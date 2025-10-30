【 CHAM「愛の天使」リリース記念イベント（ポップアップ ストア）詳細決定 & 特別コレクション 第2弾発表！】 『PERFECT BLUE』4Kリマスター版 11月21日（金）よりリバイバル上映！

株式会社つみき

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）主催のリバイバル上映プロジェクトにて、11月21日（金）より1週間限定で全国リバイバル上映することが決定した『PERFECT BLUE』4Kリマスター版。

このたび、先日発表されたCHAM「愛の天使」リリース記念イベント（ポップアップストア）の詳細が決定！そして第1弾の”CHAMの推し活アイテム” 3種に続く、上映記念 特別コレクション第2弾が発表となりました！

【PERFECT BLUE × Filmarks Culture Wear CHAM「愛の天使」リリース記念イベント（ポップアップストア）詳細】

全国リバイバル上映を記念し、Filmarksのアパレルライン「Filmarks Culture Wear」と、今 敏監督の名作『PERFECT BLUE』によるコラボレーションが実現！「虚構と現実」という作品のテーマを再解釈し、ウェアにとどまらず、多様なプロダクトを含む特別コレクションとして展開します。

主人公・霧越未麻が所属するCHAM「愛の天使」リリース日は11月19日。

劇中の設定に合わせて本当にシングルをリリース、これを記念してリリース記念イベント（ポップアップストア）が開催決定！

CHAM「愛の天使」リリース記念 ポップアップストア

『PERFECT BLUE』劇中で未麻の部屋に貼られたCHAMのポスターに記された「愛の天使」のリリース日・11月19日にあわせ、東急プラザ原宿「ハラカド」3階・れもんらいふオフィス内特設会場にて「愛の天使」8cm シングルCDリリース記念のポップアップストアを開催いたします。

本イベントでは、これまで発表してきた“CHAMの推し活アイテム”である「愛の天使」8cm シングルCD、アクリルスタンド、バッジセットに加え新たにTシャツやソックスなどのアパレルアイテムも登場します。

なお、8cm シングルCD「愛の天使」は本ポップアップストア限定の先行販売。一般販売はポップアップストア終了後の11月27日よりECサイト「Filmarks Store」にて受注受付開始予定です。フィクションの中でしか存在しなかったCHAMが、現実に姿を現すこの特別な空間でいち早くアイテムを手に入れてみてはいかがでしょうか。

会場では、劇中ポスターを再現したタペストリーやPR映像の上映など『PERFECT BLUE』の世界観を体感できる演出も展開。虚構と現実が交錯するような体験を通して、11月21日(金)から始まる4Kリマスター版全国リバイバル上映への期待感を一層高めていただけます。

作品ファンはもちろん、CHAMファン、そしてME-MANIAの皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【会場】

東急プラザ原宿「ハラカド」3階 れもんらいふオフィス （東京都渋谷区神宮前6-31-21）

HP：https://tokyu-plaza.com/harakado/shop/detail/030200001?tenant_cd=030200001

【開催期間】

2025年11月19日（水）～2025年11月25日（火）

【営業時間】

平日11:00～19:00／土日祝12:00～17:00

催事主催： 株式会社つみき（Filmarks）

お問い合わせ： fcw-contact@filmarks.com

≪注意事項≫

・内容や時間は予告なく変更となる場合があります。

・お一人様あたりの購入点数に制限を設けさせていただく場合がございます。

・会場の混雑状況により、入場制限を行う場合がございます。

・商品は数量に限りがございます。なくなり次第終了となります。

・転売目的でのご購入はお断りいたします。

CHAMとは

「CHAM」は『PERFECT BLUE』劇中に登場する女性3人組のアイドルグループ。CHAMに所属する主人公・霧越未麻はミニライブの最後に突如グループ脱退を宣言、女優への転身を図るがーー。

【『PERFECT BLUE』4Kリマスター版 上映記念 特別コレクション 販売概要】

・劇場販売（一部劇場は除く）

11/21（金）より各上映劇場にて販売スタート

※一部商品のみの販売となります。販売商品リスト等の詳細は後日発表予定。

※販売劇場リストは後日発表予定。公式X（@Filmarks_ticket(https://x.com/Filmarks_ticket)）でお知らせいたします。

・オンライン販売

11/26（水）12:00よりFilmarks Storeにて販売スタート

https://store.filmarks.com/

・CHAM≪愛の天使≫リリースイベント（ポップアップショップ）

11/19（水）から11/25（火）までの1週間、原宿「ハラカド」3F れもんらいふオフィス内特設会場にて開催

【営業時間】

平日11:00～19:00／土日祝12:00～17:00

※販売商品リスト等は後日発表予定。

【『PERFECT BLUE』4Kリマスター版 上映記念 特別コレクション 第2弾】

上映記念 特別コレクション 第1弾 『CHAMの推し活アイテム』3種はこちら

https://filmaga.filmarks.com/articles/328114/

Tシャツ2種＆ロングスリーブTシャツ1種

印象的なキービジュアルをフロントに配した「ポスターT」、そして“ME-MANIA”内田の姿を大胆にモチーフ化した「ME-MANIA T」の2型を展開。

ロングスリーブTシャツ「未麻ロンT」は、未麻がネオンテトラを見つめる印象的な2つのカットの間に作品タイトルを配置し、袖にはCHAMのビジュアルを施した。

ポスターT / ME-MANIA T

価格：\7,700（税込）

未麻ロンT

価格：\8,800（税込）

※本商品は Filmarks Store（オンライン）およびポップアップストア にて販売。ポップアップストアでは「ポスターT」「未麻ロンT」の L／XLサイズ のみを取り扱います。また、同2アイテムは 一部上映劇場でも販売予定（L／XLサイズのみ） です。

ソックス

ホワイトとブルーの2色で展開される靴下はタイトルロゴと「FCW」のダブルネームがあしらわれた特別仕様。シンプルながら存在感のあるデザインで、デイリーにも馴染む一足に。タイトルロゴのステッカーが付属するスペシャルパッケージとして登場します。

価格：各種 \2,420（税込）

※Filmarks Store（オンライン）にて販売

ブランケット

未麻が横たわるビジュアルをジャガード織りで立体的に表現したブランケット。そのまま包まれても、壁に掛けても、日常の空間を『PERFECT BLUE』のワンシーンへと変える特別なアイテムです。

価格：\19,800（税込）

サイズ：130cm x 93.5cm

※Filmarks Store（オンライン）にて販売

ステッカー特典

ECサイト 「Filmarks Store」限定特典 として、今回の『PERFECT BLUE』アイテムコレクションを合計2万円（税込）以上ご購入の方に、イラストや場面写をそれぞれ貼り付けられる、特製ステッカーシートをプレゼントいたします。

【『PERFECT BLUE』4Kリマスター版 予告編】

https://youtu.be/ajo8ToWYYZA(https://youtu.be/ajo8ToWYYZA)

【『PERFECT BLUE』公開情報】

『PERFECT BLUE』4Kリマスター版

公開日：2025年11月21日（金）より1週間限定上映

公開劇場：60館

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket(https://x.com/Filmarks_ticket)）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：マッドハウス、Filmarks

レイティング：R15+

［北海道］札幌シネマフロンティア

［宮城］MOVIX仙台、イオンシネマ新利府

［茨城］シネプレックスつくば、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮

［群馬］イオンシネマ高崎

［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ川口、川越スカラ座（11/22～）、イオンシネマ春日部

［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、キネマ旬報シアター（11/22～）、イオンシネマ市川妙典

［東京］新宿ピカデリー、シネ・リーブル池袋、MOVIX亀有、Stranger、キネカ大森、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマむさし村山、アップリンク吉祥寺、シアターギルド代官山（12/5～）

［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、チネチッタ、イオンシネマ海老名、イオンシネマ茅ヶ崎

［新潟］高田世界館

［富山］ほとり座

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス

［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ松本

［静岡］静岡シネ・ギャラリー（日程未定）

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、伏見ミリオン座、イオンシネマ大高、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手

［三重］イオンシネマ津南

［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、Theater Aimyou(シアターエミュ) （11/29～）

［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場

［岡山］イオンシネマ岡山

［広島］イオンシネマ広島西風新都

［福岡］KBCシネマ、ローソン・ユナイテッドシネマ小倉

［福岡］イオンシネマ大野城

［佐賀］イオンシネマ佐賀大和

［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［宮崎］宮崎キネマ館

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

【『PERFECT BLUE』作品情報】

(C)1997 MADHOUSE

1998年／日本／81分

https://filmarks.com/movies/13580

監督：今 敏

キャラクター原案：江口寿史

キャラクターデザイン：濱洲英喜、今 敏

原作：竹内義和

脚本：村井さだゆき

企画協力：大友克洋 、樋口敏雄 、内藤 篤（内藤・清水法律事務所）

制作：マッドハウス、オニロ

出演：岩男潤子、松本梨香、辻 親八、大倉正章、新山志保、古川恵実子 ほか

＜あらすじ＞

「あなた、誰なの？」

アイドル歌手から女優への転身を図る霧越未麻は、ドラマで大胆なレイプ・シーンに挑戦し、ヌード写真集も出版。世間の注目を集めるものの、アイドル時代からの急激な変化にファン、マネージャー、そして未麻自身も戸惑いを覚える。やがて、未麻の周囲にはストーカーの影が忍び寄り、脚本家やカメラマンが惨殺されていく。

「あたしが殺したの!?」ドラマで演じる役に浸食されるかのように自身の二重人格を疑う未麻。

そんな彼女の前に「卒業」したはずの「もうひとりの未麻」が出現する。

【Filmarks Culture Wearとは】

Filmarksが生み出す、新たな「カルチャーウェア」

映画やアニメをただのモチーフとして消費するのではなく、

その思想・感情・世界観に共鳴するデザインを纏う。

「好き」を超え、作品のメッセージと一体化する。

それは単なるTシャツではなく、アイデンティティの証明。

好きな作品を「着る」ことは、その世界観を生きる、自己表現だ。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

・Filmarksリバイバル上映

X：https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/(https://revival.filmarks.com/?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=site_release)