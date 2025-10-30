あなたが主演のドラマが誕生！11月3日（月・祝）『渋谷スタートアップ文化祭』にて主演オーディション開催！

株式会社SWIPEDRAMA

縦型ショートドラマアプリ「SWIPEDRAMA」を運営する株式会社SWIPEDRAMA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大田卓矢）は、11月3日（月・祝）開催の『渋谷スタートアップ文化祭』（主催：スタートアップファクトリー）に出展。次世代の主演俳優発掘を目的にした新感覚オーディションを実施いたします。

スマホ一つで誰もが主役になれる時代。スワイプドラマは「物語と人をつなぐ」ことをミッションに、日々新しい才能を発掘しています。今回のスタートアップ文化祭では、“リアルな出会いから新たな主演を生む”というテーマのもと、未来のスターを見つけることを目的としています。

【1】オーディション概要

■ 開催概要

開催日：2025年11月3日（月・祝）

時間：11:00~17:00

会場：渋谷ストリーム ホール

イベント名：渋谷スタートアップ文化祭（主催：スタートアップファクトリー）

内容：スワイプドラマ主演オーディション

参加方法：当日会場ブースにて受付／事前応募フォームあり

応募資格：年齢・性別・演技経験不問

■ 特典

オーディション通過者は、スワイプドラマにて主演ドラマに出演決定！

脚本家があなたの個性にあわせて“あてがき”脚本を制作！

完成作品はスワイプドラマアプリで独占配信いたします！

※審査の結果により、主演以外の役柄や別作品でお声がけさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 審査方法

一次審査：会場での自己PR・演技

最終審査：スワイプドラマ制作陣によるキャスティング選考

※合否に関しましては、11月10日（月）までに通過者のみご連絡させていただきます。

当日は演技の様子をカメラで撮影させていただきます。撮影した映像は審査およびスワイプドラマ公式SNS・広報用素材として使用させていただく場合があります。

■ 応募・問い合わせ情報

応募フォームURL：https://forms.gle/mijxYTSziJ1p43m37

公式サイト：https://www.swipedrama.com/ja/

問い合わせ：info@swipedrama.com

【2】スワイプドラマについて

「SWIPEDRAMA（スワイプドラマ）」はスマートフォンで楽しむ縦型ショートドラマアプリ。これまでオリジナルの話題作『最弱無敗の転校生』や、武井壮が主役を演じた『ザ・スラップ』などを製作。『ぬらりひょんの棲む家』や、『復讐パパ ～イジメ・リベンジャーズ～』など原作の実写化でも話題を呼んでいます。「SWIPEDRAMA（スワイプドラマ）」という新しいジャンルを確立し、このジャンルで活躍する映画監督やスタジオを増やすことで、日本から世界に挑戦していくことを目指しています。

公式HP：https://swipedrama.com/ja/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@SWIPEDRAMAJP

公式Instagram：https://www.instagram.com/swipedrama_jp

公式Threads：https://www.threads.net/@swipedrama_jp

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@swipedrama_jp

公式X：https://x.com/swipedrama

公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563470784545

公式LINE：https://lin.ee/4KrbdUa

また、SWIPEDRAMAでは急成長により全方向で採用を進めております。

下記より気軽にご応募ください。

採用情報はこちらから

SWIPEDRAMA：https://careers.highball.me/2024/05/19/swipedrama/