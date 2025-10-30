GLAYの楽曲「永遠を名乗る一秒」が、今年もセイコーマートのクリスマスケーキCMに起用

株式会社セイコーマート

2025年10月30日

有限会社ラバーソウル

■GLAYの名曲が、今年も北海道の冬を彩る。

北海道を拠点に活動するロックバンド・GLAYの楽曲「永遠を名乗る一秒」が、今年もセイコーマートのクリスマスケーキCMソングとして北海道で流れます。

同曲は2021年のクリスマスケーキCMより継続して使用されており、今年で5年目（5回目）の起用となります。

この楽曲が流れると「冬が来た」と感じるという声も多く、いまや北海道の冬の風物詩として親しまれつつあります。

■2025年版CM「笑顔のケーキ」篇 家族の温もりを描く映像に。

今年のクリスマスケーキCMは「笑顔のケーキ」をテーマに、家族の温かなひとときを描いています。

テーブルを囲むさまざまな世代の笑顔と、GLAYのバラード「永遠を名乗る一秒」が重なり合い、心温まる映像が完成しました。映像全体を包み込むような楽曲のメロディが、クリスマスの優しい時間を一層引き立てます。

■5年目のコラボレーションが紡ぐ、北海道の“冬の音”。

セイコーマートのクリスマスケーキCMで流れるこの楽曲は、道民にとって「冬の訪れを告げる音」として定着しつつあります。

5年目の今年も、テレビ・ラジオ・WEB広告・店内放送など、さまざまな場面で放映・放送を予定。北海道の冬を、より温かく、より特別に彩ります。

■GLAYからのコメント

今年もセイコーマートのクリスマスキャンペーンソングとして、僕らの「永遠に名乗る一秒」が使用されることになりまして、ありがとうございます！

毎年毎年こうやって使っていただけるのが幸せに思い、光栄です！

今後とも共に歩いて行けたらなと思います。

ぜひ、セイコーマートとGLAYを応援よろしくお願いいたします。

【CM概要】

- タイトル：セイコーマート クリスマスケーキ2025「笑顔のケーキ」篇- 放映開始：2025年10月30日（木）予定- 放映エリア：北海道全域（テレビ／ラジオ／WEB広告／店内放送）- 楽曲：GLAY「永遠を名乗る一秒」 ※2021年発売のGLAY 16th Album『FREEDOM ONLY』に収録

【GLAY「永遠を名乗る一秒」について】

GLAYの16thアルバム『FREEDOM ONLY』（2021年発売）に収録された楽曲。

“永遠”を信じる想いと、日常の中にあるかけがえのない瞬間をテーマにした心温まるバラードで、多くのファンから長く愛されています。

【セイコーマートについて】

- 会社名：株式会社セイコーマート- 所在地：北海道札幌市中央区南9条西5丁目- セイコーマート店舗数：北海道 1,097 店、茨城県 91 店、埼玉県 9 店 (2025 年 9 月末時点）- URL：https://www.seicomart.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

【報道関係の方】 株式会社セイコーマート 企画本部

Tel 011-511-2959（受付時間9:00~17:00 ※土日祝除く）

【お 客 様】 セイコーマート お客様相談室

Tel 0120-89-8551（受付時間 月～土9:00~17:00）