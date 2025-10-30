放送業界初のJDLA賛助会員企業・ＴＢＳがVeo 3によるAI生成映像を『VIVANT』続編で使用

株式会社 TBSホールディングス

■Veo 3での生成AI映像をＴＢＳ地上波本編に初導入

ＴＢＳは、本日、Google Cloud 主催のAI Agent Summit ’25 Fallにて２０２６年の日曜劇場枠（毎週日曜よる９時）で続編を放送することが決定している『VIVANT』のプロデューサー・飯田和孝と、マーケティング＆データ戦略局の宮崎慶太が登壇し、ＴＢＳドラマとして史上初の挑戦となる、Veo 3による生成AIの地上波本編映像への活用を発表した。

この取り組みは放送業界で初めて一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）賛助会員企業となったＴＢＳが社内で発足したAI活用プロジェクト活動の一環で、Googleのメディア生成AI「Veo 3」のユースケースの一例である。

ドラマにおけるCGやVFXという技術は、世界水準のハイクオリティでスペクタクルなシーンでの活用のみならず、実は通常のドラマシーン内でも多岐にわたる場面で活用されているものであり、限られたドラマ制作チームのリソースを最大限に活かすため、今回「業務効率の向上」としてVeo 3で生成した映像を採用。「作業・ルーティンワーク」を効率化し、クリエイターが「創造」に集中できる時間を生み出すことで、ＴＢＳはよりハイクオリティな番組制作を目指していく。

『VIVANT』では、AIという技術を力に加え、２０２６年の放送へ向けて制作を進めていく。

新たな挑戦に挑む日曜劇場『VIVANT』続編に、どうぞご期待ください。

発表の様子は以下サイトにてアーカイブ公開中。

Google Cloud AI Agent Summit ’25 Fall Day 1 基調講演

Google Cloud と業界の先駆者が示す、AI エージェントの可能性 ～AI エージェントによる業務改革と、動画・画像生成 AI のビジネス活用～

https://cloudonair.withgoogle.com/events/gcai-agent-summit-25-fall?talk=25q4-d1t1-kn

左から、マーケティング＆データ戦略局の宮崎慶太、『VIVANT』のプロデューサー・飯田和孝

■番組概要

［タイトル］日曜劇場『VIVANT』

［スタッフ］

製作著作ＴＢＳ

原作・演出・プロデュース福澤克雄

プロデューサー飯田和孝

［公式X］@TBS_VIVANT

［公式Instagram］tbs_vivant

［配信］U-NEXT・Netflixで全話配信中

さらにU-NEXTでは、「VIVANT別版 ～副音声で福澤監督が語るVIVANTの世界～」も独占配信中