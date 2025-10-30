双葉電子工業、災害時の物資輸送支援に向けて、ドローンによる医薬品輸送を訓練で実証

双葉電子工業株式会社

ドローンの開発・運用を通じて点検、防災、防衛分野の社会課題解決に取り組んでいる双葉電子工業株式会社（本社：千葉県茂原市）は、2025年10月19日（日）に一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）とともに、海上自衛隊館山航空基地にて開催された「第46回九都県市合同防災訓練（千葉県会場）」に参加しました。

初の現地参加となり、防災分野における当社ドローン技術の有用性を実証する貴重な機会となりました。

■実動訓練での活動

救出救助実動訓練では、南海トラフ地震発生直後の、孤立地域への医薬品輸送を想定したデモフライトを実施しました。デモフライト中は天候が目まぐるしく変化し、雨も降りましたが、当社ドローンは防水性を強みの1つとしており、悪天候下でも安定した飛行性能を示し、問題なくフライトを完遂しました。

今回の訓練を通じて、災害時におけるドローンの迅速な物資輸送の有効性と、過酷な状況下でも運用可能な当社製品の信頼性を改めて確認することができ、地域の防災力向上と迅速な支援体制の構築に貢献する可能性を示しました。

デモフライトの様子(孤立地域への医薬品輸送を想定) (写真提供：JUIDA)

■防災フェアでの出展・説明

防災フェアでは多くの来場者の方々に向けて当社ドローン製品の展示とご説明を行い、防災・減災への貢献について理解を深めていただきました。

また訓練後には当社展示ブースに千葉県知事・熊谷俊人様にもご来訪いただき、当社ドローンの機能や性能、災害時をはじめとした様々な活用シーンについてご紹介しました。当社からは地元企業として今後も千葉県の防災活動に積極的に協力していく意向をお伝えし、知事からも当社の取り組みに対する期待のお言葉を頂戴しました。

当社展示ブースと、熊谷千葉県知事ブースご来訪の様子 (写真提供：JUIDA)

■展示製品のご紹介

▶産業用ドローン FMC-02 ヘキサタイプ

● 最大ペイロード 5kg

● 耐風性 15m/s

● 防水性能 IPX3相当

その他詳細情報：製品情報-ドローン | Sky Buddy by Futaba(https://skybuddy.futaba.co.jp/products/drone/)

▶空用送信機 T16IZ Super

● 2.4GHz FASSTest、FASST-マルチ、FASST-7ch、S-FHSS、T-FHSS Air対応

● 4.3インチカラーTFT-LCD：タッチパネル付きで直感的な操作が可能

● 別売オプション(SBS-01ML)を使用してドローン用フライトコントローラー(Pixhawk)のデータ表示が可能。

その他詳細情報：T16IZ Super | 双葉電子工業株式会社 ラジオコントロール(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000332)

■今後に向けて

双葉電子工業株式会社は千葉県内に拠点を有し、「JUIDA-D³」の一員として、今後も地域防災体制の強化と即応体制づくりに積極的に取り組んでまいります。

最後に、訓練の実施・調整を担当された千葉県防災対策課の皆様、およびご協力いただいた関係各所に心より感謝申し上げます。

■当社関連製品について

UAV用途、FA用途に適した、産業用サーボ製品も取り扱っています。

・産業用サーボ製品ページ

産業用サーボ | 双葉電子工業株式会社(https://www.futaba.co.jp/product/industrial_servo)

用途例：動画(使用方法、用途例) | 双葉電子工業株式会社(https://www.futaba.co.jp/product/industrial_servo/video/video)

