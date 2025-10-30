株式会社ProVision、創業20周年を記念したアニバーサリーロゴを公開
株式会社ProVision（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：仙波厚幸、以下：ProVision）は、2025年に創業20周年を迎えました。これを記念し、節目の年を象徴する「20th Anniversaryロゴ」を制作・公開いたしました。これまで当社を支えていただいた皆様に、心より感謝申し上げます。
アニバーサリーロゴに込めた想い
『これまでへの感謝と、これからへの想いを形に。』
創業当時のコーポレートカラーであるピンクと、現在のコーポレートカラーであるネイビー。
幾本もの水引は共に支え合い、歩んできた仲間の歴史と絆を表しています。
中央の「叶結び」には「私たちのMissionとVisionを、共に叶えていこう」という未来への願いを託しました。
20周年という歩みを支えてくれたすべての仲間へ
心からの感謝を込めて
ProVision 20周年について
ProVisionは2005年の創業以来、「IT×人の力」でさまざまなサービスやプロダクトの品質を支えてまいりまいした。20周年を迎える今、これまで関わってくださったお客様・パートナー・社員一人ひとりへの感謝を胸に、次の10年、そしてその先の未来へ向けて歩みを進めてまいります。
またProVisionでは、社員と共に20周年を祝うさまざまな施策を展開しています。
株式会社ProVision
所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー40階
代表者：代表取締役 仙波厚幸
設 立：2005年4月
電 話：045-872-4000
U R L ：https://www.pro-vision.jp/
事業内容：
・ソフトウェアテスト・QA事業（第三者検証・品質コンサル・脆弱性診断・テスト自動化等）
・開発事業（受託開発・オフショア開発・AI活用サービス等）
・DX支援事業（RPA導入支援・BIツール導入等）
・プロモーション事業（AR/VRコンテンツ制作・WEB/グラフィックデザイン・プロジェクションマッピング・ドローンショー等）