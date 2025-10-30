『Once Human』×『パルワールド』コラボイベント開催！新シナリオ「Deviation: Survive, Capture, Preserve」も同日配信開始

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase, Inc.のオンラインゲーム部門であるNetEase Gamesは、オープンワールドサバイバルゲーム『Once Human』において、ポケットペアの人気タイトル『パルワールド』とのコラボイベントを開始したことをお知せいたします。

本コラボでは、ミステリアスな超自然の世界に可愛らしいパルたちが登場し、新機能、新たなマップが追加されます。さらにイベント期間中に登場するパルは、すべて無料で入手可能です。

また、新シナリオ「Deviation: Survive, Capture, Preserve」の配信も開始されました。デビエーションを中心とする本シナリオでは、プレイヤーは世界各地を探検し、個性豊かなデビエーションたちを収集・融合しながら、スリルあふれるデビエーションバトルを繰り広げることができます。

『パルワールド』の人気キャラクターが『OnceHuman』の世界へ！

本コラボでは、『OnceHuman』の超自然の世界にツッパニャン、オコチョ、モモチョなど、愛らしいパルたちが登場します。さらにイベント期間中には謎のサプライズパルも登場予定です。登場するパルはすべて無料で入手可能で、『Once Human』内のすべてのシナリオ、マップ、モードで使用できます。チームに加えたパルは、イベント終了後も引き続き自分の仲間として使用可能です。

また、領地ターミナル、衣装、アクセサリーなど、さまざまな限定のコスメティックアイテムや装備も多数登場します。

『Once Human』 x 『パル』 トレーラーはこちら：https://youtu.be/6bnjQVmf6tE

コラボ限定『パルワールド』テーマの島が登場！？

コラボ期間中、『OnceHuman』の世界に『パルワールド』をテーマにした特別な島が出現します。この島では、超越者、パル、デビエーションが、独自の生態系のもとで共存しており、まったく異なる種同士の交流が繰り広げられます。

さらにこの島では、特別なアイテムを使用することでプレイヤー自身がパルに変身することも可能。、まさに唯一無二の冒険したり、オコチョやモモチョに乗って島を自由に探索したりと、ここでしか体験できない特別な遊び方が楽しめます。

また、毎週開催されるフォトコンテストでは、週ごとに決められたテーマに沿って最高のスクリーンショットを撮影したプレイヤーに素晴らしい報酬が贈られます。ぜひカメラを構えて、この特別な世界を記録してください！

『Once Human』の新シナリオ 「Deviation:Survive, Capture, Preserve」のサービスが開始！

10月30日には、『Once Human』の最新シナリオ「Deviation: Survive, Capture, Preserve」もに正式に配信されます。本シナリオではデビエーションをテーマに、プレイヤーが世界中を探索し、個性豊かなデビエーションたちを捕獲・融合しながら戦いに挑みます。

新シナリオ トレーラーはこちら：https://www.youtube.com/watch?v=Ib9q75sNZYs

プレイヤーは特別なツールを作成し、各地のバイオームに生息するデビエーションを捕獲可能。捕獲対象は広範囲にわたり、世界を隅々まで探索する必要があります。 融合装置を使えば、捕獲したデビエーションを合成してまったく新しい形態に進化させることができます。この機能はシナリオ限定ではなく、他のモードでも利用可能です。

さらに、動物や家具などゲーム内の他のオブジェクトとも融合が可能。想像力次第で、驚くほどユニークなデビエーションを創造できます。 新たに誕生したデビエーションは、ジムで能力を試したり、アリーナで他のプレイヤーとバトルを行い、ランキング上位を目指すことも可能です。上位プレイヤーは今後開催予定のグローバルチャンピオンシップに招待されます。

新デビエーション4体が登場、新コンテンツも続々追加

新シナリオの配信を記念して、クジラワン、サンダラマンダー、生命の精、狐主任の4体の新デビエーションが登場。 これらの新たな仲間たちを捕獲・融合し、自分だけのチームを編成して冒険を楽しむことができます。

また、人気シナリオ「永い夢」にも新たな侵略モードが追加。 さらに空を飛べる乗り物も登場し、バトルや移動、スタント撮影など、自由度の高い体験が可能になりました。

『Once Human』 x 『パルワールド』のクロスオーバーで、デビエーションをテーマにした楽しさ満載のイベントが幕を開け、プレイヤーはありとあらゆる愛らしい獣たちを自分のチームに加えることができます。パルたちが皆さんを待っています！この新しい冒険に参加できるように『Once Human』をチェックし、SNSをフォローしてさらに詳しい情報を手に入れてください。

『Once Human』についてさらに詳しく知りたい方は：

・公式ウェブサイト - https://www.oncehuman.game/

・Steam - https://store.steampowered.com/app/2139460/Once_Human/

・Epic - https://store.epicgames.com/en-US/p/once-human-b5c576

・Twitter/X - https://twitter.com/OnceHuman_

・Facebook - https://www.facebook.com/p/OnceHuman-100075881685019/

・Discord - https://discord.com/invite/oncehuman

NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/をご覧ください。

ソーシャルメディアでフォローする：

Facebook：https://facebook.com/NetEaseOfficial

X（旧Twitter）：https://twitter.com/NetEaseGames_JP