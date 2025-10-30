GLAYの楽曲「永遠を名乗る一秒」が、今年もセイコーマートのクリスマスケーキCMに起用
2025年10月30日
株式会社セイコーマート
有限会社ラバーソウル
■GLAYの名曲が、今年も北海道の冬を彩る。
北海道を拠点に活動するロックバンド・GLAYの楽曲「永遠を名乗る一秒」が、今年もセイコーマートのクリスマスケーキCMソングとして北海道で流れます。
同曲は2021年のクリスマスケーキCMより継続して使用されており、今年で5年目（5回目）の起用となります。
この楽曲が流れると「冬が来た」と感じるという声も多く、いまや北海道の冬の風物詩として親しまれつつあります。
■2025年版CM「笑顔のケーキ」篇 家族の温もりを描く映像に。
今年のクリスマスケーキCMは「笑顔のケーキ」をテーマに、家族の温かなひとときを描いています。
テーブルを囲むさまざまな世代の笑顔と、GLAYのバラード「永遠を名乗る一秒」が重なり合い、心温まる映像が完成しました。映像全体を包み込むような楽曲のメロディが、クリスマスの優しい時間を一層引き立てます。
■5年目のコラボレーションが紡ぐ、北海道の“冬の音”。
セイコーマートのクリスマスケーキCMで流れるこの楽曲は、道民にとって「冬の訪れを告げる音」として定着しつつあります。
5年目の今年も、テレビ・ラジオ・WEB広告・店内放送など、さまざまな場面で放映・放送を予定。北海道の冬を、より温かく、より特別に彩ります。
■GLAYからのコメント
今年もセイコーマートのクリスマスキャンペーンソングとして、僕らの「永遠に名乗る一秒」が使用されることになりまして、ありがとうございます！
毎年毎年こうやって使っていただけるのが幸せに思い、光栄です！
今後とも共に歩いて行けたらなと思います。
ぜひ、セイコーマートとGLAYを応援よろしくお願いいたします。
【CM概要】
- タイトル：セイコーマート クリスマスケーキ2025「笑顔のケーキ」篇
- 放映開始：2025年10月30日（木）予定
- 放映エリア：北海道全域（テレビ／ラジオ／WEB広告／店内放送）
- 楽曲：GLAY「永遠を名乗る一秒」 ※2021年発売のGLAY 16th Album『FREEDOM ONLY』に収録
【GLAY「永遠を名乗る一秒」について】
GLAYの16thアルバム『FREEDOM ONLY』（2021年発売）に収録された楽曲。
“永遠”を信じる想いと、日常の中にあるかけがえのない瞬間をテーマにした心温まるバラードで、多くのファンから長く愛されています。
【セイコーマートについて】
- 会社名：株式会社セイコーマート
- 所在地：北海道札幌市中央区南9条西5丁目
- セイコーマート店舗数：北海道 1,097 店、茨城県 91 店、埼玉県 9 店 (2025 年 9 月末時点）
- URL：https://www.seicomart.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
【報道関係の方】 株式会社セイコーマート 企画本部
Tel 011-511-2959（受付時間9:00~17:00 ※土日祝除く）
【お 客 様】 セイコーマート お客様相談室
Tel 0120-89-8551（受付時間 月～土9:00~17:00）