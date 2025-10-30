バニー風衣装のオンラインくじ販売開始！「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」くじ登場

写真拡大 (全8枚)

株式会社セガ フェイブ


　株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 2025」を2025年10月30日12時より販売開始いたします。




　当くじは、バニー風衣装をテーマとしたニジガクメンバーの新規描きおろしイラストを使用したセガ限定オンラインくじです。




　実用的で嬉しいA賞「アクリルペンスタンド」や、お部屋に飾って楽しいB賞「B2タペストリー」C賞「アクリルスタンド」、持ち運んで楽しいD賞「ハート型缶バッジ」やE賞「フォト風クリアカード」など、バニー風衣装を身にまとったニジガクメンバーたちのアイテムで日常を彩ることができます。




　さらに、くじを累計10回引くたびにもれなく好きな「ミニブロマイド」を選んでもらえるマストバイキャンペーンをご用意いたしました。ぜひご参加くださいませ。




　セガ ラッキーくじオンラインは、クレジット決済のほかキャリア決済やAmazon Pay、楽天ペイ、PayPayなど多様なオンライン決済方法を用意しています。Amazonギフトカード等でもくじを引くことができるため、くじ初心者の方でも安心してお楽しみいただけます。この機会をお見逃しなく、ぜひお手元にお迎えください。



＜賞品イメージ＞



▲A賞：アクリルペンスタンド

▲B賞：B2タペストリー


▲C賞：アクリルスタンド

▲D賞：ハート型缶バッジ


▲E賞：フォト風クリアカード

▲マストバイキャンペーン：ミニブロマイド

※実際の賞品とは異なる場合があります



＜製品概要＞




◆名称：セガ ラッキーくじオンライン「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 2025」


◆くじ販売期間：2025年10月30日12:00～2025年12月8日23:59


◆賞品一覧：


A賞：アクリルペンスタンド


B賞：B2タペストリー


C賞：アクリルスタンド


D賞：ハート型缶バッジ


E賞：フォト風クリアカード


マストバイキャンペーン：ミニブロマイド


◆価格：1回800円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)


◆権利表記：(C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー


◆URL：https://www.segaluckykujionline.net/kuji/nijigasaki2025




◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは


「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。




クレジット決済のほかキャリア決済やAmazon Pay、楽天ペイ、PayPayなど多様なオンライン決済方法を用意しています。Amazonギフトカード等でもくじを引くことができるため、くじ初心者の方でも安心してお楽しみいただけます。