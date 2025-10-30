【製造業のお客様向け】スマートファクトリー実現のための設計開発&生産現場改革セミナー、オンデマンド配信中!

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズは、「スマートファクトリー実現のための設計開発&生産現場改革」セミナーを、2026年 4月30日(木)までオンデマンド配信しています。お申し込みは2026年 4月29日(水)まで受け付けています。

製造業の現場では、人材不足、品質・納期対応の複雑化、環境規制への対応など、多くの問題・課題が発生しています。

本セミナーでは、PLMソリューション『Obbligato』を活用した、設計開発プロセスの効率化、生産現場のデジタル変革に焦点を当て、スマートファクトリー実現までの具体的な手法をご紹介します。

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa250015.html

■セミナー概要

近年、製造業では人材不足、品質・納期対応の複雑化、環境規制への対応など、複数の問題・課題が顕在化しています。 これらの解決は、個別の部門だけでの対応では限界があり、全社的な視点での業務改革が求められています。



本セミナーでは、製品ライフサイクル全体を支えるPLMソリューション「Obbligato」をご紹介します。Obbligatoは、製品情報を一元管理することで、業務の標準化や属人化の解消を支援し、部門間の連携を強化します。

さらに、他のデジタル技術との連携により、リアルタイムでの情報活用が可能となり、スマートファクトリーの実現を加速させます。

■関連情報

PLMソリューション「Obbligato」

https://www.nec-nexs.com/sl/obbligato/

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/91_1_a9010db0973222a5aafdd48886181dea.jpg?v=202510310157 ]

