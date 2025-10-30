シルバーエッグ、「RecoTalent」に新機能を搭載し、スカウトメールをAIで自動生成

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長 兼 CEO：トーマス・フォーリー、証券コード3961、以下シルバーエッグ）は、2025年8月に提供を開始したソフトウェアエンジニア採用特化型のAIエージェント「RecoTalent for エンジニア」に、AIが候補者向けにパーソナライズされたスカウトメールのドラフトを自動生成する新機能を搭載し、本日より提供開始することをお知らせいたします。

コンタクト文面生成機能 主要価値

「RecoTalent for エンジニア」は、AIが一般に公開されているエンジニアの技術情報やプロフィールデータなど、外部の多様なデータソースを分析し、企業の募集要件に合致する潜在候補者を自動で発掘するサービスです。さらに、候補者を高精度にランク付け・スコアリングし、バイアスを排除した客観的な評価理由も可視化することで、採用の効率と精度を向上させます。本サービスは2週間の無料トライアルも提供しています。

今般、追加された機能は求人情報と候補者のプロフィールをAIが分析し、一人ひとりにパーソナライズされたスカウトメールを生成するものです。この機能により、ダイレクトリクルーティングにおける採用担当者の業務負担を軽減し、候補者からの返信率向上を支援します。

■ 機能追加の背景：候補者アプローチに潜む「見えない工数」と「返信率の壁」

エンジニア採用において、多くの企業がダイレクトリクルーティングへと移行しています。しかし、その一方で、候補者へのアプローチには「見えない工数」と「返信率の壁」という課題が生じています。採用担当者は、候補者一人ひとりのプロフィールを読み込み、個別に内容を工夫したスカウトメールを作成する必要があり、この作業が多くの時間と労力を占めています。また、画一的なスカウトメールは、開封されないことも多く、返信率の低さが大きな障壁となっています。

■ 新機能「コンタクト文面生成機能」について

本機能は、こうした課題を解決するために開発されました。「RecoTalent for エンジニア」が発掘・スコアリングした候補者に対し、AIが求人票と候補者の職務経歴やスキル、キャリアプランなどに合わせた最適なスカウトメールのドラフトを自動で生成します。

＜新機能がもたらす3つの主要な価値＞

- アプローチ工数の大幅削減：AIが、候補者一人ひとりのプロフィール分析や、個別のスカウトメール作成といった業務を代替します。その結果、採用担当者は工数のかかる作業から解放され、面接や内定者へのフォロー、候補者との対話といった「人にしかできない」より重要な業務に集中できるようになります。- 返信率の向上：候補者一人ひとりの経歴やスキルをしっかりと踏まえた「自分だけに向けられた」と感じる特別なメッセージを届けることができます。これにより画一的なスカウトメールとの違いが明確になり、候補者の関心を強く引くことで、開封率や返信率の向上が期待できます。- スカウトメールの質の均一化：採用担当者の経験やスキルに依存せず、データに基づいた質の高いスカウトメールを誰もが作成可能にし、採用のミスマッチを防ぎます。

■ 既存機能との連携による、採用プロセスの進化

「RecoTalent for エンジニア」の「AIによる潜在候補者の自動発掘」機能と組み合わせることで、「貴社に最適な候補者を見つけ出し、その候補者に最も響くメッセージを自動で生成する」という、ダイレクトリクルーティングの重要なプロセスをワンストップで実現します。これにより、企業とエンジニアの出会いの質と量を飛躍的に向上させます。

シルバーエッグは、ダイレクトリクルーティングにおける個別スカウトメールのドラフト作成にかかる労力をAIで削減し、採用担当者が候補者との対話という本質的な業務に集中できる環境を提供します。そして「RecoTalent for エンジニア」を通じて、企業と才能あるエンジニアとの最適なマッチングを加速させ、日本のDXを支援してまいります。

「RecoTalent for エンジニア」について

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 について

シルバーエッグ・テクノロジーは、AI（人工知能）技術で高度なパーソナライゼーションを実現するデジタルマーケティング・ソリューションを開発、提供しています。業界最高レベルのレコメンドエンジンであるアイジェントXをはじめ、高性能な製品群とお客様のビジネス結果を出し続けるコンサルティングノウハウでパーソナライゼーションの未来を実現してまいります。

会社概要

社名 ： シルバーエッグ・テクノロジー株式会社

所在地 ： ＜大阪本社＞

大阪府吹田市江坂町1-23-43 ファサード江坂ビル10F

＜東京オフィス＞

東京都港区西新橋1-7-2 虎の門高木ビル 2F

代表者 ： 代表取締役社長＆CEO トーマス・フォーリー

設立 ： 1998年8月26日

資本金 ： 287百万円（2025年6月末時点）

事業内容： AI（人工知能）技術をベースにしたデジタルマーケティングサービスの開発・提供