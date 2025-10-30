企業22社で考えた“仕事と介護の両立支援” 「キャリア継続」の実効策を11月7日（金）に発表

株式会社チェンジウェーブグループ

仕事と介護を両立する「ビジネスケアラー」の課題解決に取り組む業界横断型コンソーシアム「エクセレント・ケア・カンパニー・クラブ（Excellent Care Company Club（以下、ECC Club）/事務局:株式会社チェンジウェーブグループ」は、2025年11月7日に開催する「ビジネスケアラーカンファレンス2025」の最新情報を公開させていただきます。

今年の育児・介護休業法の改正を受け、企業の両立支援は「実効性」が問われる新たな局面に入りました。ECC Clubは大手企業の両立支援推進担当者が集まり「真に必要な支援とは何か」「どのように実践を進めるのか」をテーマに活動してきた業界横断型コンソーシアムです。

今年度の活動レポートはこちら(https://ecc.lyxis.com/251/)からご覧ください。

＜ビジネスケアラーカンファレンス2025 開催概要＞

【日時】 2025年11月7日（金）13:00～16:00

【対象】 ダイバーシティ推進、仕事と介護の両立支援に取り組まれている企業のご担当者、経営層等

※本セミナーは企業の人事ご担当者様を対象としております。

対象外の方からのお申し込みは、ご遠慮いただく場合がございます。

【参加方法】オンライン：zoomによるライブ視聴

会場 ：会場参加は事務局までお問い合わせください

＜プログラム＞

■分科会発表

ECC Clubメンバーが企業の垣根を超えて8つの分科会に分かれ、4つのテーマに沿って議論をしてきた課題について発表します。

- 情報発信、未介護層に関心を持ってもらうには- 周囲の理解促進- コミュニティ、両立支援施策に必要な視点- 企業の取り組み方～グループ企業連携■ビジネスケアラー当事者のロールストーリー*から見える支援の在り方

ECC Club今期参画企業が収集したロールストーリーをもとに、支援の在り方についてトークセッションを行います。ビジネスケアラー当事者の状況や心境を知ることは、両立支援の基盤を整える上で非常に重要であり、唯一の正解を導き出すのではなく、多様なストーリーから学びを得ることを重視しています。

*ビジネスケアラーは、家庭・職場環境・働き方・介護対象者の状況など非常に個人差が大きく、自分のお手本となる“ロールモデル”を探すのは容易ではありません。ECC Clubでは、当事者の様々な体験やエピソードを集め、共有することをロールストーリー（経験から学ぶ物語）と呼んでいます

■基調講演「リスク・マネジメントとしての仕事と介護の両立支援」

厚生労働省「令和６年育児・介護休業法改正を踏まえた実務的な介護両立支援の具体化に関する研究会」で座長を務めた、佐藤博樹氏(東京大学名誉教授)による基調講演を予定しております。

＜第4期 ECC Club参加企業＞

ANAホールディングス株式会社／アフラック生命保険株式会社／インフロニア・ホールディングス株式会社／前田建設工業株式会社／前田道路株式会社／SCSK株式会社／シスメックス株式会社／住友商事株式会社／ソニーピープルソリューションズ株式会社／中外製薬株式会社／株式会社電通コーポレートワン／東京海上ホールディングス株式会社／株式会社ドコモCS／パナソニック株式会社／パナソニックコネクト株式会社／株式会社日立ソリューションズ／株式会社三井住友フィナンシャルグループ／明治ホールディングス株式会社／株式会社明治／Meiji Seika ファルマ株式会社／KMバイオロジクス株式会社／ロート製薬株式会社（※順不同）

＜登壇者プロフィール＞

佐藤 博樹 （さとう ひろき）氏

一橋大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。

雇用職業総合研究所（現、労働政策研究・研修機構）研究員

法政大学経営学部教授、東京大学社会科学研究所教授、東京大学名誉教授、中央大学大学院戦略経営研究科教授、中央大学ビジネススクール・フェロー

大嶋 寧子（おおしま やすこ）氏

リクルートワークス研究所 主任研究員／ECC Club 運営委員

山中 藤子（やまなか ふじこ）氏

(株)電通 電通シニアラボ／マーケティングディレクター HRMディレクター／ECC Club 運営委員

佐々木 裕子（ささき ひろこ）

(株)チェンジウェーブグループ代表取締役社長／ECC Club発起人・代表運営委員

木場 猛（こば たける）

(株)チェンジウェーブグループ COO／介護福祉士、介護支援専門員

■ECC Club

「Excellent Care Company」は2022 年より業界横断型研究会として活動し、これまでに大手企業のべ43社が参加しています。

ECC Club について(https://ecc.lyxis.com/)

