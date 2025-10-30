ピザーラから、冬に食べたいクリーミーピザが新登場！　チーズとソースがとろける、心も温まる3商品

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、2025年11月5日（水）から期間限定で、『生ハムの贅沢マルゲリータ ～トマトクリーム仕立て～』、『熟成ベーコンと北海道カマンベールのクリーミーピザ』、『フレッシュマッシュルームのマルゲリータ ～トマトクリーム仕立て～』の3商品を発売いたします。

■冬にぴったりの“クリーミーな幸せ”3商品登場！

ピザーラがこの冬にお届けする、寒い季節にうれしい“クリーミー”な新作ピザ。人気のマルゲリータをトマトクリーム仕立てでリッチにアレンジした2商品に、グラタンソースとカマンベールの濃厚な味わいが楽しめる1商品を加え、3商品が登場します。素材の旨みとチーズのコクが重なり合う、心も体も温まる冬限定ピザです。

ラインナップは以下の3商品です。

・『生ハムの贅沢マルゲリータ ～トマトクリーム仕立て～』

・『熟成ベーコンと北海道カマンベールのクリーミーピザ』

・『フレッシュマッシュルームのマルゲリータ ～トマトクリーム仕立て～』

冬の食卓を優しくあたためる、安心の味わいをお楽しみください。

■トマト＆クリームが口に広がる新感覚 『生ハムの贅沢マルゲリータ ～トマトクリーム仕立て～』

ピザーラ自慢のオリジナルトマトソースに、北海道産マスカルポーネをブレンド。新しいクリーミーなトマトソースで仕立てた贅沢なマルゲリータです。安曇野で作られたクリームチーズ、フレッシュトマト、そして旨みのある生ハムをトッピング。

トマトの酸味とチーズのコク、塩味のバランスが絶妙な、上品で満足感のある一枚です。

生ハムの贅沢マルゲリータ ～トマトクリーム仕立て～

P：2,740円～／M：3,180円～／L：5,240円～

■クリーミーで上品な味わい 『フレッシュマッシュルームのマルゲリータ ～トマトクリーム仕立て～』

北海道産マスカルポーネをブレンドしたトマトクリームソースを使用。芳醇な香りと豊かな旨みが特徴の国産ブラウンマッシュルームを贅沢にトッピングし、イタリア産水牛モッツァレラのまろやかなコクが一層引き立ちます。きのこの旨みとチーズの濃厚さが調和した、上品で奥深い味わいのマルゲリータです。

フレッシュマッシュルームのマルゲリータ ～トマトクリーム仕立て～

P：2,740円～／M：3,180円～／L：5,240円～

■冬にうれしいグラタン仕立て 『熟成ベーコンと北海道カマンベールのクリーミーピザ』

とろける味わいの北海道産カマンベールのコクと、熟成ベーコンの香ばしい旨みを、クリーミーでやさしい特製グラタンソースで仕上げました。彩りの良いブロッコリーがアクセントとなり、見た目にも食卓を華やかに演出。

一口ごとに広がる濃厚で深みのある味わいが、冬のごちそうにぴったりの一枚です。

熟成ベーコンと北海道カマンベールのクリーミーピザ

P：2,580円～／M：2,980円～／L：4,800円～

冬の食卓に、ピザーラの“クリーミー”を。

トマトの甘みやチーズのコクが活きた、クリーミーな味わいの新作ピザ3品。

家族や友人と囲む冬の食卓にぴったりの、心温まる期間限定メニューです。

この冬はピザーラの“クリーミー”なピザで、特別なひとときをお楽しみください。

※価格はすべて税込です ※生地タイプにより価格が異なります

※販売期間・価格は予告なく変更する場合がございます ※写真はイメージです