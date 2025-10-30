ジャン=ポール・エヴァン氏と出会う旅 パリ・リヨンの2都市でチョコレートを堪能するツアーを10月30日（木）14：00より発売
株式会社ジャルパック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：平井 登、 以下「ジャルパック」）は、MOF（フランス国家最優秀職人章、パティシエ・コンフィズール部門）受章のジャン＝ポール・エヴァン氏の隠れ家サロン訪問をはじめ、パリ・リヨンの2都市でチョコレートを存分に楽しむ、ツアーコンダクター同行ツアーを発売しました。
世界的にも名高いショコラティエ、ジャン＝ポール・エヴァン氏は、素材へのこだわりと確かな技術から生まれる芸術的ショコラで高く評価されています。本ツアーでは、エヴァン氏の隠れ家サロンを訪問し、本人によるチョコレート作りへの熱い想いとこだわりを直接聞く貴重なプレゼンテーションをご用意しております。また、サイン入りオリジナルチョコレートボックス付き、記念撮影の時間もお楽しみいただけます。
さらに、美食の街リヨンに本店を構えるチョコレートショップ「ベルナシオン」では、ワークショップ体験や併設レストランでの昼食も含まれており、パリ・リヨン両都市での観光も充実。パリではエッフェル塔や凱旋門など主要観光地と人気のチョコレートショップを巡り、チョコレートを堪能できる旅をお約束します。
【〔ツアーコンダクターと巡る〕〔日本航空往復直行便利用〕ジャン＝ポール・エヴァン氏と出会う旅 ときめくチョコレートの世界へ パリ・リヨン 6日間 ツアー概要】
●発売日：2025年10月30日（木）14：00
●出発日：2026年2月11日（水）
●出発地：羽田
●旅行代金（1室2名利用/大人お一人様）:
JALエコノミークラス/599,900円 ※1室1名利用追加代金：180,000円
●Webサイト:https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/eur/tctour/chocolate/(https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/eur/tctour/chocolate/?utm_source=press&utm_medium=article&utm_campaign=04_intltour_choco)
※詳しくは上記Webサイトでご確認ください。
