三樹祭特別サイト(https://arc-sanjusai-top.jimdosite.com/)

専門学校麻生リハビリテーション大学校（ https://asojuku.ac.jp/arc/ ）

現役セラピストによる高い教育力を踏まえ、知識・技術と豊かな人間力を見据えたセラピストを育成する学校です。国家試験合格を目指すだけでなく、患者様に真剣に向き合える人間性も最新の教育環境と実践的な学び、成長を実感しながら自信を持って未来に進む学生を支えています。

学校法人麻生塾／麻生専門学校グループについて （ https://asojuku.ac.jp/ )

1939 年設立。福岡県内にて 12校の専門学校と高等部を運営する西日本最大級の専門学校グループ。福岡県のみならず、九州全域・山口・沖縄から多くの学生が進学しており、卒業生は72,000人を超える。IT、ゲーム、デザイン、建築、 医療福祉、観光・サービス、自動車など幅広い分野で実践的な教育を提供。学生一人ひとりの能力や目標に合わせた教育を重視し、実践力を身につけながら夢や目標に向かって成長するための支援を行っている