ラフール主催「Well-Being Workers(R)︎ Awards 2025」、『現場が動き出すチームのつくり方 ～対話と変化を引き出すマネジメントと心理的安全性～』をテーマとした講演が決定

人的資本・ウェルビーイング経営支援を行う株式会社ラフール（本社：東京都中央区、代表取締役社長：結木啓太、以下「ラフール」）は、ウェルビーイング経営の実践ノウハウを共有し、企業の新たな挑戦を後押しするイベント「Well-Being Workers(R)︎ Awards 2025」を、2025年12月12日（金）に開催いたします。

第一部に、『現場が動き出すチームのつくり方 ～対話と変化を引き出すマネジメントと心理的安全性～』をテーマとした講演が決定。

「心理的安全性のつくりかた」著者として、研究と実践を横断し、企業・スポーツ組織のチームパフォーマンス向上を支援する株式会社ZENTech 代表取締役 チーフサイエンティスト 石井 遼介 氏、世界的ブランドで人事戦略を牽引してきた“人と組織のプロフェッショナル” 株式会社We Are The People 代表取締役 安田 雅彦 氏、の登壇が決定しました。

「Well-Being Workers(R)︎ Awards 2025」開催背景

採用難や離職、メンタル不調など、人材に関する課題が経営に直結する今、「ウェルビーイング経営」を単なる理念ではなく“実践知”として組織に根づかせる動きが求められています。

ラフールは、「すべてのはたらくをウェルビーイングに」というビジョンのもと、「人×データ×AIで組織の挑戦を支えるソリューションカンパニー」として、これまで蓄積してきた組織データとAIを活用しながら、「企業内集団効力感」を高める仕組みづくりを支援してまいります。

本アワードは、ウェルビーイング経営を実践する企業やリーダーの取り組みを紹介し、「学び」「共有」「称賛（表彰）」を通じて、より多くの企業が“ウェルビーイングに働ける組織づくり”を実現するためのノウハウを届ける場として開催します。

第一部講演：

現場が動き出すチームのつくり方 ～対話と変化を引き出すマネジメントと心理的安全性～

「管理職が動かない」「現場への関わり方が難しい」── そんな悩みを抱える方に向けた実践セッション。



社員がパフォーマンスを最大限発揮できる状態をどう作るか、そして“チームが自ら動く”マネジメントをどう実装するかを、理論と実践の両側面から紐解きます。

世界的ブランドで人事戦略を牽引してきた“人と組織のプロフェッショナル” 株式会社We Are The People 代表取締役 安田 雅彦 氏、「心理的安全性のつくりかた」著者として、研究と実践を横断し、企業・スポーツ組織のチームパフォーマンス向上を支援する株式会社ZENTech 代表取締役 チーフサイエンティスト 石井 遼介 氏 による、経営層・管理職・現場を巻き込む「対話」と「マネジメント」の具体的な手法を紹介します。

本講演では、

・管理職育成のボトルネックをどう突破するか

・心理的安全性をチームの文化にどう根づかせるか

・現場が“任されて動く”仕組みをどう作るか

といった問いを実践的に掘り下げます。

明日から組織を変えるための「問い」と「行動」を知り、人事の役割に気づく --



人事・経営者・マネージャーにとって、マネジメント・心理的安全性の本質に触れる講演です。

＜登壇者プロフィール＞

株式会社ZENTech

代表取締役 チーフサイエンティスト

石井 遼介 氏

東京大学工学部卒。シンガポール国立大学 経営学修士(MBA)。

神戸市出身。研究者、データサイエンティスト、プロジェクトマネジャー。

組織・チーム・個人のパフォーマンスを研究し、アカデミアの知見とビジネス現場の橋渡しを行う。

心理的安全性の計測尺度・組織診断サーベイを開発すると共に、ビジネス領域、スポーツ領域で成果の出るチーム構築を推進。

2017年より日本オリンピック委員会より委嘱され、オリンピック医・科学スタッフも務めた。

著書『心理的安全性のつくりかた』（日本能率協会マネジメントセンター・41刷・20万部）にて、読者が選ぶビジネス書グランプリ「マネジメント部門賞」、HRアワード2021 書籍部門 「優秀賞」を受賞。『心理的安全性をつくる言葉55』監修も務める。

