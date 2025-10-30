“Light & Fast Hike” のために開発されたアウトドアシューズ「 TRAILWINDER MID GTX 」登場

Deckers Japan合同会社

（2025年10月30日）- TOKYO, Japan - 1984年に世界で初めてストラップ付きスポーツサンダルを開発したフットウェアブランド Teva（テバ） は、軽快さとスピード、そして快適性を追求した新モデル 「TRAILWINDER MID GTX（トレイルワインダー ミッド GTX）」 を展開しています。

このシューズは、アメリカの若者の間で広がる新しいアウトドアカルチャー “Light & Fast Hike（ライト＆ファストハイク）” のスタイルから着想を得て誕生しました。

“Light & Fast Hike” - 軽く、速く、そして自由に。

ジムに行くような感覚で気軽に自然へ出かけ、短時間でテンポよく歩く。

そんな新しいアウトドアスタイル “Light & Fast Hike” のために開発された TRAILWINDER MID GTX は、軽さと反発性に優れた LITE-COMF(R) ソール と、高い防水透湿性を備えた GORE-TEX メンブレン を搭載。天候を問わず快適な歩行をサポートします。

また、Light & Fast Hike専用に設計されたトラクションラグアウトソール が多様な地形で確かなグリップ力を発揮。内部の NAVILOCK ブーティ構造 が足を包み込むようにフィットし、素早い動きでも安定感をキープします。さらに、トゥキャップ がつま先を保護し、ネオプレンカフ が足首をやさしくサポート。岩場や急な斜面など、変化のあるトレイルでも安心して歩行できます。

歩く旅を楽しむすべての人へ

TRAILWINDER MID GTX は、「歩く旅（トレイルウォーキング）」にも最適です。

山頂を目指す登山ではなく、“歩くことそのものを楽しむ” という価値観を大切に。

仲間と自然を感じながら、軽やかに、そして心地よく歩く新しいアウトドア体験をサポートします。

■安定感をもたらし、砂利や水の浸入を防ぐアンクルカフ

■前足部と甲部それぞれ固定するデュアルクロージャーシステム

■高い防水性を実現するGORE-TEXインナーブーティーシステム

■軽量で通気性に優れたクイックドライ・メッシュアッパー

■長時間の着用でも耐久性のあるトゥキャップ

■LITE-COMF(R)ミッドソール：反発性クッション性のある高い耐摩耗性を備えたソール

■地面をしっかり捉える3層構造のラグを備えたSpider Rubber(R)アウトソールが、起伏のある地面でも優れたグリップ力を発揮

製品情報

・ 製品名：TRAILWINDER MID GTX（トレイルワインダー ミッド GTX）

・ 価格：MEN/WOMEN \25,300（税込）

機能

・防水仕様： GORE-TEXインナーブーティで、信頼性の高い防水性と透湿性を提供

・2か所のクロージャーシステム：前足部をしっかりホールドし、ベルクロで調整することで、ハイキング中に素早くサイズ感の調整が可能

・アッパー：通気性の高い軽量なクイックドライメッシュ素材

・足首まわりを包み込むクオーターミッド構造で、機動性を確保しながら、小石や水の侵入をブロック

・つま先の補強素材は耐久性を確保

・ LITE-COMFミッドソール：反発性の高いクッション性と耐摩耗性を両立

・ Spider Rubber(R)アウトソール：段差のあるラグ構造で、不整地でも優れたグリップ力を発揮

MENS

BREEN/ MANDARIN REDBLACK

WOMENS

CLOUD CREAM/OCEANVIEWBLACK

【自然を楽しむために存在するTeva】

Tevaは1984年に米・グランドキャニオンで誕生。あるリバーガイドが人々を案内するのに、トングのサンダルだと容易に脱げてしまうことに困っていました。ある日、水辺でサンダルが脱げそうになったとき、彼は即席でたまたま近くにあった時計の面ファスナーのベルトをトングの緒に取り付け、サンダルが脱げにくいようにデザインしたことから、Tevaのサンダルは始まりました。新たに作るのではなく、「あるもの」で、まるでブリコラージュ的に作られたのがTevaのサンダルです。

「Teva」はヘブライ語で「Nature（自然）」。川岸から生まれたというブランド起源や、自然という意味を持つブランド名から分かるように、アウトドアをルーツに持つTevaにとって自然や環境保全は縁が深いです。

【About Teva】

1984年、Tevaは世界で初めてスポーツサンダルを開発しました。それ以来、アウトドアを楽しむすべての人が、より自由に冒険できるようサポートし続けています。「泥だらけになって遊ぶ。焚き火の周りで踊る。水しぶきを浴びて飛び込む。」そんなワクワクする瞬間を、環境に配慮した素材と革新的なデザインで提供し続けていきます。

詳しくは Teva公式サイト(https://jp.teva.com/) をご覧ください。

【About Deckers Brands】

Deckers Brandsは、イノベイティブなフットウェア、アパレル、ファッション小物のデザイン、販売、卸売を行うグローバルリーダーとして、カジュアルなライフスタイルで日常的に使うアイテムと、ハイパフォーマンスな活動にふさわしい製品の両方を手掛けています。

ブランドポートフォリオには、UGG(R)、Koolaburra(R)、HOKA(R)、Teva(R)、Sanuk(R) があります。

Deckers Brandsの製品は、50を超える国と地域において、特定のデパートや専門店、当社が所有・運営する小売店、当社所有のウェブサイトを含む特定のオンラインストアで販売されています。Deckers Brandsは、フットウェアのニッチブランドを世界中から何百万人もの愛用者を引きつける市場屈指のライフスタイルへと成長させる、50年にわたる実績を持っています。

詳しくは www.deckers.com をご覧ください。

