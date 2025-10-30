OBC、『入出荷管理オプション for 蔵奉行V ERPクラウド』を11月10日より発売開始

株式会社オービックビジネスコンサルタント

勘定奉行をはじめとする奉行クラウドなどの基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタント（代表取締役社長：和田 成史／本社：東京都新宿区／以下OBC）は、在庫の適切な管理を実現し、入出荷管理業務の効率化・リアルタイム性の向上を実現する『入出荷管理オプション for 蔵奉行V ERPクラウド』を11月10日に発売いたします。こちらは『蔵奉行V ERPクラウド』および『商蔵奉行V ERPクラウド』のオプションサービスです。

■開発の背景

デジタル化の影響とともに、在庫管理をリアルタイムに行える環境の重要性が高まる

近年、デジタル化の進展などの影響を受け、ビジネス環境は大きく変化し、企業の取引における量とスピードにも影響をもたらしています。

例えば、電子商取引の市場規模においては、BtoC、BtoBともに前年比＋5%を超えており（※）、多くの企業において物流量の多さや在庫の変動性が高まっていることが分かります。

（※） 経済産業省『令和6年度電子商取引に関する市場調査』より引用

このような変化の中で企業が持続的な成長を続けるためには、アナログな管理体制を脱却し、デジタル中心のビジネス環境に耐えうる基盤を整えることが重要です。そのため、多くの企業において、変化に強い標準化された仕組みや、ビジネスの根幹となる商品をよりリアルタイムかつ適切に管理できる仕組みのニーズが高まっています。

しかしながら、SaaS型パッケージシステムでは、こうした複雑な業務に対応できるケースがまだ少なく、多くの企業がオンプレミスやIaaS型のシステムを使い続けざるを得ない状況が続いています。

このような環境の中で、OBCはSaaS型販売・在庫管理システムである『蔵奉行V ERPクラウド』および『商蔵奉行V ERPクラウド』の新たなオプションサービスとして、お客様が必要に応じて機能を追加・拡張できる本サービスの開発・リリースに至りました。

■『入出荷管理オプション for 蔵奉行V ERPクラウド』が実現すること

SaaS型パッケージシステム『蔵奉行V ERPクラウド』および『商蔵奉行V ERPクラウド』上で適切な在庫管理を実現し、効率化・リアルタイム性の向上を実現

『入出荷管理オプション for 蔵奉行V ERPクラウド』の発売により、SaaS型パッケージシステム『蔵奉行V ERPクラウド』および『商蔵奉行V ERPクラウド』において、リアルタイムな引当や出荷・納入管理に対応できるようになります。小売・卸業には特に欠かせない在庫の適切な管理の実現や、より業務効率化やリアルタイムな情報共有ができる状態を実現します。

■『入出荷管理オプション for 蔵奉行V ERPクラウド』3つの特長

1.受注時に在庫状況をリアルタイムに参照して自動引当

受注伝票起票時に、自社の定める優先順位に沿って在庫を自動で引当。将来の在庫数も踏まえて先引当することもでき、漏れなく・正確に商品の確保が行えます。

2.出荷・納入管理によって倉庫部門の業務もよりスムーズに

ピッキングリストやロケーションリストの出力によって、出荷や納入における業務フローをスムーズに進めることができます。

3.多様な帳票によって在庫状況をリアルタイムに可視化

欠品リストや過剰在庫リストによって、引当を加味したリアルタイムな在庫状況を把握できます。また、トレーサビリティレポートによって在庫が「いつ・どこから・どこで・誰のため」に動いたかを時系列順に可視化できます。

----------------------------------------------------------------------------

▼『商蔵奉行V ERPクラウド』詳細はこちら

https://www.obc.co.jp/bugyo-v/product/sa(https://www.obc.co.jp/bugyo-v/product/sa)

▼『商蔵奉行V ERPクラウド』および『入出荷オプション for 蔵奉行V ERPクラウド』ご紹介資料ダウンロードはこちら

https://pages.obc.co.jp/wf-2925-bcvintro-dl-entry.html(https://pages.obc.co.jp/wf-2925-bcvintro-dl-entry.html)

----------------------------------------------------------------------------