株式会社 We Are The People

代表取締役

安田 雅彦 氏

1967年生。1989年に南山大学卒業後、西友にて人事採用・教育訓練を担当、子会社出向の後に同社を退社し、2001年よりグッチグループジャパン(現ケリングジャパン)にて人事企画・能力開発・事業部担当人事など人事部門全般を経験。



2008年からはジョンソン・エンド・ジョンソンにてSenior HR Business Partnerを務め、組織人事や人事制度改訂・導入、Talent Managementのフレーム運用、M&Aなどをリードした。

2013年にアストラゼネカへ転じた後に、2015年5月よりラッシュジャパンにてHead of People(人事統括 責任者・人事部長)を務める。

2021年7月末日をもって同社を退社し、自ら起業した株式会社 We Are The Peopleでの事業に専念。ソーシャル経済メディア「NewsPicks」ではプロピッカーとして活動。株式会社フライヤー 社外取締役。

株式会社ラフール

執行役員／Well-Being事業 部長

眞木 麻美

新卒で広告代理店経験後、2012年にリクルートグループの人材領域カンパニーに入社。

営業、キャリアアドバイザーの他、業務企画や新規事業開発など幅広く経験。特に社内における業績悪化時の業務設計や従業員ケアなどで多くの部署を経験。2019年10月に株式会社ラフールにジョイン。インサイドセールスやマーケティング領域の立ち上げ・業務設計に従事。現在はセールス・マーケ・CSの管掌役員としてマネジメント、自社の組織開発を実施。また、顧客へのアドバイザーや研修講師としても活動。

「Well-Being Workers(R)︎ Awards 2025」開催概要

開催日：2025年12月12日（金）

形式：オンライン開催（参加無料・事前申込制）

対象：経営者／人事責任者／人事担当者／ウェルビーイング推進担当者／組織開発・HR領域の担当者など

主催：株式会社ラフール

「Well-Being Workers(R)︎ Awards 2025」３つの見どころ

１. 現場が動き出すマネジメントの実践知 - 理念から“実装”へ

心理的安全性や対話を軸に、現場が自律的に動き出すマネジメントを実践する著者・企業が登壇。

理念を“成果を生む仕組み”として根づかせたリアルな事例や、行動変容を促すマネジメント設計のコツを共有します。

「明日から自社で試せる」実践知を持ち帰れる講演をお届けしますです。

２. データで読み解く「やればできる」チーム - “感覚”から“科学”へ

全国のサーベイデータをもとに、チームが成果を生む“集団効力感”の要因を分析。

心理的安全性や信頼関係を数値化し、再現可能なマネジメントの仕組みとして提示します。

ウェルビーイング経営を“感覚”ではなく“科学”で進化させるための最新知見を紹介します。

３. ウェルビーイング経営を推進する企業を表彰 - 実践の先にある称賛と共有

第３部では、ウェルビーイング経営を実際に“現場で成果へつなげた”企業を表彰。

「ウェルビーイング経営大賞」「健康経営推進部門」「従業員エンゲージメント部門」の３部門で、

組織改善や文化変革に繋げた企業の事例を紹介します。

受賞は単なる栄誉ではなく、次の実践者へのバトンです。

他社の成功要因を学び、自社の変革に活かすためのモデルケースに出会える場です。

ラフールは、「人×データ×AI」で組織の挑戦を支えるソリューションカンパニーとして、一人ひとりの心身の健康や働きがい、企業の成長を両立させる社会の実現を目指しています。

「Well-Being Workers(R)︎ Awards 2025」は、ウェルビーイング経営を“理想から実践へ”と進化させるための知見が集まるイベントです。

ぜひこの機会にご参加ください。

