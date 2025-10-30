IBTF世界テクニカルバトントワーリング選手権大会の入賞者が知事を訪問します

神奈川県

令和7年8月にイタリア・トリノで開催された「IBTF世界テクニカルバトントワーリング選手権大会」において、優勝された神奈川県ゆかりの選手の皆さまが知事を訪問します。

1.実施日時

令和７年11月６日（木曜日）16時55分から17時05分まで

2.場所

神奈川県庁 新庁舎 新庁応接室

3.訪問者

杉浦紀子バトンスタジオ

主宰 杉浦 紀子（すぎうら のりこ）氏

（一般社団法人日本バトン協会 副会長 日本代表団 相談役）

齋藤 晟（さいとう じょう）選手

【ソロ 男子シニア部門 第１位・ アーティスティックトワール 男子シニア部門 第２位】

ヨコハマリトルメジャレッツ

主宰 飯島 恭子（いいじま きょうこ）氏

コーチ 池田 あずさ（いけだ あずさ）氏

池田 りずむ（いけだ りずむ）選手【スリーバトン 女子シニア部門 第１位】

4.県出席者

知事、スポーツ担当局長ほか

5. 次第

（1）開会

（2）訪問者あいさつ

（3）知事あいさつ

（4）記念撮影

（5）閉会

6.取材について

当日の取材は可能です。直接会場へお越しください。なお、記念撮影終了後、訪問者への取材時間を設けます

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課

競技スポーツグループ 電話045-285-0797