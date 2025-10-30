「高単価サロンの作り方」富裕層マーケティング×顧客分析で導く成功法則｜美容サロン経営サポートのエキスパート・橘えりこ氏が登壇！無料オンラインセミナー開催
本セミナーでは、エステ・ヘア・ネイル・アイ・リラクなど美容業界全般の経営サポートを行う株式会社Bacchus Japan 代表・橘えりこ氏を講師に迎え、
「富裕層顧客を惹きつけるサロン経営」と「データを活かした収益改善」の2軸から、これからの時代に求められるサロンづくりの具体策をお伝えします。
■セミナー概要
セミナーでは、富裕層マーケティングと顧客分析を掛け合わせた「高単価サロン経営の成功法則」を、橘えりこ氏が独自の視点で解説します。
第1章 富裕層のお客様“ゼロ”で売上が低迷する店が９割
・富裕層顧客が必要な理由
・POSによる顧客分析とマーケティング戦略
・高単価につながるコース設計の考え方
第2章 サロンは「心・技・体」経営で一流店を目指す
・一流店が実践する“心・技・体”経営とは？
・富裕層のニーズをつかみリピーターにする方法
データ分析とホスピタリティ経営。
その両輪が揃ったとき、サロンは初めて“選ばれ続ける存在”になる。
明日からの経営に確実に活かせる「高単価サロンづくり」のエッセンスを、ぜひ本セミナーで掴んでください。
■橘えりこ氏（株式会社Bacchus Japan 代表取締役）について
橘えりこ氏（株式会社Bacchus Japan 代表取締役）
・オリジナルスパブランド「Feel The Earth(R)️」プロデュース
・一般社団法人東京リビルド協会代表理事
エステティシャンとしてキャリアをスタートし、国内外の一流ホテルスパセラピスト、全国展開ホテルスパのチーフトレーナー、上場美容メーカーのインストラクターなどを経て独立。
これまでに約250店舗のコンサルティング、3,000店舗以上のデータ分析実績を持つ、美容サロン経営支援のスペシャリスト。
2025年9月26日、サロン経営者やサービス業従事者に向けた富裕層顧客獲得の指南書となる著書『売上を2.5倍にする「富裕層」集客リピート』を出版。
株式会社Bacchus Japan
https://bacchus--japan.com/
■開催概要
開催日時：2025年11月12日（火）19:00～
開催方法：オンライン（Zoom）
参加費：無料
参加特典（アンケート回答者）：富裕層集客のスタート準備ができる！当日のセミナー資料をプレゼント
対象：美容サロンオーナー・美容施術者（美容師／エステティシャン／ネイリスト／アイリスト／セラピスト など）
お申込みフォーム
https://beautyshare.jp/column/post-1120/
クラウドビューティについて
当社は「美を生み出す人たちと共に、未来をつくる」をスローガンに、美容サロンや美容業界で活躍する人たち向けにあらゆる支援ができる総合プラットフォーム会社を目指しています。
企業名：株式会社クラウドビューティ [CLOUD BEAUTY Inc.]
代表者：代表取締役 望月雅彦
資本金：311,763,278円（資本準備金他含む）
大阪本社：大阪府大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南本町ビル6階
東京オフィス：東京都渋谷区恵比寿4-11-9 クオーレエビス1階
設立：1999年6月1日
URL： https://cloudbeauty.co.jp/