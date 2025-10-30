災害時の硬い床でも快適な寝心地を確保！快眠エアーベッド 新発売のお知らせ(12月発売予定)

小林薬品株式会社

避難所などでの硬い床による底付き感や冷えを22cmという厚さでしっかり軽減し、快適な休息を提供します。1.2kgと軽量ながら、耐荷重はなんと約150kg。大柄な方でもお使いいただけます。空気を抜けばコンパクトに収納が出来るので、いざという時の為の備蓄にも最適です。

RABLISS KO421 快眠エアーベッド

22cmの厚みで地面や床の硬さ・冷たさを感じさせない設計です。付属ポンプは３種の使い方ができ、狭い場所などでも楽な姿勢で空気を入れることができます。本体重量約1.2kgなので、持ち運びも収納もラクラクです。耐荷重はなんと約150kgまでOK。大柄な方でも安心して利用いただける頑丈な設計です。表面生地はシーツや身体が滑りにくく、やわらかい肌触りです。災害時、アウトドア、車中泊、来客用など使い方は様々です。本体に穴が開いてしまったときのための補修用パッチも同梱しています。