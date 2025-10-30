¥Ëー¥êー¡¢KINTO¼Â»Ü¤Î¡Ö¡ÚU35¡Û¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ª¤¿¤á¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ËÄÉ²ÃÆÃÅµ¡ªPark Direct¿·µ¬·ÀÌó¤ÇÃó¼Ö¾ìÄÂÎÁ1¥ö·îÊ¬¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
¶È³¦No.1¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£SaaS¡ÖPark Direct¡Ê¥Ñー¥¯¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ë¡×¡Êhttps://www.park-direct.jp/(https://www.park-direct.jp/)¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ëー¥êー¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ ÍÜÂÀ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKINTO¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®»û ¿®Ìé¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸½ºßKINTO¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Î¡Ö¡ÚU35¡Û¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ª¤¿¤á¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÄÉ²ÃÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÅµ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎKINTO¼è°·¤¤¥È¥è¥¿ÈÎÇäÅ¹¤Þ¤¿¤ÏWEB·ÐÍ³¤Ç¡Ö¡ÚU35¡Û¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ª¤¿¤á¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÄÉ²ÃÆÃÅµ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËPark Direct¤ÇÃó¼Ö¾ì¤ò¿·µ¬·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Ãó¼Ö¾ì·î³ÛÄÂÎÁ1¥ö·îÊ¬¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ë¥Þ¤âÃó¼Ö¾ì¤â´ÊÃ±¿½¤·¹þ¤ß¡ª´ò¤·¤¤ÄÉ²ÃÆÃÅµ
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥Ëー¥êー¤È¶ÈÌ³Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKINTO¤Ë¤Æ¼Â»ÜÃæ¤Î¡¢¡Ö¡ÚU35¡Û¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ª¤¿¤á¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó(https://corp.kinto-jp.com/news/detail/?id=press_20250901)¡×¤ÎÄÉ²ÃÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖPark DirectÃó¼Ö¾ìÄÂÎÁ1¥ö·î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÅµ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢Î¾¥µー¥Ó¥¹¤´·ÀÌó¸å¡¢»ØÄê¸ýºÂ¤Ë¤ª¿¶¹þ¤ß*1¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ë¥ÞÁª¤Ó¤«¤éÃó¼Ö¾ì¤Î³ÎÊÝ¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë´°·ë¤¹¤ë¼ê·Ú¤µ¤ò¡¢¤ªÆÀ¤Ê¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÉ²ÃÆÃÅµ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/45188/table/135_1_5b3a8ba029890dd36989e7d72aff631d.jpg?v=202510310157 ]
¡Ö¡ÚU35¡Û¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ª¤¿¤á¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥óÄÉ²ÃÆÃÅµ¡¡Park DirectÃó¼Ö¾ìÄÂÎÁ1¥ö·îÊ¬¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://campaign-2025-kinto.park-direct.jp/
¡Ö¡ÚU35¡Û¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ª¤¿¤á¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¾ÜºÙ¤ä¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://kinto-jp.com/lp/firstcar_u35/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒKINTO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥ë¥Þ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖKINTO¡×¤ä¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤ª¾è¤ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Îµ¡Ç½¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºÇ¿·¤Ë"¿Ê²½"¤µ¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖKINTO FACTORY¡×¡¢¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ê¤ªµÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢µì¼Ö¤Ë¾è¤ì¤ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦µì¼Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖVintage Club by KINTO¡×¤Ê¤É¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKINTO¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°ÜÆ°¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKINTO¡ÊKINTO Corporation¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®»û ¿®Ìé
ÀßÎ©¡§ 2019Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«Æ°¼Ö¥êー¥¹¡¢¼«Æ°¼Ö½¤Íý¡¦ÅÀ¸¡¡¢¼ÖÎ¾´ÉÍý¡¢Ãæ¸Å¼ÖÇäÇãÅù¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë°ìÀÚ¤Î»ö¶È
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://corp.kinto-jp.com/
¡¦¥¯¥ë¥Þ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖKINTO¡×¤È¤Ï
¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ä¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Ê¤É¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤«¤«¤ë½ô·ÐÈñ¤¬¥³¥ß¥³¥ß·î¡¹Äê³Û¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¥È¥è¥¿¼Ö¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹¼Ö¡¦SUBARU¼Ö¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡¢ ¹âÉÊ¼Á¤ÊÃæ¸Å¼Ö¤â¼è°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WEB¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤«¤é·ÀÌó¤Þ¤Ç¤Ç¤¡¢µ¤·Ú¤Ë¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://kinto-jp.com/
