オンラインクレーンゲーム「クレマス」が『山田くんとLv999の恋をする』限定コラボ開催中

クレーンゲームジャパン株式会社

クレーンゲームジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：木村 雄幸、以下当社）は、オンラインクレーンゲームサービス「クレマス（クレーンゲームマスター）」において、人気作品『山田くんとLv999の恋をする』とのコラボレーションを2025年10月25日（土）に開始いたしました。期間中、アプリ内に特設ブースを設置し、景品として限定デザインのアクリルキーホルダー（全5種）およびアクリルブロック（全2種）が登場します。

詳細：https://claw.jp/news/yamadakun_jp.html(https://claw.jp/news/yamadakun_jp.html)

コラボ開催の背景

本コラボレーションは、「ゲーム×IP」という高い親和性を背景に、オンラインクレーンゲームユーザー層（20～50代中心）への作品訴求と新たな購買導線の創出を目的として企画されたものです。マンガIPとの連携を通じ、ファンとユーザーの双方に新しい体験価値を提供するキャンペーンとして展開いたします。

実施概要

開催期間：2025年10月25日（土）～11月30日（日）

展開場所：オンラインクレーンゲーム「クレマス」アプリ内

景品ラインナップ：

・アクリルキーホルダー（全5種）

・アクリルブロック（全2種）

※いずれもコラボ限定デザイン。数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。

景品入手方法：

1.「クレマス」アプリ内の特設ブースで対象台をプレイし、景品を獲得。

2. 獲得した景品は実物として自宅に配送されます。

『山田くんとLv999の恋をする』について

『山田くんとLv999の恋をする』は、オンラインゲーム「Forest of Savior（FOS）」で出会った女子大生・木之下茜と、高校生プロゲーマー・山田秋斗を中心に描く“ネトゲ×リアル恋愛”ストーリーです。2023年4月よりTVアニメ化・配信も行われ、Z世代を中心に幅広い層から支持を集めています。



公式サイト

https://ganma.jp/web/magazine/yamadalv999

https://yamadalv999-anime.com/

『クレマス（クレーンゲームマスター）』とは

『山田くんとLv999の恋をする』

「クレマス（クレーンゲームマスター）」は、スマートフォンやPCから実際のクレーンゲーム機を遠隔操作できるオンラインクレーンゲームサービスです。

獲得した景品は実物として配送され、応援チャットやレベル・称号機能などゲーミフィケーション要素も充実。企業やIPホルダーとのタイアップ展開にも多数採用されています。

公式サイト

アプリ：https://x.gd/B9fUi （※短縮URLよりアプリまたはブラウザに遷移します）

https://claw.jp/index4.php

今後の展望

当社は、本コラボレーションをアニメ・ゲーム領域におけるファンエンゲージメント強化の新たなモデルケースとして位置付けます。若年層へのリーチ拡大、ならびにIPホルダーにとっての販促機会創出を図るとともに、今後もオンラインクレーンゲームを活用した新しい体験価値を提供します。

注意事項

※掲載内容は発表日時点の情報です。日付・仕様・内容は予告なく変更となる場合があります。

※在庫状況や監修の都合により、一部取り扱いが終了または変更となる可能性があります。

※画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。



＜クレジット表記＞

※本リリースに記載のキャラクター・作品名・商品名は、各権利所有者に帰属します。

※監修・許諾の表記は、各コラボごとに定められた正式表記に従います。

会社概要

クレーンゲームジャパン株式会社は、abc株式会社（証券コード：8783 東証スタンダード市場）のグループ企業としてオンラインクレーンゲーム「クレマス（クレーンゲームマスター）」などを運営するエンターテインメント企業です。インターネットを通じて実際のクレーンゲーム機を遠隔操作できるサービスを中心に、アプリ・ウェブ両面での運営ノウハウを活かしたIPコラボレーションやプロモーション企画を展開。リアルとデジタルを融合した新しいエンタメ体験を創出しています。

所在地：東京都港区赤坂4丁目9番17号

代表取締役 会長：松尾 基

代表取締役 社長：木村 雄幸

事業内容：オンラインクレーンゲーム「クレマス（クレーンゲームマスター）」の運営

オンラインクレーンゲームシステム開発、IPコラボレーション企画の企画・開発・運営

URL：https://claw.jp/index4.php

