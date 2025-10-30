手間いらず、IDeaS社のRMS「G3 RMS」との連携機能を拡張・強化

手間いらず株式会社

手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）は、IDeaS Revenue Solutions（以下、「IDeaS」）が提供するレベニューマネジメントシステム「IDeaS G3 Revenue Management System」（以下、「G3 RMS」）との連携機能を拡張・強化したことを発表しました。今回の連携強化により、今年2月に提供を開始した価格連携機能に加え、RevPAR（販売可能客室収益）向上に寄与する「宿泊日数（Length of Stay：LoS）」などの販売制限コントロールも、各予約チャネルに反映できるようになりました。

G3 RMSは、世界をリードするレベニューマネジメントシステムであり、高精度な需要予測に基づいて、収益最大化のためのダイナミックな販売指示を提供します。高度な「Last Room Value（LRV）」（別名：ハードルレート）を活用し、最適な料金と在庫コントロールの組み合わせを自動で展開することで、宿泊施設が最も価値の高いビジネスを獲得できるよう支援し、閑散日の収益性も向上させます。さらに、価格設定や在庫管理などの日々のレベニューマネジメント業務を自動化することで、宿泊施設のレベニューマネジメント運営全体を変革します。

今回の連携により、G3 RMSが算出する価格および在庫の販売指示が、TEMAIRAZUを通じてOTAやホールセラーなどの販売チャネルに自動反映されるようになり、業務効率の大幅な向上と市場変化への迅速な対応が可能になります。



さらに今回の連携強化に合わせ、手間いらずは日本国内の予約サイトにおいて、通常は対応していない「リストリクション*」（宿泊日数制限）を手間いらず側の機能で補完することで、同制限運用を可能にする新機能も同時にリリースしました。これにより、G3 RMSの判断を国内外の予約チャネルに自動反映することが可能となり、より強力かつ効果的なレベニューマネジメントストラテジーの構築が実現します。



The Ascott Limited 日本法人の予約・ディストリビューションマネージャーである澤田 遼大郎氏は次のように述べています。「このパートナーシップの成果に非常に満足しています。G3 RMSによる収益最適化の効果に加え、ディストリビューション全体での料金の整合性（レートパリティ）が大幅に改善し、これまで手動で行っていた料金更新作業が自動化されたことで、大幅な業務効率化が実現しました。」

*リストリクション…料金や販売条件をより細かく制限する仕組みであり、受入れの最低価格の設定や宿泊日数の制限、チェックイン・チェックアウトの条件設定などを通じて、より効率的な運営と収益向上を実現します。

■IDeaSについて

IDeaS（SAS社の一部門）は、収益性の高いホスピタリティを支援するグローバルリーダーです。独立系ホテル、リゾート、グローバルチェーン、クルーズ、駐車場ブランドなど、幅広いホスピタリティ業界を対象に、AI駆動型のソリューションを提供しています。予測や価格設定を超えて、収益の最適化、利益の向上、業務効率化を実現し、商業戦略の完全な連携を支援します。世界で30,000以上の導入実績を誇り、次世代のホスピタリティにおける成長、パフォーマンス、価値の新たな基準を築き続けています。

■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要

『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。

＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞

▼国内宿泊予約サイト

楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、Relux、日本旅行、HIS等

▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他

Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy、ヨギオテ等

▼自社ホームページ用宿泊予約システム

ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等

【IDeaS Revenue Solutionsの概要】

（１）商号 IDeaS Revenue Solutions

（２）事業内容 ホスピタリティ業界、クルーズ業界におけるレベニューマネジメントシステムの開発と提供

（３）本社所在地 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 11F

（４）代表者名 代表取締役社長、および共同創業者 Dr. Ravi Mehrotra

（５）URL https://ideas.com/ja/

【手間いらず株式会社の概要】

（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）

（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供

情報の比較及び集約サービスの提供

（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F

（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男

（５）資本金 718百万円

（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ

（https://www.temairazu.com/）

比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）

【本件に関するお問い合わせ】

手間いらず株式会社 経営企画室

TEL：03-5447-6690 e-mail：pr@temairazu.com