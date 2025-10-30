ROOV、導入プロジェクト累計1000件を突破。新築マンション販売の“業界インフラ”へ

株式会社スタイルポート

株式会社スタイルポート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：間所 暁彦、以下、スタイルポート）は、3Dコミュニケーション・プラットフォーム「ROOV（ルーブ）」の累計導入プロジェクト数が1,000件を突破したことをお知らせします（2025年10月時点）。

■実績

- 累計導入プロジェクト数

2019年の提供開始以来、2025年10月時点でROOVの累計導入プロジェクト数は1,000件に到達。直近12ヶ月の採用ペースは18.8件／月と、前年（13.4件／月）比で約1.4倍に加速しています。

- アクティブプロジェクト（稼働中プロジェクト）

今年3月に買収したDiSIMを含めると、アクティブプロジェクトは、日本で現在販売中の新築分譲マンション約1,300件のうち555件（43%）を占めています。

- CXプラットフォーム「ROOV compass」の年間アクセス数

ROOV compassへのアクセス数も年々増加しています。直近1年間では、約2,000人の販売担当者が79万回アクセスして物件説明を行い、約9万人の購入検討者が自宅からROOV compassに120万回アクセスして購入検討を行っています。

採用ペースの加速、シェア43%、アクセス数の増加は、ROOVが住宅販売に不可欠なインフラとして定着しつつあることを示しています。

■採用拡大の背景

不動産は「不動性」や「非代替性」といった特性から、これまでデジタル化との親和性が低い領域とされてきました。 ROOVは、独自のデジタルツイン技術により、現実空間を高精度に再現した3D体験をWebブラウザ上で実現。これにより、従来アナログに依存していた顧客接点のデジタルシフトを大きく加速させてきました。さらに、プロジェクトを横断したデータの蓄積・活用を可能にし、物件単位での導入から、企業全体での標準採用へと拡大が進んでいます。

■今後のビジョン

ROOVはこれまで、新築マンションの「販売・接客」フェーズにおける顧客体験を変革してまいりました。 今後は、ROOV上に顧客体験をさらに集約し、基幹CRMや公式サイトとのデータ連携を通じて、集客・ナーチャリング支援（川上）から契約者管理・入居後支援（川下）までを一気通貫でサポートしていきます。 この取り組みにより、ROOVは「不動産デベロッパーのデジタルインフラ」として、業界全体のDXを支える存在へと進化してまいります。

＜会社概要＞

会社名：株式会社スタイルポート

設立：2017年10月

代表者名：代表取締役 間所暁彦

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-3-15 東京セントラル表参道322号

事業内容：不動産マーケットにおけるITソリューションの開発および提供

URL：https://styleport.co.jp/

サービス情報： https://styleport.co.jp/roov/

本件に関するお問い合わせ先 広報担当：長田

TEL：03-6812-9555 問い合わせ：https://styleport.co.jp/contact/