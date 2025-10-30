2025Ç¯10·î¤è¤ê¡Ö¥¨¥ê¥¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥È¡¿Åìµþ¡×¤ò»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤ËÄê´üÈ¯¹Ô³«»Ï
»°É©ÃÏ½ê¥ê¥¢¥ë¥¨¥¹¥Æー¥È¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-9-2¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¶¿å½¨°ì¡Ë¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎÉÔÆ°»º¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤·¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ»ØÉ¸¤ò´Þ¤à»Ô¶·¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÂª¤¨¤¿¡Ö¥¨¥ê¥¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥È¡¿Åìµþ¡×¤ÎÄê´üÈ¯¹Ô¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Î¡Öº£¡×¤òÂ¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÂª¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ê£»¨²½¤¹¤ëÅìµþ¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ²È¤ä»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬Åª³Î¤ÊÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Åö¼Ò¤ÎÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¤ò»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤ÎÃì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÉÔÆ°»º¥Þー¥±¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡ÊÇäÇã¡¦ÄÂÂß¡Ë
¡¦ÅÔ¿´5¶è¤Î¸ø¼¨²Á³ÊÆ°¸þ¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÆ°»º¼è°ú·ï¿ô¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»ºÇäÇã¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤ò½¸¡¡¡¡
¡¡Ìó¡£
¡¦Åìµþ¼çÍ×7¶è¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ¼¼Î¨¡¦Êç½¸ÄÂÎÁ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÄÂÎÁ»Ø¿ô¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¤Î¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢ÉÔ
¡¡Æ°»ºÄÂÂß¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¾ÜÊó¡£
2¡¥¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ»ØÉ¸
¡¦Åìµþ23¶è¤Î·úÃÛÈñ»Ø¿ô¡¢´ØÅì¹Ã¿®±ÛÃÏ¶è¤Î¶È¶·»Ø¿ô¡ÊDIÃÍ¡Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤Î½ÉÇñ»ÜÀßµÒ¼¼²ÔÆ¯Î¨¤äÉ´²ß
¡¡Å¹ÈÎÇä³Û¤Î¿ä°Ü¤Ê¤É¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯·ÐºÑ´Ä¶¤Î¤Þ¤È¤á¡£
¢£¡ÖÅìµþ¥Þー¥±¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥È¡× È¯¹Ô¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¡È¯¹Ô·î¡§4·î¡¢7·î¡¢10·î¡¢1·î
Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.mecyes.co.jp/pdf/files/area-market-report-tokyo-202510.pdf
¢¨»²¹Í»ñÎÁ
¡Ú¥ì¥Ýー¥ÈÈ´¿è¡Û
¢£»Ô¾ì¥µ¥Þ¥ê
¢£ÉÔÆ°»ºÇäÇã¥Þー¥±¥Ã¥È
¡¡¡¦¸ø¼¨²Á³Ê¿ä°Ü
¡¡¡¦ÃÏ²ÁÊ¬ÉÛ¿Þ
¡¡¡¦ÉÔÆ°»º¼è°ú·ï¿ô¿ä°Ü
¡¡¡¦´üÂÔÍø²ó¤ê¿ä°Ü
¡¡¡¦¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó Ê¿¶ÑÄÚÃ±²Á¡¦ÀìÍÌÌÀÑ¤Î¿ä°Ü
¢£ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¥Þー¥±¥Ã¥È
¡¡¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ¼¼Î¨¡¦Êç½¸ÄÂÎÁ¿ä°Ü
¡¡¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÄÂÎÁ»Ø¿ô
¡¡¡¦ÊªÎ®»ÜÀß¶õ¼¼Î¨¡¦Êç½¸ÄÂÎÁ¿ä°Ü
¡¡¡¦ÊªÎ®»ÜÀß¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹
¢£¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ»ØÉ¸
¡¡¡¦·úÃÛÈñÆ°¸þ
¡¡¡¦¶È¶·»Ø¿ô¡ÊDIÃÍ¡Ë¿ä°Ü
¡¡¡¦½ÉÇñ»ÜÀßµÒ¼¼²ÔÆ¯Î¨¡¦±ä¤Ù½ÉÇñ¼Ô¿ô
¡¡¡¦É´²ßÅ¹ÈÎÇä³Û¿ä°Ü
¡¡¡¦¹©¾ìÎ©ÃÏÆ°¸þ