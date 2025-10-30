ASTRO GATE、将来宇宙輸送システム株式会社と汎用スペースポートの開発・利用に関するMoUを締結

ASTRO GATE株式会社（左：将来宇宙輸送システム株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 畑田康二郎｜右：ASTRO GATE株式会社 代表取締役 大出大輔）

2025年10月30日 -

ASTRO GATE株式会社（本社：東京都あきる野市、代表取締役社長：大出大輔、以下「ASTRO GATE」）と将来宇宙輸送システム株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：畑田康二郎、以下「ISC」）は、ASTRO GATEが開発する国内外のスペースポートおよび汎用射場設備について、ISCの再使用型ロケットシステム（ASCA）の打上げおよび着陸を実現することを目的とし、覚書（MoU）を締結したことをお知らせします。

また、ASTRO GATEが開発整備するスペースポートや実験施設において、ISCが提供するロケット開発・運用プラットフォーム（P4SD）の活用可能性に関しても検討を進めます。

今後、両社は以下の分野で協力を行っていく予定です。

各社コメント

- ロケットやスペースポートに関する最新技術情報の提供- ISCが提供するP4SDの活用可能性も考慮した、汎用的な飛行経路解析/ミッション解析/飛行安全解析等の解析ツールの実現とその運用に向けた検討- ISCのロケットの日本国内またはその他地域での離着陸実現に向けた実験、スペースポート設計、離着陸運用に関する支援活動ASTRO GATE株式会社 代表取締役 大出大輔のコメント：

このたび、将来宇宙輸送システム様とMoUを締結できたことを光栄に思います。

弊社は世界中のスペースポートやロケット会社に展開可能な汎用の射場設備開発を進めており、

今回のMOUが両社の開発するロケットと射場の協調を加速し、宇宙輸送の合理化につながることに期待しております。

将来宇宙輸送システム株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 畑田康二郎のコメント：

当社が目指す宇宙輸送の高頻度化を実現していく上で大きな課題となるのがスペースポートの整備です。ASTRO GATEには「次世代型宇宙港」ワーキンググループの事務局も担っていただき、将来的に実現すべきスペースポートのあり方について相互理解を深めてきました。同社は、国内外の様々なスペースポートの運営を企画しており、当社が実現したいビジョンに合致する頼もしいパートナーであると感じています。

今回のMOUを通じて、両者で宇宙輸送の高頻度化に向けてさらに深く連携していきます。

ASTRO GATE株式会社 会社概要

ASTRO GATEは、複数の宇宙港（スペースポート）の開発・運営を行う日本発のスタートアップ企業です。スペースポート整備、打上げ支援、周辺地域のまちづくり、宇宙ビジネスや政策に関するコンサルティングなどを通じて、政府・企業と連携しながら新たな宇宙輸送インフラの実現を支援しています。

ASTRO GATEウェブサイト：https://astrogate.jp/

将来宇宙輸送システム株式会社 会社概要

ISCは、再使用型ロケット「ASCA」（アスカ）と宇宙輸送システムの研究・設計・試験・シミュレーションに関する全ての過程をデータ化し、クラウド上に集約させた独自のプラットフォーム「P4SD」の開発を行う日本発のスタートアップ企業です。宇宙空間に人や貨物を輸送するほか、宇宙空間を経由して地球上どこでも1時間で輸送できるプラットフォームの実現を目指しています。

ISCウェブサイト：https://innovative-space-carrier.co.jp