¤µ¤é¤Ë¡¢KINTO¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¸å¤Î¡Ö¿Ê²½¡×¤È¡Ö¸«¼é¤ê¡×¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖKINTO Unlimited¡×¤â¡¢2023Ç¯1·î¤è¤ê¥×¥ê¥¦¥¹¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢ÂÐ¾Ý¼Ö¼ï¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://kinto-jp.com/unlimited/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ëー¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶È³¦No.1¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ñー¥¯¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£SaaS¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£2013Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Âç¼ê»ö¶È²ñ¼Ò¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È´ë²è¤äÀïÎ¬Î©°Æ¡¢¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿³«È¯¤ò¥á¥¤¥ó»ö¶È¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¥Ñー¥¯¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ëー¥êー
½êºßÃÏ¡§¢©103-0012 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÙÎ±Ä®1ÃúÌÜ9-8
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ ÍÜÂÀ
ÀßÎ©¡§2013Ç¯1·î29Æü
»ñËÜ¶â 8,802É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯9·îËö»þÅÀ¡£»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¡¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£SaaS¡ÖPark Direct¡Ê¥Ñー¥¯¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ë¡×¤Î±¿±Ä
¡¡Ë¡¿Í¼ÖÎ¾ÍÑÃó¼Ö¾ì´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPark Direct for Business¡×¤Î±¿±Ä
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.nealle.com
¡Ê¢¨¡Ë¡Ö·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÀÌó¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¡ÖÆ³Æþ¼Ò¿ô¡×¡Ê¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¿ô¡Ë¤È¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÀÌó²ÄÇ½Âæ¿ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Ä´ººµÚ¤Ó¥Ç¥¹¥¯¥ê¥µー¥Á¡£2024Ç¯11·î(³ô)Ì¤Íè¥È¥ì¥ó¥É¸¦µæµ¡¹½Ä´¤Ù¡£
¡¦Park Direct¡Ê¥Ñー¥¯¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ë¤È¤Ï
¡ÖPark Direct¡Ê¥Ñー¥¯¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ë¡×¡Êhttps://www.park-direct.jp¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ëー¥êー(https://www.nealle.com/)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸¡º÷¡¦¿½¹þ¡¦·ÀÌó¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¸½ºßÃÏ¤ä½»½ê¤Ç´ÊÃ±¤Ë¸¡º÷¤Ç¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¿½¹þ¡¢·ÀÌó¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤Î·èºÑ¤Þ¤Ç²ÄÇ½¡£ºÇÃ»Ìó5Ê¬¤Ç·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´õË¾¤¹¤ëÃó¼Ö¾ì¤¬Ëþ¼Ö¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö¶õ¤ÂÔ¤ÁÍ½Ìó¡×¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¶õ¤¤¬½Ð¤¿ºÝ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£Park Direct¡Ê¥Ñー¥¯¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÀÌó²ÄÇ½Âæ¿ô¶È³¦No.1¡Ê¢¨¡Ë¡ª
*1¡¡KINTO¤ª¤è¤ÓPark Direct¤´·ÀÌó¸å¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
*2 ¡Ö¡ÚU35¡Û¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ª¤¿¤á¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë13¡§30～2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë13¡§30¤Ç¤¹
*3 Park Direct¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎºÝ¡¢ËÜÆÃÅµ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥³ー¥É¡ÖU35KINTOPD2025¡×¤ÎÆþÎÏ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥³ー¥É¤ÎÆþÎÏ¤¬Ìµ¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÉ²ÃÆÃÅµ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
²áµî¤ËPark Direct ¤ÇÃó¼Ö¾ì¤ò·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¤â¡¢´ü´ÖÃæ¡¢¿·µ¬¤Ë·ÀÌó¤ò¤¹¤ì¤ÐÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´û¤ËPark Direct ¤Ç·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤ò·ÀÌóÃæ¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¿·µ¬¤ËÃó¼Ö¾ì¤ò·ÀÌó¤¹¤ì¤ÐÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶õ¤ÂÔ¤ÁÍ½Ìó¤«¤é¤Î·ÀÌó¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹
*4 Ãó¼Ö¾ì·î³ÛÄÂÎÁ¤Ï·î³ÛÊÝ¾Ú/´ÉÍýÎÁ¤ò½ü¤¯Ãó¼Ö¾ì¤Î·î¡¹¤Î»ÈÍÑÎÁ¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¤È¤·¤Þ¤¹
*5¡¡¡ÖKINTO¤´·ÀÌó¼ÔÍÍ¸þ¤±Í¥ÂÔÆÃÅµ(https://kinto-jp.com/lp/contractor/parking/)¡×¤ä¡¢2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Î¡Ö3¼Ò¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó(https://corp.kinto-jp.com/news/detail/?id=press_20250512)¡×¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÍ¥ÂÔÆÃÅµ¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó