バンドー神戸青少年科学館で科学の魅力を発信！ 神戸学院大学と附属中学校・高等学校が第7回ポートアイランドサイエンスフェスティバルに出展

神戸学院大学昨年、神戸学院大学薬学部が実施したワークショップ薬学部の学生が皆さんの実験をフォローします（科学クラブ）今年は静電気を使った実験を行います。（神戸学院大学附属中学校・高等学校 理科部）

バンドー神戸青少年科学館で開催される第7回ポートアイランドサイエンスフェスティバルに神戸学院大学から「薬学部」「薬学部 科学クラブ」、神戸学院大学附属中学校・高等学校から「理科部」の３団体が出展します。

神戸・ポートアイランドには、最先端科学技術の研究を推進する研究機関、民間企業、大学等の高等教育機関が集まっています。「第７回ポートアイランドサイエンスフェスティバル」は各団体が展示やワークショップを出展すると同時に、科学や SDGs の取り組みを広く発信するイベントです。

＜出展内容＞

神戸学院大学薬学部 福島昭二教授 『くすりの秘密と工夫を学ぼう！～カプセル、錠剤、水薬、粉薬で実験してみよう～』【満席】

くすりには、錠剤やカプセル、粉薬、水薬など様々な形状があります。それぞれの性質を学び、どのような工夫がなされているのか、私たちの体の中に入ったくすりはどうなるのか、実験を通して考えます。

神戸学院大学薬学部 科学クラブ 水溶液がカラフルチェンジ！～神戸学院サイエンス Lab～【空席あり・当日整理券対応】

水溶液の酸性・塩基性という性質により指示薬の色が変わることを実験してもらいます。 今回は指示薬としてハーブティーを使用します。

（11/2のみ出展）神戸学院大学附属中学校・高等学校 理科部 身の回りにある静電気を体験しよう【空席あり・当日整理券対応】

ティッシュペーパーと他の物をこすり合わせて静電気を発生させます。静電気の＋、-の性質を使って物を浮かせたり、動かしたりします。

＜開催概要＞

日時：11月1日(土)、2日(日)10：00～17：00 ※特別展示室の入場は16：30まで

場所：バンドー神戸青少年科学館

入場料参加費：無料

＜参考リンク＞

バンドー神戸青少年科学館(https://www.kobe-kagakukan.jp/event/article/1613)ホームページ(https://www.kobe-kagakukan.jp/event/article/1613)

＜メディア関連の方＞

取材をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問合せ先までご連絡をお願いいたします。

＜本学の出展に関する問合せ先＞

神戸学院大学 社会連携グループ

MAIL：renkei_info@j.kobegakuin.ac.jp

TEL：078-974-1348（平日9：30～11：30 / 13：00～17：00）

URL：https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/

社会連携グループの取り組み紹介はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)